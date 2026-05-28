2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
21 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A close up image of buttery popcorn. cinema movie snack
Kvíz

Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Pénzcentrum
2026. május 28. 18:03

A Marvel-moziverzum (MCU) minden idők egyik legtöbb bevételét hozó filmfranchise-a, melyhez legalább 35 film és több mint 20 sorozat tartozik, nem beszélve a különkidásokról, videójátékokról, könyvek, képregényekről és rengeteg más tartalomról. Amikor 2008-ban megjelent a Vasember, még kevesen sejthették, hogy nem egészen két évtized leforgása alatt mennyi szereplőt és történetet ismerhetnek meg majd a nézők. Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

1/10 kérdés
Hogy nevezik a Marvel Moziverzumban azt a szuperhőscsapatot, amit Nick Fury hozott létre, amikor Loki megtámadta a Földet?
Fantasztikus 4-es
Galaxis őrzői
Bosszúállók
Mennydörgők
2/10 kérdés
Melyik szuperhős polgári neve Peter Parker?
Pókember
Hulk
Vasember
Sólyomszem
3/10 kérdés
Milyen fémötvözetből készül Amerika kapitány pajzsa?
mithril
beskar
xenonit
vibránium
4/10 kérdés
Melyik szervezettel veszik fel a harcot az alábbiak közül az MCU szuperhősei?
Centaur
Manticore
Phoenix
Hydra
5/10 kérdés
Mit akarnak megakadályozni a szuperhősök a Végtelen háború során?
hogy Ultron kiirtsa az egész emberiséget
hogy Skarlát boszorkány miatt összeomoljon a multiverzum
hogy Thanos a Végtelen kövek segítségével megfelezze az univerzum lakosságát
hogy a szuperhősök működését jogilag leszabályozzák
6/10 kérdés
Hány évet ugrik előre az időben a Bosszúállók: Végjáték története a Végtelen háború tragikus eseményei után?
20
40
10
5
7/10 kérdés
Ki hozza vissza később a Végjátékban a Thanos csettintése nyomás eltűnteket a Végtelen kesztyűvel?
Marvel kapitány
Tony Stark
Doktor Strange
Hulk
8/10 kérdés
Melyik két szereplő nem vérszerinti testvére egymásnak?
Gamorra és Nebula
Mantis és Peter Quill (Űrlord)
Thor és Hela
T'Challa és Shuri
9/10 kérdés
Melyik két szereplő nem volt sosem egy pár az MCU-ban?
Steve Rogers és Peggy Carter
Thor és Jane Foster
Tony Stark és Pepper Potts
Wanda és Bucky Barnes
10/10 kérdés
Hanyadik fázisnál tart 2026-ban az MCU?
hatodik
hetedik
ötödik
nyolcadik
Címlapkép: Getty Images
#film #sorozat #szórakozás #disney #filmek #marvel filmek #disney+ #sorozatok #kvíz #filmes kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:03
17:52
17:44
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 16:03
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Agrárszektor  |  2026. május 28. 17:28
Hihetetlen, milyen tojásokat kezdtek el árulni Hollandiában: ez a jövő?