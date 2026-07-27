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Ezekkel a diplomákkal már kezdőként is nettó félmilliót fizetnek: itt tarolnak most a fiatalok Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 27. 14:34

Kettősség jellemzi a pályakezdő diplomások munkaerőpiacát, ugyanis miközben a marketing és a kommunikáció területén hatalmas a túljelentkezés, a mérnöki, egészségügyi és gyártási szektorokban komoly szakemberhiánnyal küzdenek a vállalatok. A legmagasabb kezdőbérekre az informatikusok és a mérnökök számíthatnak, a sikeres elhelyezkedéshez azonban a diploma mellett egyre fontosabb a magabiztos nyelvtudás és a gyakorlati tapasztalat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A felsőoktatásba most belépő fiataloknak már a szakválasztáskor érdemes mérlegelniük a későbbi elhelyezkedési esélyeket. Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója a Népszava megkeresésére elmondta: a piacon egyszerre van jelen a strukturális hiány és a túlkínálat. A portál adatai alapján a legkiélezettebb verseny a marketing, a média és a PR területén zajlik, ahol egyetlen pályakezdő pozícióra átlagosan 117-en jelentkeznek.

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Szintén rendkívül magas a jelentkezők száma az adminisztratív (94 fő) és az ügyfélszolgálati (83 fő) munkakörökben, de a HR, a jogi és az értékesítési állásokra is gyakran 50–80 pályázat érkezik. Ezzel szemben a mérnöki, egészségügyi-gyógyszeripari, valamint a gyártási és termelési területeken a cégek nehezen találnak utánpótlást, így ott egy-egy meghirdetett állásra mindössze 16–22 jelentkező jut.

Anyagi szempontból az informatika, a szoftverfejlesztés, valamint a mérnöki és gyártási szektorok jelentik a legjövedelmezőbb választást a pályakezdőknek, ahol a nettó 500–600 ezer forintos kezdőfizetés sem ritka. A magasabb jövedelem eléréséhez azonban a munkáltatók egyre inkább gyakorlati tapasztalatot és naprakész készségeket várnak el a friss diplomásoktól.

- emelte ki a szakértő.

A diákmunka, a gyakornoki programok vagy a szakmai projektekben való részvétel ma már komoly lépéselőnyt jelent, mivel ez azt jelzi a vállalatok számára, hogy a fiatal tudatosan készült a munkaerőpiacra lépésre.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A gyakorlat mellett mára alapvető elvárássá vált a nyelvtudás is. A felsőfokú végzettséget igénylő, pályakezdőknek szóló álláshirdetések 67 százalékában követelik meg valamilyen idegen nyelv – leggyakrabban az angol, de olykor a német, a spanyol, a francia vagy a holland – ismeretét. A vállalatok ráadásul jellemzően nem a nyelvvizsga-bizonyítványt várják el, hanem a valóban használható, tárgyalóképes nyelvtudást.

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A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél.

Ez kiemelten fontos az IT, a pénzügy, a logisztika, a marketing és az értékesítés területén, de a HR-pozíciók közel háromnegyedénél is alapfeltételnek vagy előnynek számít. Új trendként emellett egyre több hirdetésben jelenik meg a mesterséges intelligencia (MI) eszközeinek ismerete is, ami hűen tükrözi a digitális kompetenciák folyamatosan növekvő jelentőségét a munkaerőpiacon.
Címlapkép: Getty Images
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