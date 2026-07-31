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Sorra kapcsolják le a fényeket a magyar éttermek: egyre többen lépnek a rendkívüli helyzet miatt

Pénzcentrum
2026. július 31. 15:36

A rendkívüli hőség miatt egyre több magyar vendéglátóhely dönt úgy, hogy saját eszközeivel próbálja csökkenteni az energiarendszer terhelését. A kezdeményezést a Szaletly indította, akik szerint ezek a lépések önmagukban nem oldják meg a problémát, de fontos jelzésnek és társadalmi felelősségvállalásnak tartják őket. Egyúttal más üzleteket és vendéglátóhelyeket is arra biztatnak, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

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A rendkívüli hőség nemcsak az embereket, hanem az ország energiarendszerét is komoly terhelés elé állítja – erre hivatkozva jelentett be energiatakarékossági intézkedéseket több hazai vendéglátóhely.

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A Szaletly közölte, hogy ideiglenesen lekapcsolja az épület homlokzatán található világító feliratokat. Kiemelték, hogy a döntés nem önmagában jelent megoldást az energiaterhelésre, hanem azt szeretnék vele jelezni, hogy a társadalmi felelősségvállalás a mindennapi döntésekben is megmutatkozhat. Arra biztatják a vendéglátóhelyeket, üzleteket és vállalkozásokat, hogy ahol lehet, hasonló szemlélettel járuljanak hozzá a takarékoskodáshoz.

Hasonló bejelentést tett a Piknik Terasz is, amely szintén ideiglenesen lekapcsolja világító homlokzati feliratait. A vendéglátóhely szerint a sok apró lépés együtt már valódi hatást érhet el.

A Che Che Burger ennél is több intézkedést vezet be augusztusban. Az étteremlánc közlése szerint üzleteikben és foodtruckjaikban lekapcsolják a nem feltétlenül szükséges világításokat, emellett bisztrójuk heti egy napon zárva tart majd. Ez idő alatt a nagy energiaigényű berendezések sem működnek.

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A kezdeményezéshez csatlakozott a Ferdinánd Bisztró is. A vendéglátóhely bejelentette, hogy lekapcsolja a cégtábla világítását, emellett esténként a bisztróban csak egy klímaberendezést üzemeltet. Kiemelték, hogy árnyékos kerthelyiségük így is kellemes környezetet biztosít a vendégek számára.

A Buona Sera Ristorante is lekapcsolja az esti órákban a cégtábla világítását, miközben több területen is igyekszik csökkenteni energiafelhasználását. Kiemelték, hogy a konyhán elsősorban fatüzelésű grilleket használnak, a pizzák pedig gázüzemű nápolyi kemencében készülnek, így az elektromos energiaigény is alacsonyabb.
Címlapkép: Getty Images
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