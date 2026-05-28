Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?

Az elmúlt években a technológiai piacok egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy a gyors fejlődésből a felhasználók is közvetlenül profitáltak: egyre jobb telefonok és laptopok jelentek meg egyre elérhetőbb áron. Ez a logika azonban most több irányból is nyomás alá került. Az AI-infrastruktúrák memóriaéhsége, a gyártási kapacitások átrendeződése és a növekvő komponensárak együtt olyan helyzetet teremtenek, amelyben a megszokott ár-érték javulás könnyen megtorpanhat. A következmények pedig nemcsak az iparági szereplőket érintik, hanem nagyon is kézzelfoghatóan megjelenhetnek a hétköznapi eszközök árában és tudásában is.

2025 végére a félvezetőipar olyan fordulóponthoz érkezett, amely hosszabb távon átalakíthatja a teljes fogyasztói elektronikai piacot. Az IDC elemzése szerint a DRAM és NAND memóriachipek hiánya egyre súlyosabb méreteket ölt. A mesterséges intelligencia infrastruktúrák gyors kiépítése olyan mértékű keresletet generál, amely alapvetően átírja a gyártási prioritásokat.

A nagy memóriachip-gyártók – köztük a Samsung, az SK Hynix és a Micron – egyre nagyobb arányban állnak át az AI- és vállalati felhasználásra szánt memóriák gyártására. Ide tartozik a HBM (High Bandwidth Memory), amelyet AI-gyorsítók, például Nvidia rendszerek használnak, valamint a nagy kapacitású DDR5 modulok, amelyek adatközpontokban működnek.

Ez a váltás nem pusztán üzleti döntés, hanem kapacitási kényszer is. A félvezetőgyártásban a tisztaszobák és wafergyártási kapacitások nem bővíthetők gyorsan, ezért minden AI-célra átirányított gyártósor közvetlenül csökkenti a fogyasztói eszközök számára elérhető készleteket. Az IDC szerint ez egy nullösszegű helyzet, ahol az AI-beruházások közvetlenül szorítják ki a hagyományos piacokat.

A memóriahiány hatása leginkább az okostelefonok piacán látszik meg.

Az elmúlt években a középkategóriás készülékek folyamatosan közelítettek a prémium szinthez: magas frissítésű kijelzők, nagy RAM és fejlett kamerák jelentek meg egyre alacsonyabb árakon. Ez a trend most megtorpanni látszik.

Ennek oka, hogy a memória ma már a teljes telefon gyártási költségének akár 15–20 százalékát is kiteheti. A DRAM és NAND árak emelkedése miatt a gyártók három út közül választhatnak: árat emelnek, csökkentik a specifikációkat, vagy elfogadják a csökkenő profitmarzsokat.

Ez különösen azokat a márkákat érinti, amelyek eleve alacsony árréssel működnek. Többek között a Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, TCL és Transsion helyzetére lehet hatással, hiszen ezek főként az árérzékeny alsó- és középkategóriára támaszkodnak. Ebben a szegmensben a költségnövekedés közvetlenül befolyásolja az értékesítést.

Piaci nyomás és gyártói alkalmazkodás

A Counterpoint Research adatai már most visszaigazolják ezt a nyomást. A Xiaomi például megtartotta globális harmadik helyét, de jelentős visszaesést szenvedett el, mivel erősen függ az olcsóbb készülékektől, ahol a költségek nehezen háríthatók át. Ez jól mutatja, hogy az alsó szegmens sérülékenyebb a memóriaár-emelkedéssel szemben.

A gyártók reakciója kettős: egyrészt szűkítik az alacsony árú modellek kínálatát, másrészt fokozatosan a prémium kategória felé mozdulnak. A Counterpoint szerint ez már most látható a Xiaomi és más gyártók stratégiájában is, ahol a felsőbb kategóriák felértékelődnek.

Ezzel párhuzamosan az Apple és más prémium szereplők stabilabb helyzetben vannak. Az almás gyártó különösen ellenálló, mivel hosszú távú szerződésekkel és előre lekötött készletekkel dolgozik, akár 12–24 hónapra előre biztosítva a memóriaellátást.

Az adatok szerint az Apple 2026 első negyedévében vezető pozícióba került a globális piacon. Az iPhone 17 iránti kereslet és az ökoszisztéma hatása stabil keresletet biztosít még nehezebb gazdasági környezetben is. A prémium szegmens általában kevésbé érzékeny az áremelkedésekre, különösen részletfizetési konstrukciók mellett.

De vajon tényleg szükségünk van új telefonra?

Miközben az iparág egyre drágább hardverekkel és prémium modellekkel próbálja fenntartani a növekedést, egyre erősebben jelenik meg egy egészen más fogyasztói reakció is: sokan egyszerűen már nem érzik szükségét az éves telefoncserének.

Ezt a témát járta körbe pár hónapja egy YouTube-videó is, ahol a videó készítője egy közösségi médiában terjedő fotót kezd elemezni, amelyen Evangelos Marinakis görög üzletember egy régi, home gombos iPhone-t tart a kezében. A videó szerint a készülék egy iPhone 8, amelyet Marinakis már hosszú ideje használ, annak ellenére, hogy több milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és gyakorlatilag bármikor megengedhetné magának a legújabb csúcskészülékeket.

