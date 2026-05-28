2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
21 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörös salak, teniszpálya, teniszütő
Sport

Súlyos botrány tört ki a Grand Slam-tornán: egy bírói ítélet miatt tört ki a feszültség

Pénzcentrum
2026. május 28. 17:44

Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten. A német játékos határozottan visszautasította ellenfele vádjait, miszerint tisztességtelenül viselkedett volna - jelentette a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A második fordulós mérkőzést Korpatsch nyerte Hszi-jü ellen 6:2, 2:6, 6:3 arányban. A találkozót azonban a kettejük közötti konfliktus árnyékolta be: a feszültség az első szett végén, a német játékos szettlabdájánál hágott a tetőfokára. A székbíró kintnek ítélte a kínai teniszező ütését: a játékos ezt nem akarta elfogadni, ezért átment ellenfele térfelére, hogy személyesen vizsgálja meg a labda nyomát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A francia nyílt teniszbajnokságon, a többi Grand Slam-tornával ellentétben, nem használnak elektronikus vonalbírói rendszert. A vitatott eseteknél a székbírók a salakon hagyott nyomok alapján döntenek. Vang akcióját a közönség kifütyülte, a székbíró pedig sportszerűtlen viselkedés miatt figyelmeztetésben részesítette.

A vita a mérkőzés lezárultával a hálónál is folytatódott, így a teniszben megszokott kézfogás elmaradt. Vang a történtek után tisztességtelennek nevezte Korpatschot, amit a német játékos határozottan kikért magának. Korpatsch elmondta, hogy két nyom is volt a salakon: egy régi és egy új, de mindkettő a vonalon kívül esett. Ezt a székbíró, valamint a televíziós közvetítésben használt Sólyomszem technológia is megerősítette. A rendszer adatai szerint a labda nyolc milliméterrel landolt a vonalon kívül.

A bíró lejött, megmutatta a nyomot, és az egyértelműen kint volt. A tévében is mutatták, hogy a Sólyomszem alapján is kint landolt a labda. Csak azért jött át a térfelemre, mert nem akarta elhinni

- nyilatkozta Korpatsch. Hozzátette, hogy meglepte az eset, mivel korábban jó viszonyt ápoltak egymással.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A végén azért nem fogtunk kezet, mert közölte, hogy nem tudja elfogadni a döntést. Nem adhatom csak úgy neki a pontot. Én sem nyújtottam oda a kezem, mert ezt az egészet igazságtalannak éreztem. Az ő átjövetele volt sportszerűtlen, nem én vagyok a tisztességtelen játékos

- szögezte le a német teniszező. Megjegyezte továbbá, hogy a rengeteg kamera kereszttüzében eleve rendkívül kínos lenne csalással próbálkozni.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sport #franciaország #technológia #tenisz #bíró #roland garros #teniszező #grand slam #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:03
17:52
17:44
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
1 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
3
9 órája
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
4
4 órája
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
1 hete
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 18:03
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 16:03
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. május 28. 17:28
Hihetetlen, milyen tojásokat kezdtek el árulni Hollandiában: ez a jövő?