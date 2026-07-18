A színházi fizetésekről vallott Péterfy Bori: "megalázóan keveset kapunk a színházban, B-tervem nincsen"

Péterfy Bori nyíltan beszélt a hazai színművészek anyagi nehézségeiről, és kiemelte, hogy a színházi fizetésekből szinte lehetetlen megélni. Az énekes-színésznő szerint a többség kénytelen más bevételi források után nézni, és úgy látja, hogy érdemi jövedelmet szinte csak a Nemzeti Színházban lehetett keresni - írja a HVG.

Péterfy Bori, László Lilla "Legyen az!" című műsorában vendégeskedve elmondta, hogy a színházi gázsik a legtöbb esetben önmagukban nem biztosítanak tisztes megélhetést.

Úgy fogalmazott, hogy a művészetből ma már nem igazán lehet fenntartani a mindennapokat, ezért a színészek jelentős része a tartalomgyártás és a közösségimédia-szereplések felé fordul, vagy egyéb, a szakmától teljesen távol álló munkát vállal a plusz jövedelemért. Neki azonban saját bevallása szerint sosem volt más alternatívája.

Péterfy hangsúlyozta, hogy

a kőszínházakban a bérezés mértéke független a művész ismertségétől vagy szakmai elismertségétől, hiszen mindenki az előre megszabott, meglehetősen alacsony alapbért kapja. Tapasztalatai alapján úgy látja, hogy anyagilag egyedül a Nemzeti Színház jelentett kivételt ez alól.

A beszélgetés során a pályakezdése is szóba került. Visszaemlékezése szerint az indulásakor olyan független, alternatív helyszíneken és produkciókban – például a Szkéné Színházban és Pintér Béla társulatában – lépett színpadra, amelyeket a nagymamája hagyományosabb színházi világhoz szokott ismerősei nem igazán tudtak hová tenni.

Akkoriban ők sajnálkozva jegyezték meg a nagymamának, hogy az unokája tehetséges, de a választott közege számukra teljesen idegen volt.