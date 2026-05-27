Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg

Miután a HUMDA csődbe ment, a Hungaroring Sport Zrt. "örökölte meg" a magyarországi Superbike- és MotoGP-versenyhétvégék promóteri feladatait. Walterné Dancsó Adrienn, a két motorversenynek otthont adó Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, csakhogy még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni. A sportvezetővel beszélgettünk még a sportbírók képzéséről, a magyarok autósport iránt táplált olthatatlan szenvedélyéről és arról is, hogy vajon tényleg szükséges-e az állami szerepvállalás a két jelentős versenyhétvége megrendezéséhez. Interjú.

Gyulay Zsolt mesélte nekünk, hogy a HUMDA megszűnése után március végétől egy szűk hónap alatt kellett összerakni a Superbike promoteri feladatait, miután a Hungaroring Sport Zrt. vette át ezt a szerepet. Neked operatív oldalról mennyire volt őrült időszak ez az egész? Meg lehetett ezt nyugodtan élni, vagy inkább olyan volt, mint egy folyamatos tűzoltás, főleg úgy, hogy a MotoGP is itt van a nyakunkon, ugyanezzel a felállással?

Alapvetően a promoteri feladatokat valóban a Hungaroring Sport Zrt. látja el idén a HUMDA helyett, de nekünk, mint Balaton Parknak a saját feladataink szinte ugyanazok maradtak, mint tavaly. Mi a sportszakmai részért felelünk, illetve mindenért, ami a létesítményen belül történik: a csapatok kiszolgálása, a paddock működtetése, a pályaüzemeltetés, a belső logisztika. Ami a kerítésen kívül történik, a nézők kezelése, a promoteri oldal, az már nem hozzánk tartozik. Ettől függetlenül mi nem vártuk ölbe tett kézzel, hogy mi lesz a végső döntés, hanem optimistán készültünk arra, hogy lesznek futamok.

Már januárban elkezdtük a sportbírók képzését, időben elindultak a nemzetközi egyeztetések, elkezdtük feldolgozni a tavalyi tapasztalatokat és előkészíteni az idei évet. Maga a pálya már készen állt, hiszen a nagyobb módosításokat előző évben elvégeztük, most inkább kisebb finomhangolások maradtak.

Nyilván voltak utolsó pillanatos hajrák és idegesebb napok, de én azt gondolom, hogy aki ilyen rendezvényekkel foglalkozik, annak ez benne van a munkaköri leírásában. Több tíz éve szervezünk autós-motoros eseményeket, szóval megtanultuk kezelni az ilyen helyzeteket. Ha van egy jó csapatod és egy stabil alapod, akkor a legőrültebb időszakokat is meg lehet oldani.

Jól értettem, hogy egy ideig egyáltalán nem volt biztos, hogy lesz idén Superbike-futam Balatonfőkajáron? Volt reális esélye annak, hogy az egész elmarad?

Alapos aggodalmak voltak, fogalmazzunk így. Tavaly már lehetett tudni, hogy a HUMDA megszűnik, és mivel náluk voltak a promoteri jogok, nem lehetett előre tudni, hogy ki veszi át ezt a szerepet, illetve egyáltalán hogyan alakul majd a folytatás.

Mi természetesen készültünk, mert a saját feladatainkat ugyanúgy el akartuk végezni, de hiába van készen a pálya és hiába áll készen a szakmai stáb, ha közben adminisztratív vagy jogi okok miatt nem születik meg a végső jóváhagyás.

Mi bérbe adjuk a pályát és biztosítjuk hozzá az infrastruktúrát meg a szakmai szolgáltatásokat, tehát a saját részünket vállaltuk végig, de a rajtunk kívül álló folyamatokra nem volt ráhatásunk. Emiatt volt egyfajta várakozás és bizonytalanság, de szerencsére végül minden összeállt és megkaptuk a végleges jóváhagyásokat.

Tavaly több versenyző is kritizálta a pályát amiatt, hogy technikásabb, szűkebb és kevésbé „klasszikus” MotoGP-pálya, mint mondjuk néhány tradicionális helyszín. Mennyire figyeltek ezekre a hangokra?

Természetesen figyelünk minden kritikára, főleg azokra, amelyek építő jellegűek. De azt is látni kell, hogy a versenypályák esetében mindig lesznek olyan pilóták, akik imádják az adott nyomvonalat, és olyanok is, akik kevésbé érzik magukénak. Ez sokszor vezetési stílus, motorbeállítás vagy akár márka kérdése is. A Balaton Park nem egy tipikus modern pálya, ugyanaz a tervező álmodta meg, aki annak idején a Hungaroringet is. Emiatt más karaktere van, mint a mai steril, sokszor nagyon hasonló modern pályáknak.

