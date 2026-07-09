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Drasztikus átrendeződés a magyar álláspiacon: bizonyos szakmákban égnek a vonalak, míg máshol szinte teljesen leállt a toborzás

Pénzcentrum
2026. július 9. 12:32

Javult a munkaerőpiaci helyzet a második negyedévben: országosan több állást hirdettek meg a cégek, mint egy évvel korábban. Egy friss jelentés szerint ugyanakkor a munkavállalók aktivitása csökkent, kevesebb jelentkezés érkezett az állásokra. A legtöbb régióban bővült a kínálat, különösen Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. Eközben az álláshirdetésekben szereplő átlagos fizetések is emelkedtek.

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Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi adatokhoz képest. A rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás pedig valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában – derül ki a Profession.hu friss, negyedéves jelentéséből.

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A második negyedévben országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a tavaly, ugyanebben az időszakban mért adatokhoz képest.

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Budapesten minimális csökkenés volt

Két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, míg minden más régióban növekedés volt tapasztalható. A visszaesést produkáló területeken ez a jelenség nem volt markáns: Budapesten 1,6%-kal, Somogy vármegyében 1,7%-kal és Vas vármegyében 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt a negyedév során elérhető, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád (86%), Bács-Kiskun (44%) és Csongrád-Csanád (34%) vármegyékben volt.

Tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált álláslehetőségek aránya, a tavalyi második negyedévhez képest 44%-kal, ezzel pedig a legnagyobb mértékű visszaesést produkáló terület lett. Ezt követi ebben a tekintetben a Jog, jogi tanácsadás, ami 38%-os, majd a cégvezetés, menedzsment, ami pedig 17%-os csökkenést mutatott. A legnagyobb arányú növekedés ebben a mutatóban az egészségügy, gyógyszeripar (96%), az IT, programozás, fejlesztés (88%), valamint a fizikai, segéd és betanított munka (19%) kategóriákban történt.

Kevesebb pályázat érkezik

Az álláshirdetésszámok növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18%-kal. Területi bontásban is kivétel nélkül minden régióban visszaesés mutatkozott ebben a mutatóban: a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj Zemplén (34%), Nógrád (33%) és Veszprém (32%) vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma. Budapesten 14%-kal kevesebb pályázatot adtak be a munkavállalók, mint 2025 azonos időszakában.

A jelentkezések száma lekövette az álláshirdetésszám-csökkenést a leginkább érintett ágazatokban: a pályázatok száma – ahogy a nyitott pozícióké is – is nagy arányban, 39%-kal visszaesett a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában, 35%-kal a cégvezetés és menedzsment, és 32%-kal a jog, jogi tanácsadás területén. A legjelentősebb növekedés a munkavállalói aktivitásban a közigazgatás (16%), az IT, programozás, fejlesztés (14%) és az egészségügy, gyógyszeripar (9%) kategóriákban volt.

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Emelkedtek a kínált fizetések

Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A legnagyobb arányú Hajdú-Bihar (13%), Tolna (13%) és Győr-Moson-Sopron (11%) vármegyékben volt tapasztalható és mindössze egy területen volt megfigyelhető csökkenés: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek a 2025 azonos időszakához viszonyítva.

„A piacon egyre erősebb az optimizmus, amely egyelőre elsősorban a fogyasztói oldalon érzékelhető, ezt a konjunktúraindexek is alátámasztják. A vállalati döntéshozók ugyanakkor továbbra is óvatosak: bár a gazdasági környezet stabilizálódik, a kivárás még mindig meghatározó. Ugyanakkor a

fogyasztói bizalom fokozatosan átszivárog a vállalati oldalra is, és egyre több cég nyit a növekedés felé. A nagyobb beruházásokat és létszámbővítéseket azonban – különösen az állami finanszírozású ágazatokban – még sokan elhalasztják. Az álláshirdetések számának jelenlegi növekedése ezt a fokozatos bizalomépülést tükrözi, míg a toborzási piac érdemi élénkülése inkább a harmadik negyedév végére várható” – magyarázza Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
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