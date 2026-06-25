Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter és Vitézy Dávid is.
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
Megjelent a Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet. A dokumentum rögzíti, hogy a kormány célja az EU-val kötött megállapodás szerinti, a diplomás átlagbér 80 százalékát elérő pedagógus átlagbér. A rendelet emellett részletesen meghatározza az egyes pedagógus-fokozatokhoz tartozó bérsávokat is.
Csütörtökön megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére az EU-val kötött megállapodásnak megfelelően elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát.
A rendelet rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10 százalékos emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. Emellett a munkáltatóknak a kormányrendelet szerinti emelésen felül január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell növelniük a fizetéseket, a gyakornok fokozatba soroltak kivételével.
A gyakornoki besorolású pedagógusok havi illetménye 2026-ban 707 600 forint lesz.
A rendelet a pedagógusi bérsávokat is módosítja. Ennek alapján a munkáltatók az alábbi keretek között állapíthatják meg a fizetéseket:
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- Pedagógus I. esetén 720 000 és 1 406 000 forint között,
- Pedagógus II. esetén 727 000 és 1 496 000 forint között,
- Mesterpedagógus esetén 787 000 és 1 797 000 forint között,
- Kutatótanár esetén 918 000 és 1 938 000 forint között.
Címlapi kép: MTI/Soós Lajos
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