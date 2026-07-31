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Megszólalt a Budapest Airport a taxisvitáról: tisztázták, mi vár az utasokra
Reagált a Budapest Airport a repülőtéri behajtási díj körül kialakult vitára. A társaság szerint az új szabályok nem rontják az utasok kiszolgálását, és a taxisok számára sem jelentenek többletköltséget, mivel azt a nemrég megemelt hatósági tarifák ellensúlyozzák. A repülőtér szerint a változtatás célja az egységes szabályozás és a tisztességesebb piaci verseny megteremtése, írja a HVG.
A Budapest Airport szerint továbbra sem kell hosszabb utat megtenniük az utasoknak a taxik eléréséhez, a repülőtéri behajtási szabályok módosítása ugyanis nem változtat a jelenlegi ki- és beszállási gyakorlaton.
Az elmúlt napokban a Fővárosi Taxi Egyesület bírálta a repülőtér döntését, amely megszünteti a budapesti taxik számára biztosított ötperces díjmentes behajtást a terminál melletti parkolókba. A taxisok szerint ez pluszköltséget jelentene, amelyet a hatósági árak miatt nem tudnak az utasokra áthárítani.
A Budapest Airport ezzel szemben azt közölte, hogy a módosítással egy nemzetközi gyakorlatot vezetnek be, amelynek célja az infrastruktúra használatának egységes szabályozása. A társaság szerint eddig kizárólag a budapesti engedéllyel rendelkező taxik mentesültek a behajtási díj alól, míg más szolgáltatóknak fizetniük kellett, ezért az új rendszer egyenlő piaci feltételeket teremt.
A repülőtér hangsúlyozta, hogy a változtatás bevezetését megvárták a főváros által jóváhagyott taxitarifa-emeléssel. Álláspontjuk szerint a magasabb hatósági tarifa teljes mértékben kompenzálja a behajtási díjat, így a repülőtéri fuvarok nem jelentenek többletköltséget a taxisok számára.
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A Budapest Airport azt is kiemelte, hogy a kedvezmény megszüntetése kizárólag a budapesti taxikat érinti. A repülőtéri parkolókba napi egy alkalommal továbbra is díjmentesen lehet behajtani ötperces időtartamra.
Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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