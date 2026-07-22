Így lehetséges a tb jogviszony ellenőrzése: online is lekérdezhető a társadalombiztosítási jogviszony

A TB jogviszony ellenőrzése arra való, hogy megnézzük, rendezett-e az egészségbiztosítási jogviszonyunk. Erre akkor lehet szükség, ha bizonytalanok vagyunk abban, jogosultak vagyunk-e az egészségügyi ellátásra. Cikkünkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan működik a TB ellenőrzése online, milyen információkat látunk az Ügyfélkapu TB jogviszony lekérdezésére szolgáló felületén, és miért hasznos az EgészségAblak applikáció a gyors TB lekérdezés során.

Mit mutat meg a TB jogviszony ellenőrzése?

A TB jogviszony ellenőrzése azt mutatja meg, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvántartásában az adott TAJ-számhoz milyen egészségbiztosítási jogosultsági adat tartozik. Ez nem ugyanaz, mint egy sima TAJ-kártya-ellenőrzés: itt azt látjuk, hogy az érintett szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett nyilvántartásban, és rendezett-e a nyilvántartás szerint a TB járulék.

A jogviszony-ellenőrzés eredménye négy kategóriába eshet; ezeket bizonyos felületeken – például az EgészségAblak applikációban – színkódos „lámpával” is mutatja a rendszer:

zöld lámpa: a TAJ érvényes, a jogviszony rendezett;

piros lámpa: a TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen;

kék lámpa: az érintett külföldön biztosított, ezért a TAJ átmenetileg érvénytelen;

barna lámpa: a TAJ egyéb okból érvénytelen.

Előfordulhat tehát, hogy valakinek van érvényes TAJ-száma, de a nyilvántartás szerint a jogviszonya nem rendezett. Ilyenkor a hivatalos jogviszony-rendezési lehetőségeket érdemes megnézni, mert az eltérés adathiányból, bejelentési problémából vagy más jogosultsági okból is adódhat.

TB ellenőrzése online, böngészőben

A TB ellenőrzése online böngészőből a magyarorszag.hu ügyintézési felületén vagy közvetlenül a NEAK Ügyfélkapu TB jogviszonyoldaláról indítható el. A belépéshez olyan elektronikus azonosításra van szükség, amelyet a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) elfogad: jelenleg ez az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás. Aki ilyennel nem rendelkezik, annak előbb ezt kell beállítania, különben nem fog hozzáférni a saját jogviszonyadataihoz.

A magyarorszag.hu-n a TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások között érhető el a biztosítotti jogviszony ellenőrzése, a NEAK felől pedig KAÜ-azonosítás után kérdezhetők le a saját jogviszonyadatok.

A TB jogviszony lekérdezés menete:

Nyissuk meg a magyarorszag.hu oldalon a TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások ügyet, vagy menjünk közvetlenül a NEAK Ügyfélkapu TB jogviszony felületére.

Indítsuk el az elektronikus ügyintézést, majd azonosítsuk magunkat a KAÜ-n keresztül, például Ügyfélkapu+-szal vagy más rendelkezésre álló azonosítási móddal.

A belépés után válasszuk a Biztosítási jogviszony menüpontot.

A Biztosítási jogviszony menüpontra kattintva a rendszer automatikusan betölti és listázza a nyilvántartott jogviszonytörténetet. A felületen látható, hogy melyik bejelentőhöz milyen jogosultsági időszak tartozik. Bejelentő lehet például a munkáltató, egy oktatási intézmény, kormányhivatal vagy más szerv, amely alapján az adott időszakban egészségbiztosítási jogosultság szerepel a nyilvántartásban.

Az eredménynél azt érdemes figyelni, hogy a TB lekérdezés mutat-e aktuális, lezáratlan vagy a várt időszakot lefedő jogviszonyt, illetve látszik-e olyan időszak, amelynél hiány vagy eltérés merülhet fel. Ha a listában eltérést látunk, a lista alatt található elektronikus bejelentőmezőben közvetlenül jelezhetjük a NEAK felé, melyik adatot tartjuk hibásnak, és mi lenne szerintünk a helyes adat.

TB jogviszony ellenőrzése appból: mit mutat az EgészségAblak?

