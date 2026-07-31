Anyagi helyzetéről vallott az egykori sztárfocista: "egy fillért sem vettem fel a 150 milliós fizetésből, a bónuszokból is vígan megélek"

A korábbi Chelsea-játékos, Oscar elárulta, hogy kínai pályafutása alatt egyszer sem nyúlt a fizetéséhez, és hét éven át kizárólag a mérkőzésbónuszaiból fedezte a megélhetését.

A brazil középpályás 2012-ben igazolt az Internacional csapatától a Chelsea-hez, ahol öt sikeres szezont töltött el, és két Premier League-bajnoki címet, egy Ligakupát, valamint egy Európa-ligát nyert a londoniakkal. A klub színeiben lejátszott 203 mérkőzésén 38 gólt szerzett és 31 gólpasszt osztott ki, majd 2017-ben, mindössze 26 évesen meglepte a futballvilágot, amikor Kínába igazolt.

A Chelsea akkoriban klubrekordnak számító, 60 millió fontos ajánlatot fogadott el a Sanghaj Port együttesétől. A sajtóhírek szerint Oscar évi mintegy 20 millió fontot keresett adózás után Sanghajban, amivel a világ legjobban fizetett labdarúgói közé emelkedett. Kínai évei alatt így összesen akár 150 millió fontot is zsebre tehetett, bár ő maga vitatja ezt az összeget.

A brazil játékos nemrég korábbi Chelsea-beli csapattársa, John Obi Mikel "The Obi One" című podcastjában vendégeskedett, ahol meglepő részletet árult el a kínai keresetéről. Elmondása szerint a teljes fizetését egy külön számlára utaltatta, és egyszer sem nyúlt hozzá. Hétéves sanghaji tartózkodása alatt kizárólag a mérkőzésekért járó bónuszaiból fedezte a megélhetését.