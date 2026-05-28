Súlyos botrány tört ki a Grand Slam-tornán: egy bírói ítélet miatt tört ki a feszültség

Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten. A német játékos határozottan visszautasította ellenfele vádjait, miszerint tisztességtelenül viselkedett volna - jelentette a BBC.

A második fordulós mérkőzést Korpatsch nyerte Hszi-jü ellen 6:2, 2:6, 6:3 arányban. A találkozót azonban a kettejük közötti konfliktus árnyékolta be: a feszültség az első szett végén, a német játékos szettlabdájánál hágott a tetőfokára. A székbíró kintnek ítélte a kínai teniszező ütését: a játékos ezt nem akarta elfogadni, ezért átment ellenfele térfelére, hogy személyesen vizsgálja meg a labda nyomát.

A francia nyílt teniszbajnokságon, a többi Grand Slam-tornával ellentétben, nem használnak elektronikus vonalbírói rendszert. A vitatott eseteknél a székbírók a salakon hagyott nyomok alapján döntenek. Vang akcióját a közönség kifütyülte, a székbíró pedig sportszerűtlen viselkedés miatt figyelmeztetésben részesítette.

A vita a mérkőzés lezárultával a hálónál is folytatódott, így a teniszben megszokott kézfogás elmaradt. Vang a történtek után tisztességtelennek nevezte Korpatschot, amit a német játékos határozottan kikért magának. Korpatsch elmondta, hogy két nyom is volt a salakon: egy régi és egy új, de mindkettő a vonalon kívül esett. Ezt a székbíró, valamint a televíziós közvetítésben használt Sólyomszem technológia is megerősítette. A rendszer adatai szerint a labda nyolc milliméterrel landolt a vonalon kívül.

A bíró lejött, megmutatta a nyomot, és az egyértelműen kint volt. A tévében is mutatták, hogy a Sólyomszem alapján is kint landolt a labda. Csak azért jött át a térfelemre, mert nem akarta elhinni

- nyilatkozta Korpatsch. Hozzátette, hogy meglepte az eset, mivel korábban jó viszonyt ápoltak egymással.

A végén azért nem fogtunk kezet, mert közölte, hogy nem tudja elfogadni a döntést. Nem adhatom csak úgy neki a pontot. Én sem nyújtottam oda a kezem, mert ezt az egészet igazságtalannak éreztem. Az ő átjövetele volt sportszerűtlen, nem én vagyok a tisztességtelen játékos

- szögezte le a német teniszező. Megjegyezte továbbá, hogy a rengeteg kamera kereszttüzében eleve rendkívül kínos lenne csalással próbálkozni.