A TB ellenőrzése online, mobilalkalmazásban is elvégezhető az EgészségAblak alkalmazásban. Az app telepítése után az első belépés Digitális Állampolgár alkalmazással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással történik. Ezt a folyamatot csak egyszer kell elvégezni, a későbbi alkalmakra beállíthatunk biometrikus, vagyis ujjlenyomatos vagy arcfelismeréses, illetve PIN-kódos belépést. Ezt követően a TAJ érvényessége és a TB jogviszony állapota bármikor könnyen elérhető az alkalmazásban.

A jogosultsági állapot az appban a TB-lámpa menüpont alatt ellenőrizhető. A rendszer könnyen azonosítható színkóddal is jelzi, hogy rendezett-e a jogviszony, vagy valamilyen eltérés látszik a nyilvántartásban. Ez gyors ellenőrzésre jó, például egészségügyi ellátás előtt vagy akkor, ha csak rá akarunk nézni az aktuális állapotra. Részletes jogviszonytörténethez, adategyeztetéshez vagy hibás adat bejelentéséhez viszont továbbra is a böngészős NEAK/magyarorszag.hu felületet érdemes használni.

Hol lehet még ellenőrizni a TB jogviszonyt?

Ha nem tudunk belépni a magyarorszag.hu vagy a NEAK online felületére, a TB jogviszony ügyében személyesen a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, az egészségbiztosítással foglalkozó ügyfélszolgálaton érdemes érdeklődni. Ez a járható út akkor is, ha nincs Ügyfélkapu+, Digitális Állampolgár alkalmazás, vagy nem egyértelmű, mit mutatott a TB lekérdezés.

Orvosnál vagy gyógyszertárban is megjelenhet a TAJ-hoz kapcsolódó jogosultsági jelzés, mert az egészségügyi szolgáltatók az ellátásnál online ellenőrzik a jogviszonyt. Ez azonban nem teljes körű ügyintézés: a rendelőben vagy a patikában legfeljebb azt látják, milyen „lámpát” mutat a rendszer, a teljes jogviszonytörténetet és az esetleges hibák rendezését nem ott kell intézni.

Telefonon a saját jogviszonyunkkal kapcsolatos konkrét adatokról nem kaphatunk tájékoztatást. Ugyanakkor a NEAK központi telefonszámán (+36 1 350 2001) kérhetünk általános tájékoztatást arról, hova fordulhatunk, milyen ügyintézési módok érhetők el, és ezekhez milyen iratokra lehet szükségünk. (neak.gov.hu)

TB jogviszony igazolás igénylése

A fenti módszerek a saját jogviszonyunk ellenőrzésére szolgálnak, előfordulhat azonban, hogy egy ügyintézéshez hivatalos TB jogviszony igazolás vagy TB igazolás kell. Ilyen esetben az illetékes kormányhivatalnál kérhetünk tájékoztatást az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatainkról. A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján is intézhető; arra azonban külön érdemes rákérdezni az adott ügyintézésnél, hogy pontosan milyen formájú igazolást fogadnak el. Mielőtt bármilyen ügyintézést elindítanánk, járjunk utána, hogy az adott ügyben elég-e a saját részre lekért tájékoztatás, vagy kifejezetten hatóságtól származó TB igazolás szükséges.

Mi a teendő, ha rendezetlennek tűnik a TB jogviszony?

Ha a TB jogviszony rendezetlennek tűnik, először azt érdemes tisztázni, hogy adathibáról vagy valóban hiányzó jogosultságról van-e szó. Nem mindegy, hogy a rendszerben rosszul szerepel egy meglévő munkaviszony, vagy tényleg nincs olyan jogviszony, amely alapján az egészségügyi ellátásra való jogosultság rendezett lenne.

Ha hibásnak látjuk a nyilvántartott adatot, a böngészős NEAK-felületen, a jogviszonylista alatt található elektronikus bejelentőmezőben jelezhetjük, melyik adatot tartjuk tévesnek, és mi lenne szerintünk a helyes adat. Ilyen lehet például, ha hiányzik egy munkáltatóhoz tartozó időszak, rossz dátum szerepel, vagy olyan eltérést látunk, amelyet iratokkal is tudunk igazolni.

Más a helyzet, ha a jogviszony azért rendezetlen, mert nincs bejelentett munkaviszony, tanulói vagy hallgatói jogviszony, illetve más jogosultsági alap. Ilyenkor a NAV felé fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék befizetéséről saját magunknak kell gondoskodnunk. Befizetés előtt mindig ellenőrizzük az aktuális szabályokat, mert a TB járulék rendezésénél az összeg mellett a kedvezményezett érvényes számlaszáma és a teljesítési határidő is számít.