Marc Márquez például kifejezetten pozitívan beszélt róla, neki feküdt ez a technikásabb jelleg, a sok kigyorsítás és lassabb kanyar. Ráadásul az eredmények is azt mutatták, hogy felborultak a megszokott erőviszonyok: olyan versenyzők kerültek előre kisebb kategóriákban, akik korábban nem voltak ott az élmezőnyben. Ez szerintem kifejezetten jót tesz egy bajnokságnak. A legfontosabb pedig az, hogy a pálya megkapta a legmagasabb nemzetközi licencet, tehát szakmai szempontból nincs kérdés arról, hogy alkalmas-e ezekre a versenyekre.

fotó: Csatlós Norbert, Balaton Park Circuit

Mennyire nehéz egy ilyen pályát egyszerre autós és motoros csúcsszintre optimalizálni? Mert laikusként úgy tűnik, mintha a két világ sokszor teljesen mást szeretne.

Pontosan így van, és ez az egyik legnagyobb kihívás. Az autós és a motoros világszövetség sokszor teljesen eltérő elvárásokat fogalmaz meg. Ami az autóknak ideális, az a motorosoknak akár veszélyes is lehet. Például az autósportban nagyon szeretik a modern Tecpro falakat, a motorosok viszont még mindig sokkal jobban ragaszkodnak bizonyos helyeken a hagyományosabb megoldásokhoz. Ugyanez igaz a bukóterekre is.

A Hungaroringen évekkel ezelőtt szinte mindenhol aszfaltos bukótereket alakítottak ki az F1 miatt, most pedig a motorsportban megint egyre inkább visszajön a kavicsos megoldás. Nálunk szerencsére eleve kavicsos bukóterekkel tervezték a pályát, így ebből a szempontból előnyben voltunk. Ugyanakkor autós eseményeknél ez néha hátrány, mert ha valaki kicsúszik, a kavics megfogja ugyan az autót, de onnan már sokszor emelni kell. Nagyon komoly egyeztetések voltak az FIA és az FIM között, és szerencsére mindkét oldal nyitott volt arra, hogy kompromisszum szülessen. De ez tényleg egy állandó egyensúlyozás.

Mi szerinted ma a Balaton Park legnagyobb gyengesége? Van olyan pont, amire azt mondod, hogy ebben még fejlődni kellene?

A pálya karaktere olyan szempontból megosztó lehet, hogy sík területen van; nincsenek olyan brutális szintkülönbségek vagy hegyes-völgyes részek, mint mondjuk Spában vagy Ausztriában, a Red Bull Ringen. Viszont ennek előnyei is vannak: könnyebben tudunk terjeszkedni, könnyebben tudtunk módosítani a nyomvonalon, amikor szükség volt rá.

A paddock nagyon tágas, minden kényelmesen elfér, a logisztika jól működik, minden közel van egymáshoz. Sok pályán jártam már, és néhány helyen tényleg az érződik, mintha cipőkanállal préselték volna be az infrastruktúrát. Nálunk ebből a szempontból kényelmesebb a működés. Emellett az infrastruktúra is erős: közel az autópálya, Budapest, a Balaton, van hotel közvetlenül a pálya mellett, még kis repülőtér is van a szomszédban. Ezek mind olyan dolgok, amik hosszú távon előnyt jelentenek.

Nemzetközi fórumokon viszont lehetett olvasni panaszokat a parkolásról és a megközelítésről, főleg nagy hétvégéken.

Ezek alapvetően promoteri feladatok, tehát nem közvetlenül a mi hatáskörünk, de természetesen mi is látjuk és olvassuk ezeket a kritikákat. A probléma az, hogy amikor egyszerre több tízezer ember akar távozni egy rendezvényről, ott teljesen tökéletes rendszert nagyon nehéz kialakítani. Ez Mogyoródon is probléma Forma-1 idején.

Tavaly ráadásul az augusztus 20-i hosszú hétvégével is egybeesett a futam, tehát eleve brutális balatoni forgalomba csöppent bele az esemény. Most már vannak vasúti és buszos megoldások, próbálják javítani a rendszert, és szerintem mindenki azon dolgozik, hogy ez jobb legyen. De a negatív komment mindig hangosabb, mint az, amikor valaki simán hazamegy és elégedett.

Elkerülhetetlen az állami szerepvállalás ezeknél a világeseményeknél? Mert a Balaton Parkkal kapcsolatban is sokszor előjön, hogy magánpálya, mégis állami segítség kell a MotoGP-hez vagy a Superbike-hoz.

Szerintem ezt ketté kell választani. Maga a pálya magántőkéből épült és piaci alapon működik. A pálya fenntartásához nincs állami támogatásunk. A MotoGP vagy a Superbike megrendezése viszont egy teljesen más kategória, mert ott olyan jogdíjak és nemzetközi kötelezettségek vannak, amelyekhez világszerte szinte mindenhol szükség van állami szerepvállalásra.

Az emberek ellenérzéseit megértem, főleg azok után, hogy korábban több motorsportos beruházás is meghiúsult Magyarországon. Volt olyan ismerősöm, aki még akkor sem hitte el, hogy tényleg lesz Superbike-futam, amikor már árulták a jegyeket.

