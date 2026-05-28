Itt a tervezet, majdnem felére vágják a parlamenti képviselők fizetését: rengeteg kedvezménytől esnek el a politikusok

A Tisza Párt benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely 40 százalékkal csökkentené az országgyűlési képviselők tiszteletdíját. A tervezet jelentősen megvágná a politikusok és a parlamenti frakciók juttatásait is. A csomag értelmében a bizottsági elnököknek és a frakcióvezetőknek kevesebb pénzből kellene gazdálkodniuk. Emellett megvonnák a budapesti képviselők benzinkártyáját, és megszüntetnék a mobilszámlák állami finanszírozását.

A csütörtök reggel benyújtott költségcsökkentési csomag célja a javaslattevők szerint a felelős és takarékos állami gazdálkodás megteremtése. Ahogy arra Magyar Péter korábban a saját miniszterelnöki fizetésének tervezett megfelezése kapcsán utalt, a javaslat a parlament tagjait sem kíméli. A politikusok tiszteletdíját továbbra is a megelőző év hivatalos bruttó átlagkeresetéhez kötnék, amely tavaly 705 ezer forint volt. A szorzókat azonban úgy módosítanák, hogy a végeredmény 40 százalékos csökkenést jelentsen az alapdíjakban.

Ennek alapján egy országgyűlési képviselő havi bruttó alaptiszteletdíja 1,269 millió forintra esne vissza. A házelnök 2,91 millió, a frakcióvezetők és a legalább két bizottságban dolgozó képviselők pedig 1,868 millió forintot vihetnének haza. A frakcióvezető-helyettesek és a bizottsági elnökök javadalmazása 1,692 millió, az alelnököké pedig 1,551 millió forintra módosulna.

A tiszteletdíjakon túl a tervezet jelentősen szűkítené az egyéb juttatások körét is. A képviselők lakás- vagy szállodahasználati kerete 31 százalékkal, az irodabérletre fordítható összeg pedig 52 százalékkal csökkenne. A munkájukat segítő alkalmazottakra költhető forrás szintén mérséklődne, mintegy 30 százalékkal. A jövőben a politikusoknak maguknak kellene fizetniük a hazai és külföldi mobilszámlájukat. A budapesti képviselőktől teljesen megvonnák a havi 2500 kilométerre szóló üzemanyag-elszámolási lehetőséget. Akik továbbra is jogosultak maradnak a benzinkártyára, a feltöltött keretet tömegközlekedésre is felhasználhatják majd.

A parlamenti frakciók szintén jelentős elvonásra számíthatnak. A javaslat csökkentené a képviselőcsoportok költségvetési támogatását, egyúttal átláthatóbbá tenné a pártfinanszírozást. Eltörölnék azt a 2020-ban bevezetett gyakorlatot, amely megengedte, hogy a frakciók az év végén fel nem használt forrásaikat átcsoportosítsák a saját pártjuknak. A jövőben a megmaradt összegeket vissza kellene utalni a központi költségvetésbe. Az indoklás szerint az egységes szabályok garantálnák, hogy a képviselők és a frakciók arányosan vegyék ki a részüket az Országgyűlés működési költségeinek csökkentéséből.

