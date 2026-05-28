A Marvel-moziverzum (MCU) minden idők egyik legtöbb bevételét hozó filmfranchise-a, melyhez legalább 35 film és több mint 20 sorozat tartozik, nem beszélve a különkidásokról, videójátékokról, könyvek, képregényekről és rengeteg más tartalomról. Amikor 2008-ban megjelent a Vasember, még kevesen sejthették, hogy nem egészen két évtized leforgása alatt mennyi szereplőt és történetet ismerhetnek meg majd a nézők. Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Hogy nevezik a Marvel Moziverzumban azt a szuperhőscsapatot, amit Nick Fury hozott létre, amikor Loki megtámadta a Földet? Fantasztikus 4-es Galaxis őrzői Bosszúállók Mennydörgők Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szuperhős polgári neve Peter Parker? Pókember Hulk Vasember Sólyomszem Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen fémötvözetből készül Amerika kapitány pajzsa? mithril beskar xenonit vibránium Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szervezettel veszik fel a harcot az alábbiak közül az MCU szuperhősei? Centaur Manticore Phoenix Hydra Következő kérdés 5/10 kérdés Mit akarnak megakadályozni a szuperhősök a Végtelen háború során? hogy Ultron kiirtsa az egész emberiséget hogy Skarlát boszorkány miatt összeomoljon a multiverzum hogy Thanos a Végtelen kövek segítségével megfelezze az univerzum lakosságát hogy a szuperhősök működését jogilag leszabályozzák Következő kérdés 6/10 kérdés Hány évet ugrik előre az időben a Bosszúállók: Végjáték története a Végtelen háború tragikus eseményei után? 20 40 10 5 Következő kérdés 7/10 kérdés Ki hozza vissza később a Végjátékban a Thanos csettintése nyomás eltűnteket a Végtelen kesztyűvel? Marvel kapitány Tony Stark Doktor Strange Hulk Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik két szereplő nem vérszerinti testvére egymásnak? Gamorra és Nebula Mantis és Peter Quill (Űrlord) Thor és Hela T'Challa és Shuri Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik két szereplő nem volt sosem egy pár az MCU-ban? Steve Rogers és Peggy Carter Thor és Jane Foster Tony Stark és Pepper Potts Wanda és Bucky Barnes Következő kérdés 10/10 kérdés Hanyadik fázisnál tart 2026-ban az MCU? hatodik hetedik ötödik nyolcadik Eredmények

Címlapkép: Getty Images

