A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Súlyos botrány tört ki a Grand Slam-tornán: egy bírói ítélet miatt tört ki a feszültség
Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten. A német játékos határozottan visszautasította ellenfele vádjait, miszerint tisztességtelenül viselkedett volna - jelentette a BBC.
A második fordulós mérkőzést Korpatsch nyerte Hszi-jü ellen 6:2, 2:6, 6:3 arányban. A találkozót azonban a kettejük közötti konfliktus árnyékolta be: a feszültség az első szett végén, a német játékos szettlabdájánál hágott a tetőfokára. A székbíró kintnek ítélte a kínai teniszező ütését: a játékos ezt nem akarta elfogadni, ezért átment ellenfele térfelére, hogy személyesen vizsgálja meg a labda nyomát.
A francia nyílt teniszbajnokságon, a többi Grand Slam-tornával ellentétben, nem használnak elektronikus vonalbírói rendszert. A vitatott eseteknél a székbírók a salakon hagyott nyomok alapján döntenek. Vang akcióját a közönség kifütyülte, a székbíró pedig sportszerűtlen viselkedés miatt figyelmeztetésben részesítette.
A vita a mérkőzés lezárultával a hálónál is folytatódott, így a teniszben megszokott kézfogás elmaradt. Vang a történtek után tisztességtelennek nevezte Korpatschot, amit a német játékos határozottan kikért magának. Korpatsch elmondta, hogy két nyom is volt a salakon: egy régi és egy új, de mindkettő a vonalon kívül esett. Ezt a székbíró, valamint a televíziós közvetítésben használt Sólyomszem technológia is megerősítette. A rendszer adatai szerint a labda nyolc milliméterrel landolt a vonalon kívül.
A bíró lejött, megmutatta a nyomot, és az egyértelműen kint volt. A tévében is mutatták, hogy a Sólyomszem alapján is kint landolt a labda. Csak azért jött át a térfelemre, mert nem akarta elhinni
- nyilatkozta Korpatsch. Hozzátette, hogy meglepte az eset, mivel korábban jó viszonyt ápoltak egymással.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A végén azért nem fogtunk kezet, mert közölte, hogy nem tudja elfogadni a döntést. Nem adhatom csak úgy neki a pontot. Én sem nyújtottam oda a kezem, mert ezt az egészet igazságtalannak éreztem. Az ő átjövetele volt sportszerűtlen, nem én vagyok a tisztességtelen játékos
- szögezte le a német teniszező. Megjegyezte továbbá, hogy a rengeteg kamera kereszttüzében eleve rendkívül kínos lenne csalással próbálkozni.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
Rendkívül nyereségesen működteti a francia hátterű Sportfive a Groupama Arénát és a szomszédos MVM Dome-ot.
Durva átverés gyanúja a focivébén: a FIFA hatalmas bajba került, elképesztő trükkel húzták le a szurkolókat
Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a FIFA ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt.
Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.
A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes.
Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.
Meglépte a váratlant a labdarúgó-szövetség: ezentúl bírók és szülők nélkül kell játszaniuk a gyerekeknek
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban.
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is lehet jegyet venni az UEFA hivatalos felületén. A másodpiacon milliós összegeket kérnek egy-egy belépőért.
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
Közel négyezer rendőr biztosítja a közrendet a május 30-i, budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntő idején, amelyre a PSG és az Arsenal szurkolói is nagy számban érkeznek.
A BL-döntő kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő megrendezését.
Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában: Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépnek.
Az esti Konferencia-liga döntő extra tétje, hogy hazájuk bajnokságában egyik csapat sem harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést, a finálé győztese így a következő idényben az...
Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, de még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni.
Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig
A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen.
Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Nem elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et...
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.