A videó üzenete természetesen nem az, hogy mindenkinek éveken át ugyanazt a telefont kellene használnia. Sokkal inkább azt próbálja bemutatni, hogy az okostelefonok fejlődése eljutott arra a pontra, ahol a technológiai előrelépések egyre kisebb gyakorlati különbséget jelentenek a hétköznapi használatban.

A videó készítője szerint a gyártók ma már gyakran inkább az újdonság érzetét értékesítik, nem pedig valódi, mindennapokban drasztikusan érzékelhető fejlődést. Évről évre megjelennek az új modellek, amelyek valamivel gyorsabb processzort, kicsit jobb kamerát vagy néhány új AI-funkciót kapnak, de a felhasználói élmény alapja sok esetben alig változik. A videó több konkrét példát is felhoz erre:

A 200 megapixeles kamerák vagy a 240 Hz-es kijelzők jól hangzanak marketinganyagokban, de a legtöbb felhasználó valójában nem használja ki ezeket a képességeket. A közösségi média, az üzenetküldés, a videózás vagy a böngészés élménye sok esetben alig különbözik egy többéves prémium készülék és egy új flagship között.

Sokak szerint a modern okostelefonok elérték a „diminishing returns”, vagyis a csökkenő hozadék korszakát. Néhány évvel ezelőtt egy új generáció még látványos ugrást jelentett kijelzőben, kamerában vagy teljesítményben. Ma viszont egy három-négy éves felsőkategóriás készülék még mindig könnyedén kiszolgálja a legtöbb felhasználói igényt.

Ez a gondolat különösen érdekes a jelenlegi memóriahiány fényében. Miközben a gyártók egyre nehezebben tudják fenntartani a középkategóriás készülékek korábbi ár-érték arányát, a felhasználók egy része közben éppen arra kezd ráébredni, hogy nincs feltétlenül szüksége évente új telefonra.

A videó szerint a középkategóriás modellek ma már a prémium készülékek funkcionalitásának nagy részét kínálják jóval alacsonyabb áron. A Google Pixel A-szériája, a Samsung Galaxy A modellek, a Nothing Phone vagy a OnePlus Nord készülékek sok esetben a felhasználói igények 80-90 százalékát lefedik, miközben töredékébe kerülnek egy csúcskategóriás telefonnak.

Csakhogy pontosan ez az a szegmens, amelyet most a memóriaárak emelkedése a legerősebben veszélyeztet. Ahogy az IDC és a Counterpoint elemzése is rámutatott,

a gyártók vagy kénytelenek lesznek drágítani ezeket a modelleket, vagy visszafogni a specifikációkat. Ez pedig könnyen oda vezethet, hogy a korábbi „megfizethető flagship élmény” fokozatosan eltűnik a piacról.

A videó egy másik fontos gondolata az időzítésről szól. A készítő szerint a legtöbb ember rosszkor vásárol telefont: közvetlenül új modellek megjelenése előtt vagy a marketingkampányok hatására. Pedig az előző generációs készülékek ára gyakran meredeken csökken néhány hónappal a következő széria bemutatása után, miközben a gyakorlati különbség minimális marad.

Ez a szemlélet egyre inkább összekapcsolódik a refurbished és használt készülékek piacának erősödésével is. Egy két-három éves csúcstelefon sok esetben jobb teljesítményt, jobb kamerát és hosszabb szoftvertámogatást kínálhat, mint egy új középkategóriás modell hasonló árszinten.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása 1988 fő válaszai alapján vizsgálta, hogyan vélekednek a használt mobiltelefonok piacáról a magyar fogyasztók. Bár a válaszadók többsége (69,1%) elutasítja a felújított készülékek vásárlását, minden hatodik megkérdezett már vásárolt ilyen eszközt, további 11,7% pedig tervezi. A legnagyobb bizalmi akadályokat az akkumulátor állapota, a rejtett hibák és a személyes kipróbálás hiánya jelentik. A vásárlók többsége garanciát és megbízható kereskedőt vár el, a környezettudatosság viszont még mindig csak másodlagos szempont.

AI mint növekedési motor kérdése

Az iparág jelenleg az AI-funkciókat próbálja új vásárlási motivációként pozicionálni. A gyártók abban bíznak, hogy az új AI-képességek képesek lesznek új cserehullámot generálni, különösen a prémium kategóriában. Ugyanakkor kérdéses, hogy ezek a funkciók mennyire érzékelhetők a hétköznapi használatban. Miközben a hardverek drágulnak, a felhasználók többsége nem feltétlenül lát olyan mértékű gyakorlati előrelépést, ami indokolná a gyakori cserét. Ez különösen fontos most, amikor a memóriahiány tovább növeli az árakat, így az AI mint marketingüzenet egyelőre nem tűnik elég erősnek ahhoz, hogy ellensúlyozza a költségoldali nyomást.

A jelenlegi trendek alapján tehát az okostelefon- és PC-piac egyszerre több irányból kerül nyomás alá: a memóriahiány, az AI infrastruktúra növekvő igénye és a fogyasztói csereciklusok lassulása együttesen alakítják át a piacot.

A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy az iparág képes lesz-e új egyensúlyt találni a növekvő költségek és a változó keresleti minták között, vagy a középkategóriás, „elérhetően erős” készülékek korszaka tartósan visszaszorul.

