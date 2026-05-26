Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország

A Tisza Párt adópolitikai elképzelései több ponton is ismerős elemekre épülnek, mégis vannak bennük olyan részek, amelyek komoly szakmai vitákat indíthatnak el. Dr. H. Nagy Dániel, a Forvis Mazars partnere szerint a program nem jelentene radikális fordulatot, ugyanakkor a vagyonadó gyakorlati megvalósítása és a kata esetleges visszahozása jelentős kihívásokat hordozhat magában. A szakértő a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy az szja csökkentésének bevezetésével mérséklődhet-e a bérfeszültség, valamint hogy mi a legnagyobb bizonytalansági tényező egy ilyen refrom esetén.
A Tisza Párt átfogó adóreformot helyezett kilátásba, amelynek fő célja a nettó bérek növelése, elsősorban az alacsonyabb jövedelműek körében. A tervek szerint a minimálbér adóterhét 15 százalékról 9 százalékra csökkentenék, miközben a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló sávos adójóváíráson keresztül kapna könnyítést. A mediánbér felett ugyanakkor megmaradna a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja, vagyis a párt nem emelné a munkabéreket terhelő adókat.
Az intézkedéscsomag része lenne a kedvezményes kata-adózás szélesebb körű visszaállítása is, emellett új elemként évi 1 százalékos vagyonadót vezetnének be az egymilliárd forint feletti vagyonrészre. A párt álláspontja szerint a reform egyszerre ösztönözné a gazdaságot és teremtene igazságosabb közteherviselést.
Dr. H. Nagy Dániel a Pénzcentrumnak elmondta, hogy magyar viszonylatban a program iránya határozott, adótechnikai szempontból a logikája követhető, jellegét tekintve azonban nem radikális. Mint kifejtette, a program az szja egykulcsos modelljét megtartja, csak a mediánbér alatti sávban hoz sávos adójóváírást, és a kata visszahozatala és a 2022 előtti állapot helyreállítása (esetleg módosított formában) sem új konstrukció.
„Egyetlen valóban új elem a vagyonadó, amit Európában csak Norvégia, Spanyolország és Svájc alkalmaz általános formában” – tette hozzá.
Kérdésünkre a szakértő elmondta, hogy a legnagyobb bizonytalansági tényező egy ilyen reformnál az, hogy a részletszabályok jelentős része még nem rögzített, így az adóbevételekre gyakorolt összesített hatás egyelőre nem értékelhető. A másik bizonytalansági elem pedig szerinte a vagyonadó gyakorlati megvalósíthatósága.
A bérfeszültség kérdése
A bérfeszültség kérdéséről a szakértő megjegyezte, hogy a program bevezetésével a sávos adójóváírás a minimálbér és a mediánbér közötti tartományban fokozatosan csökken, majd kifut.
„Ennek következtében az egymáshoz közeli jövedelmi szinteken a nettó jövedelmi eltérés nem mutat érdemi különbséget, ami a hasonlóan keresők körében a bérfeszültség érdemi növekedésének hatását várhatóan mérsékli” – vázolta fel.
Dr. H. Nagy Dániel azt is hozzátette, hogy a jelenleg is létező kedvezmények (25 év alattiak és az édesanyák mentessége) természetüknél fogva alkalmasabbak a bérfeszültségek növelésére, hiszen a munkakörrel és teljesítménnyel össze nem függő körülmények alapján tesznek különbséget munkavállalók között.
A kata legnagyobb kérdése
A kata visszahozatalával kapcsolatban a szakértő hangsúlyozta, hogy a munkavállalókat a kata felé terelni jogellenes lenne, amennyiben az inkább az adóelkerülésre adna lehetőséget. Hiszen a korábbi szabályozás is tiltotta, hogy a katát gyakorlatilag bujtatott foglalkoztatásra használják. De dr. H. Nagy Dániel más kérdés, hogy viszonylag egyszerű volt olyan kereteket teremteni, ahol a munkaviszonnyá átminősítés kockázata alacsonyabb volt.
