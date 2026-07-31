A FIFA pénteki közleményében megerősítette, hogy folytatja vitatott tervét, amelynek keretében magánbefektetők vásárolhatnának részesedést a nagy versenyekben.
Anyagi helyzetéről vallott az egykori sztárfocista: "egy fillért sem vettem fel a 150 milliós fizetésből, a bónuszokból is vígan megélek"
A korábbi Chelsea-játékos, Oscar elárulta, hogy kínai pályafutása alatt egyszer sem nyúlt a fizetéséhez, és hét éven át kizárólag a mérkőzésbónuszaiból fedezte a megélhetését.
A brazil középpályás 2012-ben igazolt az Internacional csapatától a Chelsea-hez, ahol öt sikeres szezont töltött el, és két Premier League-bajnoki címet, egy Ligakupát, valamint egy Európa-ligát nyert a londoniakkal. A klub színeiben lejátszott 203 mérkőzésén 38 gólt szerzett és 31 gólpasszt osztott ki, majd 2017-ben, mindössze 26 évesen meglepte a futballvilágot, amikor Kínába igazolt.
A Chelsea akkoriban klubrekordnak számító, 60 millió fontos ajánlatot fogadott el a Sanghaj Port együttesétől. A sajtóhírek szerint Oscar évi mintegy 20 millió fontot keresett adózás után Sanghajban, amivel a világ legjobban fizetett labdarúgói közé emelkedett. Kínai évei alatt így összesen akár 150 millió fontot is zsebre tehetett, bár ő maga vitatja ezt az összeget.
A brazil játékos nemrég korábbi Chelsea-beli csapattársa, John Obi Mikel "The Obi One" című podcastjában vendégeskedett, ahol meglepő részletet árult el a kínai keresetéről. Elmondása szerint a teljes fizetését egy külön számlára utaltatta, és egyszer sem nyúlt hozzá. Hétéves sanghaji tartózkodása alatt kizárólag a mérkőzésekért járó bónuszaiból fedezte a megélhetését.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
A magyar sportnak sokkal inkább a piaci működésre kellene végre ráállnia - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Dénes Ferenc sportközgazdász.
A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.
Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót
Elképesztő magyar siker a vb-n: világbajnok lett a női kardcsapat, óriási fordítás után jött a győzelem
Kínát legyőzve lett világbajnok a magyar női kardválogatott, megszületett az első magyar aranyérem.
Hihetetlen, mit vitt véghez a magyar futó a világ legkeményebb versenyén: a Halál-völgyben ért fel a dobogóra
Az extrém hőségben rendezett Badwater 135-ön Bódis Tamás a harmadik helyen ért célba.
A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán
A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott.
Elzárulnak az állami pénzcsapok? Gyökeres változás kapujában áll a magyar sport, ez lehet a megoldás
A jövőbeli sportgazdasági siker néhány kulcsa többek között a digitális lehetőségek és a női sportban rejlő gazdasági tartalékok kiaknázása lehet.
Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
A malajziai Sepangban pótolják október elején a Forma-1-es világbajnoki sorozat áprilisban elhalasztott bahreini futamát
Feje tetejére állt a Magyar Nagydíj rajtsorrendje: újabb büntetésekkel forgatták fel a Forma-1 mezőnyét
A második helyen végző Lewis Hamiltont és a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit is hátrasorolták.
Szurkolók perelték be a Forma-1 tulajdonosát: fizetett a Liberty, mint a katonatiszt, ezért kényszerültek rá
Mintegy hárommillió dolláros egyezséggel zárja le a Liberty Media a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj kapcsán indított csoportos pert.
Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba.
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen
Rendkívüli éjszakai aszfaltjavítást rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Hungaroringen
A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.