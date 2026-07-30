Így dolgoznak home officeból az élelmesek, miközben utazgatnak: itt a TOP10 úticél, ahol ezt legkönnyebben megteheted

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A rugalmas munkavégzés egyre inkább átalakítja a munka és az utazás világát. Az immár negyedik alkalommal megjelenő IWG Work from Anywhere Index toplistáján a korábbi években Barcelona, Budapest és Tokió is megszerezte az első helyet, viszont a 2026-os évben Bangkok állhatott a dobogó csúcsára. a rangsor élére. Az idei TOP 10-ben Bangkokot Tokió, Barcelona, Porto, Vancouver, Budapest, Nápoly, Medellín, Lisszabon és Szöul követi – Budapest ezzel továbbra is a világ tíz legjobb workcation úti célja között szerepel.
Az IWG kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés a válaszadók 90%-ánál javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. A megkérdezettek közel fele (48%) 2026-ban is meghosszabbítaná nyaralását vagy rövidebb szabadságát távmunkával, 46% pedig nagyobb valószínűséggel tenne így, mint egy évvel korábban. A Work from Anywhere lehetőség egyre fontosabb a munkaerő megszerzésében és megtartásában is: a válaszadók 80%-a szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb WFA-szabályokért.
Bangkok, Tokió és Barcelona az élen
Bangkok lett 2026 legjobb workcation úti célja az IWG immár negyedik alkalommal megjelenő Work from Anywhere Indexe szerint. A rangsor második helyén Tokió, a harmadikon Barcelona végzett, míg Budapest továbbra is a világ tíz legjobb workcation desztinációja között szerepel.
Az évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik utazás közben is dolgoznak. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a szélessávú internet minősége, a szálláslehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége.
Az IWG legfrissebb kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatér-hálózat is erősíti, miközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan.
A világ 10 legjobb workcation úti célja 2026-ban
- Bangkok
- Tokió
- Barcelona
- Porto
- Vancouver
- Budapest
- Nápoly
- Medellín
- Lisszabon
- Szöul
Bangkok vezeti az IWG 2026-os Work from Anywhere Indexét, megelőzve Tokiót és Barcelonát. A thai főváros kedvező megélhetési költségei, kiváló nemzetközi kapcsolatai és pezsgő városi élete mellett Budapest idén is megőrizte helyét a világ tíz legjobb workcation úti célja között, a hatodik helyen végzett. Az első tízben Porto, Vancouver, Nápoly, Medellín, Lisszabon és Szöul is szerepel.
A rangsor azt mutatja, hogy a helyfüggetlen munkavégzés elterjedésével egyre több város versenyez a távmunkában dolgozókért. A vonzó úti célok sikerét ma már nemcsak turisztikai adottságaik, hanem a gyors internet, a megfelelő infrastruktúra, a jó közlekedés és a rugalmas munkaterek elérhetősége is meghatározza.
A bárhonnan végezhető munkavégzés egyre népszerűbb
Az IWG megbízásából készült friss kutatás¹ szerint a munkavállalók több mint fele (51%) már olyan vállalatnál dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést. A válaszadók 90%-a szerint ez javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. Sőt a karrierdöntéseket is egyre inkább befolyásolja: tízből nyolc válaszadó szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb Work from Anywhere feltételekért. A megfelelő úti cél kiválasztásakor a rugalmas munkaterek elérhetősége is fontos szempont: a megkérdezettek 38%-a ezt is figyelembe veszi.
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A rugalmas munkavégzés új utazási szokásokat teremt
A munkavállalók közel fele (48%) 2026-ban távmunkával hosszabbítaná meg nyaralását vagy rövidebb szabadságát. A trend már most is látható: 43%-uk dolgozott már utazás közben szabadság kivétele nélkül, 46% pedig nagyobb valószínűséggel tenne így, mint tavaly.
A munkavállalók elsősorban a jobb munka–magánélet egyensúly és a kiégés megelőzése miatt (54%) hosszabbítanák meg utazásaikat távmunkával. Szinte ugyanennyien említették a családdal és barátokkal tölthető több időt (53%), illetve a szabadság hatékonyabb kihasználását (52%). A költségek is fontos szerepet játszanak:
a válaszadók 51%-a szerint a megélhetési költségek emelkedése miatt nagyobb valószínűséggel dolgozna nyaralás közben, hogy meghosszabbíthassa utazását.
A workcation úti cél kiválasztásakor a válaszadók számára továbbra is a megbízható internetkapcsolat a legfontosabb (38%). Ezt követi a jó minőségű szállás, valamint a gasztronómiai kínálat és a közlekedés (12–12%). Emellett a megkérdezettek közel fele (46%) szerint a kedvezőbb utazási és szállásköltségek is arra ösztönöznék, hogy távmunkával hosszabbítsa meg nyaralását.
A Work from Anywhere lehetőségek elterjedése mellett a munkavállalók világos vállalati iránymutatást is várnak. A válaszadók 44%-a nagyobb biztonsággal dolgozna utazás közben, ha ez nem befolyásolná munkája megítélését, míg 39% egyértelműbb vállalati szabályokat szeretne.
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