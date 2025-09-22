Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Az állattartás költségei az utóbbi években jelentősen emelkedtek, és ma már egy rutin állatorvosi vizsgálat vagy oltás is komoly kiadásokkal járhat, ha pedig váratlan betegség vagy baleset történik, a gazdik sokszor százezres számlákkal találhatják szemben magukat. De pontosan mennyibe kerülnek a leggyakoribb állatorvosi szolgáltatások, és hogyan lehet mégis okosan tervezni a kiadásokat? A Pénzcentrumon most ezeknek jártunk utána.

Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett, így a gazdik számára egyre nagyobb tételt jelent a kiadások listáján az állattartás költsége. Még ha teljesen egészséges is a kiskedvenc, az alapvizsgálat akkor is pénzbe kerül, valamint a kötelező és az ajánlott védőoltások is vékonyítják a pénztárcákat.

Amennyiben viszont netán még beteg is lesz az állat, nem túlzás azt állítani, hogy sokszor horribilis összegeket kell kifizetni a vizsgálatokért, a gyógyszerekért és a műtétekért. Nem meglepő, hogy egyre többen hívják fel erre a figyelmet, és sokszor hallhatunk panaszáradatokat, vicces és egyben bosszantó történeteket vagy találkozhatunk mémek tömkelegével az interneten a témával kapcsolatban.

Az elmúlt hetekben a TikTokon terjedt egy videó, melyben egy álmos, bociszemű kiskutya „megkérdezi” a gazdijától, hogy mennyibe került az orvosnál az, hogy megevett egy fél gombóc fagyit, mire a gazdi azt válaszolja, hogy 42 ezer forintba. Ezek után a kutyus „közli”, hogy az nem is olyan rossz, majd teljes nyugalomban visszafekszik aludni.

Máshol egy bedagadt fejű törpenyúlról írtak, akinek a kezelése szintén megviselte a gazdik pénztárcáját, ugyanis 100 000 ezer forintba fájt a vizsgálat az állatorvosnál, ráadásul állítólag ki sem derült, hogy mi volt a baja a nyuszinak.

De számoltak már be bedrogozott kutyáról is, aki mint kiderült, egy parkban sétálva evett össze némi marihuánát. A produkció 500 euróba került a gazdiknak.

Olcsóbban megúszta egy másik gazdi, akinek 70 ezer forintjába került, hogy a tengerimalaca állítása szerint depressziós lett, aztán pedig atkás, mert megviselte a környezetváltozás.

Miért ilyen drága az állatorvos?

Ehhez hasonló történetekkel feltehetőleg mindenki találkozott már, vagy akár személyesen is megtapasztalhatta. Hogy az árak sokszor ilyen magasak, az is befolyásolhatja, hogy az állatorvosi szolgáltatások Magyarországon a szabadáras kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy minden állatorvos maga határozhatja meg a különböző vizsgálatok, kezelések és beavatkozások díját. A szolgáltatások ára nincs törvényileg korlátozva, azokat a piaci viszonyok határozzák meg.

A díjemelések hátterében persze más tényezők is állnak, amelyeknek egy része objektív gazdasági kényszer. Az infláció természetesen itt is érezteti hatását: a rendelőkben használt eszközök, gyógyszerek, fertőtlenítők és kötszerek ára folyamatosan emelkedik, ami közvetlenül átgyűrűzik a szolgáltatási díjakba.

A különböző modern diagnosztikai eszközök és berendezések (pl. ultrahang készülékek) vagy más laboratóriumi és műtéti eszközök beszerzése milliós tételeket jelentenek a rendelők számára, így ezek amortizációja is szükségszerűen belekerül az árakba.

Egy állatorvosnak muszáj magát folyamatosan képezni is, és tisztában kell lennie a legfrissebb kutatási eredményekkel, ami szintén költséges.

Emellett a munkavállalói bérek emelkedése, a növekvő rezsiköltségek, az állatorvosok által kötelezően igénybe vett szolgáltatások (pl. könyvelők, bankok, biztosítók) drágulása is mind hozzájárulnak a szolgáltatások drágulásához.

Az árak

Na de mennyi is az annyi? Az alábbiakban fővárosi és vidéki állatorvosi rendelők tarifáit vizsgáltuk meg, és a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások árait listáztuk ki.

