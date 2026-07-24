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Rural worker cutting sugarcane in the interior of Brazil in the agricultural region of Prados, Minas Gerais. Man is working at sugar cane harvest time in July 2024
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Hirtelen 50 ezer dolgozó tűnt el a hazai munkaerőpiacról: mi folyik itt valójában?

Pénzcentrum
2026. július 24. 08:30

2026 júniusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

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A 2026. április–júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 633 ezer fő volt, mely 28 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.2 A férfiak körében a foglalkoztatottak száma nem változott2, 2 millió 473 ezer fő volt, míg a nők esetében 29 ezerrel, 2 millió 160 ezer főre mérséklődött.

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A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 70 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75,0% volt. A ráta a férfiak esetében 79,1%-ot, a nők körében pedig 70,7%-ot mutatott.2

A 2026. április–júniusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 106 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében 4,1%-ot, míg a nőknél 4,9%-ot ért el.

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A munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 36,7%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 4,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 1,0 százalékponttal 28,0%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,6 százalékponttal, 35,3%-ra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. június végén az egy évvel korábbihoz képest 3,8%-kal, 211 ezer főre mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
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