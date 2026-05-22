Budapest, Magyarország - 2016. november 20: Magyar rendőrök járőröznek a központban.
Kifakadtak a rendvédelmi dolgozók: tömegesen keresik a másodállásokat, lehetetlen megélni a rendőri fizetésből

2026. május 22. 17:02

A magyar rendőrséget súlyos létszámhiány, aránytalan munkaterhelés és a vezetőség felől érkező folyamatos nyomás feszíti. A statisztikák adminisztratív kozmetikázása miatt a feltöltöttség papíron szinte teljes. A valóságban azonban az utcán szolgáló rendőrök többszörös feladatkört látnak el, miközben sokan csak másodállással vagy rengeteg túlórával tudják eltartani a családjukat.

A hivatalos kommunikáció szerint a rendőrség állományának feltöltöttsége közel százszázalékos. A valóságban azonban kritikus a munkaerőhiány, ami különösen Budapesten ölt drámai méreteket. Ezt a látszólagos ellentmondást egy egyszerű adminisztratív trükkel érik el. Amikor egy rendőr leszerel, az általa betöltött státuszt sok esetben egyszerűen megszüntetik.

Így fordulhat elő, hogy hiába dolgozik tizenöt ember helyett csupán hét, a hivatalos statisztikában ez úgy jelenik meg, mintha kilenc státuszból hét be lenne töltve. A fővárosban a valós feltöltöttség jelenleg csupán a szükséges létszám harmada vagy negyede lehet.

Ennek egyenes következménye, hogy az utcán szolgálatot teljesítőkre elképesztő teher hárul. Egy budapesti járőrpáros gyakran három-négy egység munkáját is elvégzi. Eközben mindennaposak a berendelések a különböző rendezvények és tüntetések biztosítására.

- ecsetelte egy rendőr a 24.hu-nak adott nyilatkozatában.

A végrehajtó állomány zsugorodásával párhuzamosan a rendszer rengeteg magas rangú tisztet, például őrnagyot és alezredest termel ki. A szervezet ezáltal vízfejűvé vált.

- mondta el egy másik dolgozó.

Arróé is beszélte, hogy aránytalanul sokan végeznek ellenőrző munkát a terepen dolgozók felett, ami folyamatos feszültséget és frusztrációt szül a beosztottakban.

Vidéken a szolgálatot teljesítő rendőröket leginkább az eltorzult statisztikai szemlélet őrli fel. A mindennapi munkát a folyamatos bírságolási kényszer határozza meg, a bűnügyi mutatókat pedig a vezetői elvárások miatt rendszeresen kozmetikázni kell.

A rendkívüli leterheltséghez anyagi bizonytalanság is társul. A tisztes megélhetés ma már szinte csak túlórázással vagy másodállás vállalásával biztosítható. A pályán lévők tapasztalatai szerint a rendszert ma már kizárólag a rendőrök hivatástudata tartja egyben, amivel a vezetőség gyakran gátlástalanul visszaél.