A fővárosi rendelők árai az alábbiak szerint alakulnak jelenleg:

Alap vizsgálat: 13 000 és 23 500 forint között

Ultrahang vizsgálat: 10 000 és 37 500 forint között

Ivartalanítás: 20 000 és 97 300 forint között

Laborvizsgálat: 19 500 és 22 500 forint között

Műtétek ára: 26 600 és 280 000 forint között

Díjak vidéki állatorvosi rendelőkben:

Alap vizsgálat: 11 000 és 18 000 forint között

Ultrahang vizsgálat: 15 000 és 45 000 forint között

Ivartalanítás: 15 000 és 95 000 forint között

Laborvizsgálat: 9 000 és 23 000 forint között

Műtétek ára: 20 000 és 240 000 forint közöt

Egy fővárosi állatkórházban pedig az alábbi árakkal találkoztunk:

Alap vizsgálat: 21 000 és 39 000 forint között

Szakvizsgálat alapdíja 40 000 forint

Kórházi ápolás díja: 25 000 és 36 000 forint között

Röntgen vizsgálat: 18 000 forint

Ivartalanítás: 31 000 és 48 000 forint között

Az árakat több tényező is befolyásolja amellett, hogy vidéki vagy fővárosi rendelőről beszélünk. Egyrészt fontos, hogy milyen fajta állatról van szó, kutya, macska, más kistermetű állat, esetleg valamilyen egzotikus. Nagyban befolyásolhatja az árakat egyes vizsgálatoknál és beavatkozásoknál, hogy a kiskedvencünk milyen termetű. Természetesen a gyógyszerekért is sokszor többet kell fizetnünk, ha egy újfundlandit tartunk, nem pedig egy mopszot, mivel egy nagytestű kutyának értelemszerűen nagyobb adag gyógyszerre lehet szüksége, mint egy kistestűnek. Ivartalanítás esetén pedig meghatározó, hogy milyen nemű az állat (a szuka kutyák és a nőstény macskák ivartalanítása költségesebb). Mindemellett az állatorvos tapasztalata, a rendelőjének felszereltsége is alakíthatja a díjszabást. Érdemes azt is észben tartani, hogy amennyiben hétvégén vennénk igénybe a rendelők szolgáltatásait, akkor általában felárat kell fizetnünk.

Kötelező és ajánlott oltások

Az állattartás viszont akkor is komoly költségekkel jár, ha tökéletesen egészséges a kiskedvencünk, hiszen a kötelező és ajánlott oltásokat ebben az esetben is meg kell kapnia.

Magyarországon kizárólag a kutyák veszettségi elleni oltása a kötelező. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében minden három hónapos kort betöltött kutyát (a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével) 30 napon belül be kell oltatni veszettség ellen, amit 6 hónapon belül meg kell ismételni, majd ezt követően évenként újra meg kell kapnia az állatnak a védőoltást.

Más állatok számára nincsenek előírva kötelező jelleggel oltások, ugyanakkor vannak erősen ajánlottak (a kutyák számára is), különösek akkor, ha kedvencünk más állatokkal érintkezik, vagy ha külföldre utazunk.

Az kutyák számára erősen ajánlott oltások a következők (hat különböző állatorvosi rendelő árait hasonlítottuk össze, köztük vidéki és fővárosi rendelőket is):

Parvo vírus elleni (6–7 hetesen): 8700–10 800 forint (8–9 hetesen meg kell ismételni)

Kombinált vakcina (10–11 hetesen): kicsi: 9800–10 800 forint, nagy: 11 900–13 100 forint (12–13 hetesen meg kell ismételni)

Kennel-köhögés elleni (10–11 hetesen): 10 000–14 900 forint

Veszettség elleni (3 hónaposan): 8000–10 000 forint (9–10 hónaposan meg kell ismételni)

Chip beültetése (4 hónapos korig)

Lyme-kór elleni: 9000–17 100 forint

Némileg spórolhatunk a költségeken, ha a veszettség elleni és a nagy kombinált oltást egyszerre adatjuk be a kutyának, ebben az esetben ugyanis az ár körülbelül 12 900–16 500 között forint lesz.

