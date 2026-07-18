Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend.
A színházi fizetésekről vallott Péterfy Bori: "megalázóan keveset kapunk a színházban, B-tervem nincsen"
Péterfy Bori nyíltan beszélt a hazai színművészek anyagi nehézségeiről, és kiemelte, hogy a színházi fizetésekből szinte lehetetlen megélni. Az énekes-színésznő szerint a többség kénytelen más bevételi források után nézni, és úgy látja, hogy érdemi jövedelmet szinte csak a Nemzeti Színházban lehetett keresni - írja a HVG.
Péterfy Bori, László Lilla "Legyen az!" című műsorában vendégeskedve elmondta, hogy a színházi gázsik a legtöbb esetben önmagukban nem biztosítanak tisztes megélhetést.
Úgy fogalmazott, hogy a művészetből ma már nem igazán lehet fenntartani a mindennapokat, ezért a színészek jelentős része a tartalomgyártás és a közösségimédia-szereplések felé fordul, vagy egyéb, a szakmától teljesen távol álló munkát vállal a plusz jövedelemért. Neki azonban saját bevallása szerint sosem volt más alternatívája.
Péterfy hangsúlyozta, hogy
a kőszínházakban a bérezés mértéke független a művész ismertségétől vagy szakmai elismertségétől, hiszen mindenki az előre megszabott, meglehetősen alacsony alapbért kapja. Tapasztalatai alapján úgy látja, hogy anyagilag egyedül a Nemzeti Színház jelentett kivételt ez alól.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A beszélgetés során a pályakezdése is szóba került. Visszaemlékezése szerint az indulásakor olyan független, alternatív helyszíneken és produkciókban – például a Szkéné Színházban és Pintér Béla társulatában – lépett színpadra, amelyeket a nagymamája hagyományosabb színházi világhoz szokott ismerősei nem igazán tudtak hová tenni.
Akkoriban ők sajnálkozva jegyezték meg a nagymamának, hogy az unokája tehetséges, de a választott közege számukra teljesen idegen volt.
Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a nyári szabadságról: értékes napokat bukhatsz, ha erre nem figyelsz
Szabadságot vennél ki? Ezeket a munkáltatónak és a munkavállalónak is be kell tartania.
Súlyos kezdőbérrel csábítják ezeket a szakembereket Magyarországon: mutatjuk, kik kereshetnek akár havi 2,5 milliót
Az informatikai munkaerőpiacon egyre keresettebbek azok a pályamódosító junior szakemberek, akik más területekről érkezve váltottak karriert.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
A túl meleg és a túl hideg iroda is ronthatja a teljesítményt: mutatjuk, hány fok számít ideálisnak.
Így kaszálnak bődületes összegeket a legnépszerűbb videósok: kiderült, mennyi pénz vándorol a számlájukra
A YouTube hőskora, amikor még munka mellett, egy garázsból videózva is világhírnévre lehetett szert tenni, lényegében véget ért.
Nem csak Szijjártóra csaptak le a kínaiak: rengeteg magyar ex-diplomata ejtőernyőzött zsíros állásokba
Egyre több egykori magyar diplomata vállal felsővezetői pozíciót a hazánkban megtelepedő vagy a magyar–kínai közeledést támogató ázsiai vállalatoknál.
A parlamentekben nő a női képviselők aránya. A jogi egyenlőség számos területen miért várat magára? Mutatjuk!
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
A Z-generáció tagjai az 1950-es évek óta nem látott bérrobbanást tapasztalnak meg, ám ez a statisztikai siker csak egy illúzió. Mutatjuk, miért.
Kőkemény vita robbant ki Magyarországon: tényleg rosszat tesz a családoknak a legnépszerűbb adókedvezmény?
Az utóbbi időben az anyák szja-mentessége a magyar családpolitika egyik sarkalatos eleme lett.
A kormány június elején hatályba lépett szigorítása, amely drasztikusan korlátozza a harmadik országbeli vendégmunkások alkalmazását, komoly zavart és tiltakozást váltott ki a hazai iparban.
Évek óta megy a huzavona, legyen-e december 24-e munkaszüneti nap.
Az áruházak a sztrájk alatt végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt.
Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj
A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő. És ebben még nincs benne a...
Döbbenetes dolog derült ki a magyar melósokról: hiába veszik fel őket, az utolsó pillanatban egyszerűen felszívódnak?
A magyarországi vállalatok továbbra is komoly kihívásokkal szembesülnek a fizikai munkavállalók toborzásában.
A frissen elkészült első Magyar Senior Index szerint a 45 év feletti álláskeresők 92,6 százaléka tapasztal koralapú kirekesztést, miközben a vállalatok többsége sem az AI‑átmenetre,...
Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél
A balatoni szezonban pultosokat, hostesseket, eladókat és csomagolókat is keresnek, több helyen 3000 forintos órabért is kínálnak.
Drasztikus átrendeződés a magyar álláspiacon: bizonyos szakmákban égnek a vonalak, míg máshol szinte teljesen leállt a toborzás
Javult a munkaerőpiaci helyzet a második negyedévben: országosan több állást hirdettek meg a cégek, mint egy évvel korábban.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Az AI sok szakmát kiválthat, de a villanyszerelőkre továbbra is nagy a kereslet, ráadásul a bérek is vonzóak.
A magyar munkaerőpiacban ma több százezer ember dolgozna többet vagy rugalmasabban, ha lenne rá valódi, alacsony belépési küszöbű lehetőség.