Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Kifakadtak a rendvédelmi dolgozók: tömegesen keresik a másodállásokat, lehetetlen megélni a rendőri fizetésből
A magyar rendőrséget súlyos létszámhiány, aránytalan munkaterhelés és a vezetőség felől érkező folyamatos nyomás feszíti. A statisztikák adminisztratív kozmetikázása miatt a feltöltöttség papíron szinte teljes. A valóságban azonban az utcán szolgáló rendőrök többszörös feladatkört látnak el, miközben sokan csak másodállással vagy rengeteg túlórával tudják eltartani a családjukat.
A hivatalos kommunikáció szerint a rendőrség állományának feltöltöttsége közel százszázalékos. A valóságban azonban kritikus a munkaerőhiány, ami különösen Budapesten ölt drámai méreteket. Ezt a látszólagos ellentmondást egy egyszerű adminisztratív trükkel érik el. Amikor egy rendőr leszerel, az általa betöltött státuszt sok esetben egyszerűen megszüntetik.
Így fordulhat elő, hogy hiába dolgozik tizenöt ember helyett csupán hét, a hivatalos statisztikában ez úgy jelenik meg, mintha kilenc státuszból hét be lenne töltve. A fővárosban a valós feltöltöttség jelenleg csupán a szükséges létszám harmada vagy negyede lehet.
Ennek egyenes következménye, hogy az utcán szolgálatot teljesítőkre elképesztő teher hárul. Egy budapesti járőrpáros gyakran három-négy egység munkáját is elvégzi. Eközben mindennaposak a berendelések a különböző rendezvények és tüntetések biztosítására.
- ecsetelte egy rendőr a 24.hu-nak adott nyilatkozatában.
A végrehajtó állomány zsugorodásával párhuzamosan a rendszer rengeteg magas rangú tisztet, például őrnagyot és alezredest termel ki. A szervezet ezáltal vízfejűvé vált.
- mondta el egy másik dolgozó.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Arróé is beszélte, hogy aránytalanul sokan végeznek ellenőrző munkát a terepen dolgozók felett, ami folyamatos feszültséget és frusztrációt szül a beosztottakban.
Vidéken a szolgálatot teljesítő rendőröket leginkább az eltorzult statisztikai szemlélet őrli fel. A mindennapi munkát a folyamatos bírságolási kényszer határozza meg, a bűnügyi mutatókat pedig a vezetői elvárások miatt rendszeresen kozmetikázni kell.
A rendkívüli leterheltséghez anyagi bizonytalanság is társul. A tisztes megélhetés ma már szinte csak túlórázással vagy másodállás vállalásával biztosítható. A pályán lévők tapasztalatai szerint a rendszert ma már kizárólag a rendőrök hivatástudata tartja egyben, amivel a vezetőség gyakran gátlástalanul visszaél.
A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac, idén az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak.
Négyszázezer rejtett dolgozót találtak Magyarországon: ők menthetik meg a hazai munkaerőpiacot a vendégmunkás-stop után
Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatásra.
A Pénzcentrum interjút készített Szerémi Péter kommunikációs trénerrel, előadóval.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
A magyar munkaerőpiac ma már nem tudja kitermelni azt a létszámot, amelyre a gazdaságnak szüksége lenne.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
A vállalat szerint jelenleg is folyamatos a párbeszéd a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, ugyanakkor a konkrét tárgyalási részletekre nem tért ki.
Hevér Gábor az ügynöke segítségével harcolt ki magának kedvezőbb gázsit az RTL-nél a Heti Hetes újraindításakor.
Soron kívül lépett Magyar Péter kormánya: mentőövet dobnak a végveszélybe került legendás magyar gyárnak
A kormány döntött a dunaújvárosi vasmű, a Dunaferr lejáró közszolgáltatási szerződésének átmeneti meghosszabbításáról.
Vége a kivételezésnek a fizetéseknél: mindent a feje tetejére állít egy új előírás, amire már most lépniük kell a hazai munkahelyeknek
Az új uniós bérátláthatósági irányelv alapjaiban rajzolja át a munkahelyi bérezést: kötelezővé teszi az egyenlő munkáért járó egyenlő bér elvének gyakorlati alkalmazását.
Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat
A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
Súlyos munkaerőhiány fenyegeti az ágazatot, a szakma szerint nem csoda, hogy külföldi munkavállalókban kell gondolkozni.
A mesterséges intelligencia térnyerésével a fizikai és műszaki munkakörök egyre értékesebbé válnak, a Z-generáció azonban továbbra is alig képviselteti magát ezeken a területeken.
Így láncolják magukhoz a dolgozókat 2026-ban a legélelmesebb munkahelyek: 10-ből 8 embernél azonnal beválik a módszer
A kutatás alapján a munkavállalók számára egyre fontosabb, hogy a cégek rugalmasan kezeljék a nemzetközi munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat és adminisztrációt.
Máris távozik egy régi motoros a parlamentből: pályázatot írnak ki a helyére, várják a jelentkezőket
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának 2013 óta hivatalban lévő főigazgatója.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít