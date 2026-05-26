2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő túlterheltnek érzi magát, miközben a kiadásokat számolja és a számlákat nézi át az otthoni íróasztalánál
HRCENTRUM

Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország

Hegyi Letícia
2026. május 26. 10:05

A Tisza Párt adópolitikai elképzelései több ponton is ismerős elemekre épülnek, mégis vannak bennük olyan részek, amelyek komoly szakmai vitákat indíthatnak el. Dr. H. Nagy Dániel, a Forvis Mazars partnere szerint a program nem jelentene radikális fordulatot, ugyanakkor a vagyonadó gyakorlati megvalósítása és a kata esetleges visszahozása jelentős kihívásokat hordozhat magában. A szakértő a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy az szja csökkentésének bevezetésével mérséklődhet-e a bérfeszültség, valamint hogy mi a legnagyobb bizonytalansági tényező egy ilyen refrom esetén.

A Tisza Párt átfogó adóreformot helyezett kilátásba, amelynek fő célja a nettó bérek növelése, elsősorban az alacsonyabb jövedelműek körében. A tervek szerint a minimálbér adóterhét 15 százalékról 9 százalékra csökkentenék, miközben a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló sávos adójóváíráson keresztül kapna könnyítést. A mediánbér felett ugyanakkor megmaradna a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja, vagyis a párt nem emelné a munkabéreket terhelő adókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedéscsomag része lenne a kedvezményes kata-adózás szélesebb körű visszaállítása is, emellett új elemként évi 1 százalékos vagyonadót vezetnének be az egymilliárd forint feletti vagyonrészre. A párt álláspontja szerint a reform egyszerre ösztönözné a gazdaságot és teremtene igazságosabb közteherviselést.

Kapcsolódó cikkeink:

Dr. H. Nagy Dániel a Pénzcentrumnak elmondta, hogy magyar viszonylatban a program iránya határozott, adótechnikai szempontból a logikája követhető, jellegét tekintve azonban nem radikális. Mint kifejtette, a program az szja egykulcsos modelljét megtartja, csak a mediánbér alatti sávban hoz sávos adójóváírást, és a kata visszahozatala és a 2022 előtti állapot helyreállítása (esetleg módosított formában) sem új konstrukció.

„Egyetlen valóban új elem a vagyonadó, amit Európában csak Norvégia, Spanyolország és Svájc alkalmaz általános formában” – tette hozzá.

Kérdésünkre a szakértő elmondta, hogy a legnagyobb bizonytalansági tényező egy ilyen reformnál az, hogy a részletszabályok jelentős része még nem rögzített, így az adóbevételekre gyakorolt összesített hatás egyelőre nem értékelhető. A másik bizonytalansági elem pedig szerinte a vagyonadó gyakorlati megvalósíthatósága.

A bérfeszültség kérdése

A bérfeszültség kérdéséről a szakértő megjegyezte, hogy a program bevezetésével a sávos adójóváírás a minimálbér és a mediánbér közötti tartományban fokozatosan csökken, majd kifut.

„Ennek következtében az egymáshoz közeli jövedelmi szinteken a nettó jövedelmi eltérés nem mutat érdemi különbséget, ami a hasonlóan keresők körében a bérfeszültség érdemi növekedésének hatását várhatóan mérsékli” – vázolta fel.

Dr. H. Nagy Dániel azt is hozzátette, hogy a jelenleg is létező kedvezmények (25 év alattiak és az édesanyák mentessége) természetüknél fogva alkalmasabbak a bérfeszültségek növelésére, hiszen a munkakörrel és teljesítménnyel össze nem függő körülmények alapján tesznek különbséget munkavállalók között.

A kata legnagyobb kérdése

A kata visszahozatalával kapcsolatban a szakértő hangsúlyozta, hogy a munkavállalókat a kata felé terelni jogellenes lenne, amennyiben az inkább az adóelkerülésre adna lehetőséget. Hiszen a korábbi szabályozás is tiltotta, hogy a katát gyakorlatilag bujtatott foglalkoztatásra használják. De dr. H. Nagy Dániel más kérdés, hogy viszonylag egyszerű volt olyan kereteket teremteni, ahol a munkaviszonnyá átminősítés kockázata alacsonyabb volt.

A kata legnagyobb kérdése éppen ez: mennyire legyen megengedő a jogalkotó és az adóhatóság egy ilyen, kedvezményes adózási lehetőség kapcsán, ha nem akar legális adóelkerülési lehetőséget kreálni

– mutatott rá, majd azt is elmondta, hogy a „régi” kata több strukturális problémát hordozott.

Az egyik a bújtatott munkaviszony. Mint azt a szakértő kiemelte, a rendszer széles körben B2B konstrukcióban működött, miközben a tényleges jogviszony gyakran munkaviszonynak felelt meg. Szerinte ez jelentős közteher-kiesést és versenytorzulást eredményezett a hagyományos foglalkoztatással szemben.

A másik problémának a társadalombiztosítási alulfedezetet nevezte meg. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az alacsony közteherfizetés miatt a kata alanyok ellátási jogosultságai (nyugdíj, táppénz) érdemben elmaradtak, ami hosszú távú egyéni és rendszerszintű kockázatot jelentett.

A szakértő a harmadik problémaként pedig az ellenőrzési korlátokat említette. Megjegyezte, hogy bár az átminősítés jogilag lehetséges volt, a gyakorlatban nehezen érvényesült; a konstrukciók könnyen „optimalizálhatók” voltak, miközben az ellenőrzési kapacitás nem tudta követni az adózói kör bővülését.

Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
Hiába a rekordalacsony tao, a magyar adórendszer több területen is kiugró terheket jelent.

A vagyonadó körüli problémák

Rátérve a vagyonadó kérdésére, kíváncsiak voltunk, hogy a lakosság hány százalékát érintené ez az adónem. Dr. H. Nagy Dániel elmondta, hogy a pontos számok meghatározását több tényező is nehezíti: egyrészt Magyarországon nem áll rendelkezésre rendszeres, részletes és publikus vagyoneloszlási adatbázis, másrészt a rendelkezésre álló statisztikák aggregáltak és korlátozottak. Ezen túlmenően pedig a szakértő szerint az esetleges családi vagyonösszeszámítás és az eszközértékelési kérdések (pl. nem likvid vagyonelemek) is további bizonytalanságot visznek a becslésekbe.

Arra a kérdésünkre, hogy hogyan lehetne pontosan felmérni egy ember vagyonát, a szakértő azt válaszolta, hogy a vagyonfelmérés jellemzően nyilvántartások, becslések és önbevallások kombinációjára épül. Mint mondta, a NAV több adatforráshoz hozzáfér (ingatlan-, cég-, bankszámla- és járműnyilvántartások), amelyek alapján adótervezet készülhet, azonban a pontosságot szerinte több tényező is korlátozza, ezek pedig a következők:

  • az értékelési bizonytalanságok (pl. ingatlanok, nem tőzsdei részesedések),
  • a nem nyilvántartott vagyon (készpénz, ingóságok, külföldi eszközök),
  • valamint a struktúrált vagyonformák (pl. bizalmi vagyonkezelés, magántőkealapok), ahol az eszközök áttetszősége és a személyhez rendelés is korlátozott.

„Ezek kezelése, különösen az egységes értékelési és átláthatósági szabályok kialakítása, a rendszer egyik kulcskérdése” – húzta alá a szakértő.

Azt is elmondta, hogy a vagyonadók egyik fő kihívása éppen az eszközök megbízható értékelése, ennek oka pedig, hogy a vagyon nem statikus, értéke és likviditása folyamatosan változik. A szakértő hozzátette, hogy a piaci érték ténylegesen csak egy konkrét piaci tranzakcióban realizálódik, vagyis az értéket alapvetően a piaci kereslet határozza meg, ez pedig különösen az illikvid eszközöknél (pl. üzletrészek, magántőkealapok, egyedi ingatlanok) jelent problémát, ahol kevés a vevő és az ár erősen körülményfüggő, ezért ezek jellemzően likviditási diszkonttal forognak, és piaci áruk akár tartósan eltérhet a „fundamentális” értéktől. Dr. H. Nagy Dániel megjegyezte még, hogy összességében a vagyon értéke nem egy objektív adott szám, hanem egy adott időpontban, adott piaci feltételek mellett realizálható ár.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kormány #szja #bér #minimálbér #adó #adószabályok #gazdaság #adócsomag #vagyonadó #mediánbér #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:40
10:34
10:15
10:05
09:55
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 09:44
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 08:12
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Agrárszektor  |  2026. május 26. 10:31
Milyen problémákat okozhat a güzüegér a szántóföldi növénytermesztésben?