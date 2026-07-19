Téged is kiakaszt, hogy nem kapsz fizetésemelést, a kollégád meg igen? Itt a válasz: ezt a dolgot csinálják jobban

A férfiak a nőknél sokkal sikeresebben és gyakrabban használják fel a külső állásajánlatokat arra, hogy jelenlegi munkahelyükön magasabb fizetést alkudjanak ki. Egy friss kutatás szerint ez az eltérő tárgyalási taktika önmagában a nemek közötti bérszakadék mintegy feléért felelős - írja a Reuters.

A berlini Rockwool Alapítvány tanulmányából kiderül, hogy azonos munkahelyen és munkakörben a férfiak átlagosan nyolc százalékkal keresnek többet a női kollégáiknál. Bár a nők és a férfiak azonos arányban váltanak munkahelyet, a külső megkeresésekre adott reakcióik jelentősen eltérnek.

Amikor a nők új lehetőséget kapnak, jellemzően ténylegesen átigazolnak a másik céghez, míg a férfiak sokkal gyakrabban használják fel a konkurens ajánlatot arra, hogy távozás nélkül érjenek el béremelést a jelenlegi pozíciójukban. A kutatók megállapították, hogy a nők hasonló szituációban nem képesek azonos mértékű fizetésemelést kiharcolni.

Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a bértranszparencia önmagában nem oldja meg a nemek közötti egyenlőtlenséget. Bár a júniusban hatályba lépett európai uniós bértranszparenciás irányelv várhatóan megkönnyíti a vállalaton belüli bérkülönbségek feltérképezését, a szakértők szerint ez az intézkedés önmagában kevés lesz a bérszakadék teljes felszámolásához.