Hirtelen 50 ezer dolgozó tűnt el a hazai munkaerőpiacról: mi folyik itt valójában?

2026 júniusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A 2026. április–júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 633 ezer fő volt, mely 28 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.2 A férfiak körében a foglalkoztatottak száma nem változott2, 2 millió 473 ezer fő volt, míg a nők esetében 29 ezerrel, 2 millió 160 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 70 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75,0% volt. A ráta a férfiak esetében 79,1%-ot, a nők körében pedig 70,7%-ot mutatott.2

A 2026. április–júniusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 106 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében 4,1%-ot, míg a nőknél 4,9%-ot ért el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 36,7%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 4,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 1,0 százalékponttal 28,0%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,6 százalékponttal, 35,3%-ra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. június végén az egy évvel korábbihoz képest 3,8%-kal, 211 ezer főre mérséklődött.