A kata legnagyobb kérdése éppen ez: mennyire legyen megengedő a jogalkotó és az adóhatóság egy ilyen, kedvezményes adózási lehetőség kapcsán, ha nem akar legális adóelkerülési lehetőséget kreálni
– mutatott rá, majd azt is elmondta, hogy a „régi” kata több strukturális problémát hordozott.
Az egyik a bújtatott munkaviszony. Mint azt a szakértő kiemelte, a rendszer széles körben B2B konstrukcióban működött, miközben a tényleges jogviszony gyakran munkaviszonynak felelt meg. Szerinte ez jelentős közteher-kiesést és versenytorzulást eredményezett a hagyományos foglalkoztatással szemben.
A másik problémának a társadalombiztosítási alulfedezetet nevezte meg. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az alacsony közteherfizetés miatt a kata alanyok ellátási jogosultságai (nyugdíj, táppénz) érdemben elmaradtak, ami hosszú távú egyéni és rendszerszintű kockázatot jelentett.
A szakértő a harmadik problémaként pedig az ellenőrzési korlátokat említette. Megjegyezte, hogy bár az átminősítés jogilag lehetséges volt, a gyakorlatban nehezen érvényesült; a konstrukciók könnyen „optimalizálhatók” voltak, miközben az ellenőrzési kapacitás nem tudta követni az adózói kör bővülését.
A vagyonadó körüli problémák
Rátérve a vagyonadó kérdésére, kíváncsiak voltunk, hogy a lakosság hány százalékát érintené ez az adónem. Dr. H. Nagy Dániel elmondta, hogy a pontos számok meghatározását több tényező is nehezíti: egyrészt Magyarországon nem áll rendelkezésre rendszeres, részletes és publikus vagyoneloszlási adatbázis, másrészt a rendelkezésre álló statisztikák aggregáltak és korlátozottak. Ezen túlmenően pedig a szakértő szerint az esetleges családi vagyonösszeszámítás és az eszközértékelési kérdések (pl. nem likvid vagyonelemek) is további bizonytalanságot visznek a becslésekbe.
Arra a kérdésünkre, hogy hogyan lehetne pontosan felmérni egy ember vagyonát, a szakértő azt válaszolta, hogy a vagyonfelmérés jellemzően nyilvántartások, becslések és önbevallások kombinációjára épül. Mint mondta, a NAV több adatforráshoz hozzáfér (ingatlan-, cég-, bankszámla- és járműnyilvántartások), amelyek alapján adótervezet készülhet, azonban a pontosságot szerinte több tényező is korlátozza, ezek pedig a következők:
- az értékelési bizonytalanságok (pl. ingatlanok, nem tőzsdei részesedések),
- a nem nyilvántartott vagyon (készpénz, ingóságok, külföldi eszközök),
- valamint a struktúrált vagyonformák (pl. bizalmi vagyonkezelés, magántőkealapok), ahol az eszközök áttetszősége és a személyhez rendelés is korlátozott.
„Ezek kezelése, különösen az egységes értékelési és átláthatósági szabályok kialakítása, a rendszer egyik kulcskérdése” – húzta alá a szakértő.
Azt is elmondta, hogy a vagyonadók egyik fő kihívása éppen az eszközök megbízható értékelése, ennek oka pedig, hogy a vagyon nem statikus, értéke és likviditása folyamatosan változik. A szakértő hozzátette, hogy a piaci érték ténylegesen csak egy konkrét piaci tranzakcióban realizálódik, vagyis az értéket alapvetően a piaci kereslet határozza meg, ez pedig különösen az illikvid eszközöknél (pl. üzletrészek, magántőkealapok, egyedi ingatlanok) jelent problémát, ahol kevés a vevő és az ár erősen körülményfüggő, ezért ezek jellemzően likviditási diszkonttal forognak, és piaci áruk akár tartósan eltérhet a „fundamentális” értéktől. Dr. H. Nagy Dániel megjegyezte még, hogy összességében a vagyon értéke nem egy objektív adott szám, hanem egy adott időpontban, adott piaci feltételek mellett realizálható ár.
