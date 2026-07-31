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Gazdaság

Véget ért a feszültség az IKEA-nál: megszületett a megállapodás, eldőlt, mi lesz a dolgozók fizetésével

Pénzcentrum/MTI
2026. július 31. 07:34

Megállapodásra jutott az IKEA Magyarország és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a dolgozók támogatásáról és a vállalat stabil működésének biztosításáról. A munkavállalók szavazáson fogadták el a munkáltató ajánlatát, amely szerint a korábban követelt 6 százalékos általános béremelés helyett egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak. A felek emellett a jövőbeni bértárgyalások rendszeréről és a hosszú távú együttműködésről is megállapodtak. Ezzel lezárult a július eleje óta tartó munkaügyi vita.

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Megállapodott az IKEA a szakszervezettel. A munkavállalók elfogadták a munkáltató ajánlatát, így megállapodás született az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) között a munkatársak támogatásáról és a stabil működés biztosításáról, a vállalat által felajánlott bruttó 100 ezer forintot már az augusztusban érkező fizetéssel megkapják a dolgozók – közölte Karsai Zoltán, a KASZ elnöke és az IKEA Magyarország.

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A szakszervezeti vezető elmondása szerint a szerdai egyeztetést követően a munkavállalók arról szavaztak, hogy elfogadják-e a 6 százalékos alapbérfejlesztés helyett az IKEA által felajánlott egyszeri kifizetést, bruttó 100 ezer forint összegben.

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Közölte azt is, hogy a válaszadást nem korlátozták a szakszervezeti tagokra, és a kérdésről a társaság is értesítette a dolgozókat, akik a KASZ elnöke szerint ugyan nem egyhangúlag, de elfogadták a munkáltató ajánlatát.

Karsai Zoltán jelezte: az IKEA minden dolgozója megkapja ezt a bruttó 100 ezer forintot, amit a vállalat már a következő, az augusztus elején érkező fizetésekkel együtt utal el a munkavállalóknak.

A szakszervezeti vezető ezt nagy eredményként értékelte, és úgy vélte, ez annak következménye, hogy a munkavállalók összezártak és nagy erőt mutattak. Fontosnak nevezte azt is, hogy a KASZ és az IKEA már korábban meg tudott állapodni a bértárgyalás témájában is, mint sztrájk követelési pontban. Így a vállalat és a szakszervezet már idén decemberben elkezdi a bértárgyalást, amelyre az IKEA-nál korábban nem volt példa.

Beszámolt arról, hogy az IKEA dolgozói közül több mint 200-an csatlakoztak a KASZ-hoz, így a szakszervezet átlépte a reprezentativitási küszöböt, és már a decemberi tárgyalásokat követően bérmegállapodást tudnak kötni a vállalattal.

Karzai Zoltán elmondta, hogy a mukáltatóval kötött megállapodásban vállalták: feloszlatják a sztrájkbizottságot, és december 1-jéig nem hoznak létre újat.

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Az IKEA Magyarország közleményében a megállapodásról azt írta: "ez a fontos lépés egyszerre helyezi előtérbe munkatársaink anyagi jólétét és vállalatunk hosszú távú, stabil működését". Rámutattak: bár az IKEA az idén mintegy 580 millió forintot fordított béremelésre a rendszeres éves bérfelülvizsgálat keretében, tisztában vannak a rendkívüli makrogazdasági nyomással és az elmúlt években tapasztalt magas inflációval, amely a magyar háztartásokat terheli.

Kiemelték, hogy a megállapodás részeként a jogosult IKEA munkatársak a munkaórájukkal arányosan augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatásban részesülnek. Ez a célzott intézkedés azonnali segítséget nyújt munkatársaiknak, kiegészítve az áprilisban már megvalósított éves béremelést.

Az IKEA és a szakszervezet konkrét lépésekben kötelezte el magát egy hosszú távú bérfejlesztési ütemterv kidolgozása mellett. A cég átfogó felülvizsgálatot indít a teljes juttatási rendszerére vonatkozóan, hogy a vállalat a jövőben is méltányos, versenyképes és kiemelkedően vonzó munkahely maradjon.

Az IKEA dolgozói július 9-e óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, míg végül a tárgyalóasztalnál fejeződtek be az egyeztetések. A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négy esetében a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes, 6 százalékos alapbéremelést.
Címlapkép: Getty Images
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