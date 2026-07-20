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Végleg bezárt a legendás balatoni borászati üzem, a BB: döbbenetes dolgokat állítanak a kirúgott dolgozók

Pénzcentrum
2026. július 20. 12:40

Végleg bezárt a dél-balatoni régió egykor legfontosabb üzeme, a balatonboglári BB borászati feldolgozó. A döntéssel megszűnt Somogy megye egykori világhírű borgazdasága, a megmaradt huszonhat dolgozó pedig elveszítette a munkáját. Bár a hivatalos indoklás a piaci viszonyok megváltozására hivatkozik, az elbocsátott munkatársak szerint a patinás vállalatot az elmúlt évtizedekben tudatosan hagyták elsorvadni.

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Az üzem egyik korábbi munkatársa a Sonline-nak elmondta, hogy április 14-én, közvetlenül a választások után jelentette be nekik a két ügyvezető a cég saját hatáskörben meghozott döntését a végleges leállásról. Bár a feldolgozó kapacitása évek óta folyamatosan csökkent, az alkalmazottakat váratlanul érte a teljes bezárás, így az utolsó pillanatig reménykedtek a megmenekülésben.

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A dolgozók szerint a tulajdonosok az elmúlt években nem tettek valós lépéseket az új piacok felkutatására vagy a változásokhoz való alkalmazkodásra. Az egyik elbocsátott borász úgy véli, a céget egyszerűen kivéreztették, és csak azt mentették át belőle, amiből még hasznot tudtak realizálni.

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A balatonboglári borgazdaság egykor Somogy megye legnagyobb foglalkoztatója volt, amely a nyolcvanas évekbeli fénykorában a szőlőterületekkel és a külső telephelyekkel együtt közel négyezer embernek adott munkát. A kilencvenes években még mintegy 400 ezer mázsa helyi szőlőt dolgoztak fel, ami a 2000-es évek elejére a felére, az utolsó évekre pedig alig 20-30 ezer mázsára zuhant. A dolgozók szerint a leépülés az 1994–1995-ös privatizációt követően kezdődött el. Szakmailag nehezen indokolható döntések nyomán fokozatosan felszámolták a pezsgőgyárat, a sikeres üdítőgyártást, majd a palackozót is, a termelés egy részét pedig Budafokra költöztették. A bezárás előtti utolsó időszakban már csak huszonhat fő dolgozott a borászati és karbantartó részlegen, az ő feladatuk a borok palackozásra való előkészítése volt a 100 ezer hektoliteres tartályparkban.

Bár a német tulajdonos a végkielégítéseket és a járandóságokat korrekt módon kifizette a munkavállalóknak, a több évtizedes, családias közösség végleg felbomlott. A munka nélkül maradt szakemberek most a környékbeli kisebb magánborászatoknál vagy a siófoki üdítőgyárban próbálnak elhelyezkedni. Az egykori dolgozók keserűségét fokozza az az érzés, hogy sem a politika, sem a térség vezetése nem tett érdemi lépéseket a nagy múltú üzem megmentéséért.

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A boglári telephely hatalmas acél- és cementtartályai, valamint pincéi jelenleg üresen, lezárva állnak. Bár a bezárás után azonnal jelentkezett egy potenciális vevő az ingatlanra, a tulajdonosok egyelőre kivárnak a kedvezőbb ajánlat reményében. A helyiek attól tartanak, hogy a cég a versenytársak távoltartása miatt nem akarja értékesíteni a területet, fűtés és szellőztetés hiányában pedig az épületek hamarosan az enyészeté lesznek, így a nagy múltú komplexumból idővel lepusztult romhalmaz válik.
Címlapkép: Getty Images
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