Kölyökkutyáknál az oltásokkal egyidejűleg legalább háromszor féreghajtást is javasolt, mely történhet tabletta vagy féreghajtó paszta felhasználásával. Az állatorvosok arra is figyelmeztetnek, hogy a megfelelő immunválasz fenntartása érdekében az oltásokat felnőtt korban is meg kell ismételni évente egy alkalommal.

Ugyan, mint fentebb is említettük, a macskák számára nincsenek kötelezően előírt oltások Magyarországon, ugyanakkor a kölyökmacska saját immunitását a megfelelő oltási programmal lehet kialakítani, valamint a felnőtt macskák esetében is erősen ajánlott elkezdeni a vakcinázást, hiszen számos olyan betegség van, amelyek ellen a védőoltást nyújt megfelelő védelmet. Ezeket a védőoltásokat az alapimmunizálás után évente meg kell ismételni, ugyanúgy mint a kutyák esetében. Az oltási program a macskák esetében mindig az állatra szabott, mivel minden esetben figyelembe veszik, hogy hogyan és milyen környezetben él, mivel ettől függ, hogy milyen kórokozók mennyire jelentenek veszélyt az állatra.

Az ajánlott oltások a macskák esetében a következők lehetnek (itt is hat különböző állatorvosi rendelő árait hasonlítottuk össze, köztük vidéki és fővárosi rendelőket is):

Kombinált: 10 500–16 800 forint

Leukózis elleni: 9900–16 800 forint

Veszettség elleni: 9 000–13 900 forint (Bár a veszettség elleni oltás a macskák számára csak akkor kötelező, ha külföldre szeretnénk utazni vele, kijárós és más állatokkal is érintkező állatok esetében erősen ajánlott a vakcinázás.)

Gombás fertőzés elleni: 14 000–17 000 forint

Macskák esetében is érvényes, hogy költséghatékonyabb, ha kétféle oltást egyszerre kap meg az állat, például a kombinált és a leukózis elleni oltás 16 500–23 400 forint között van, a veszettség és a kombinált oltás párosítása pedig 16 500–21 000 forint.

Valamennyi oltást évente ismételni kell, emellett pedig féregtelenítés is ajánlott, kinti macska esetében negyedévente, lakásban tartott állat esetében évente.

Bár a legtöbben kutyáik és macskáik miatt keresik fel az állatorvost, más állatoknak is szükségük lehet rendszeres ellenőrzésre és esetlegesen oltásokra is. Ilyenek például a görények vagy a nyulak, melyek immunizálása éppoly fontos, hogy megelőzzük a komolyabb betegségeket. Talán itt még érdemes megemlíteni a haszonállatokat is, hiszen többek közt a sertések, a lovak vagy a szarvasmarhák számára is számos vakcinát fejlesztettek már, melyek biztosítják az állat egészségét.

Mit tehetnek a gazdik a költségek csökkentére érdekében?

Az egyik legfontosabb a prevenció, hiszen sok esetben a rendszeres kontrollvizsgálatok, a védőoltások és féregtelenítések megelőzhetik a súlyosabb betegségeket, így a drágább kezeléseket is.

Mivel az árak rendelőnként nagyon eltérőek lehetnek, érdemes lehet több állatorvostól is ajánlatot kérni, különösen a nagyobb beavatkozások előtt. Fontos azonban, hogy ne az ár legyen a döntő szempont, hiszen a megbízható orvos és a rendelő felszereltsége ennél sokkal lényegesebbek.

A kisállat-biztosítás megkötését is javasolt lehet megfontolni, azonban érdemes áttanulmányozni a feltételeket, különös tekintettek a kizárásokra és a várakozási időre is. Fontos tudni, hogy ilyen biztosítás csak kutyára és macskára köthető, és általában még az állat fiatalabb korában.

Az állattartás tehát komoly felelősséggel jár, és a gazdiknak számolnia kell azzal, hogy kiskedvencük egészségének megőrzése rendszeres ellenőrzést, oltásokat és szükség esetén kezelést igényel. Az állatorvosi ellátás ugyan valóban sokszor jelentős kiadással járhat, hiszen egy komolyabb betegség kezelése akár több tízezer vagy százezer forintba is kerülhet. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy az állattartás nem kötelező, és ha valaki mégis úgy dönt, hogy szeretne kiskedvencet, annak kötelessége gondoskoni is róla, nem csak akkor, ha az állat egészséges, hanem akkor is, ha beteg.