De a mi esetünkben szerencsésen találkozott egy meglévő pálya és egy meglévő igény. Nem azért építettük ezt a pályát, hogy majd MotoGP legyen rajta, de amikor felmerült a lehetőség, akkor kiderült, hogy viszonylag kisebb átalakításokkal alkalmassá tehető rá.

Valóban benne van a pakliban, hogy hosszabb távon nem a Balaton Parkban lesz a MotoGP?

Az eredeti szerződés három évre szólt a MotoGP-re és tíz évre a Superbike-ra. Most nyilván minden átalakulóban van, kormányváltás is történt, a HUMDA megszűnt, sok minden újraszerveződik. Amit biztosan tudok, hogy jelenleg Magyarországon a mi pályánk az egyetlen, amely alkalmas arra, hogy MotoGP-t vagy Superbike-ot fogadjon.

Persze hosszú távon bármi megtörténhet, de ahhoz a Hungaroringen is óriási beruházások kellenének, miközben nyilván a Forma-1-et sem akarják veszélyeztetni. Szerintem teljesen logikus kérdés az is, hogy miért ne lehetne az egyik helyszín az F1-é, a másik pedig a MotoGP-é. Nekünk természetesen nagyon fontos lenne, hogy maradjanak ezek a futamok, mert egy ilyen világesemény óriási motivációt ad a csapatnak és a régiónak is nagyon sokat jelent.

A családi vállalkozásban kezdted annak idején a munkát, amelyben autós rendezvények szervezésével foglalkoztatok. Mennyire más ma egy ekkora versenypályát operatívan vezetni, mint családi vállalkozásban dolgozni?

Nálunk a mai napig egy nagyon családias működés érhető tetten. Mi most sem klasszikus alkalmazotti struktúrában dolgozunk, hanem partnerként működünk együtt a pályával. Az autósport mindig is az életünk része volt. Édesapámék is rengeteg versenyt szerveztek, mi a Hungaroringen dolgoztunk hosszú éveken át, volt saját versenycsapatunk is.

A Balaton Park tulajdonosi körével pedig már húsz évvel ezelőtt kialakult egy jó kapcsolat. Emlékszem, amikor még csak egy üres terület volt, már akkor azt mondták nekünk, hogy „majd egyszer itt lesz egy versenypálya, és ti fogjátok csinálni”. Aztán egyszer csak tényleg csörgött a telefon. Ez nyilván hatalmas megtiszteltetés, de közben egy hosszú, közös múlt eredménye is.

Szerinted ma is igaz az, hogy a motorsport alapvetően férfivilág? Női versenyzőként, vezetőként te ezt hogyan látod?

Igen. Persze ma már rengeteg kezdeményezés van arra, hogy több nő kapjon lehetőséget, és ez jó dolog, de szerintem a szemléletváltás még nagyon hosszú folyamat lesz. Engem személy szerint ez soha nem zavart, inkább éppen motivált. Mindig szerettem férfiak között dolgozni és versenyezni: régen teljesen természetes volt, hogy együtt versenyeztek a férfiak és a nők.

Most már vannak külön női sorozatok is, aminek persze értem a célját, viszont szerintem ezzel csak tovább mélyítjük az árkot, pont a szegregációt "segíti elő".

Nekem az volt a természetes, hogy ugyanabban a mezőnyben kell bizonyítani. Ettől függetlenül rengeteg fantasztikus nő dolgozik ma az autó- és motorsportban - sportbíróként, szervezőként, versenyzőként egyaránt - és nálunk sincs semmilyen megkülönböztetés. Ugyanolyan elhivatottak, és sokszor érzelmileg is sokkal többet tesznek bele ebbe az egészbe.

A Nürburgring 24 órás versenye egészen extrém terhelésű verseny, amelyet első - és máig egyetlen - magyar nőként teljesítettél. Mit hoztál át abból a világból a mostani munkádba?

Nagyon sokat. A legfontosabb talán az, hogy mennyire számít a felkészülés. Ha minden eshetőségre van forgatókönyved, akkor sokkal magabiztosabban tudsz kezelni váratlan helyzeteket. Márpedig rendezvényszervezésben folyamatosan jönnek a váratlan helyzetek. Én nem vagyok az a típus, aki bepánikol vagy szétesik ilyenkor.

Inkább az van bennem, hogy jó, akkor most kit kell hívni, mit kell megmozdítani, hogyan oldjuk meg gyorsan, és a kollégáimat is erre biztatom. Nálunk nincs olyan, hogy "elsunnyogunk" egy problémát: ha valami rossz, akkor rakjuk ki az asztalra és oldjuk meg együtt. Szerintem ez abszolút a versenyzésből jön. Ott egyik körben még száraz a pálya, a másikban már esik az eső vagy olaj van a féktávon, esetleg defektet kapsz, de be kell vinni a járgányt a boxba. Nem lehet lefagyni, reagálni kell.

A nézők csak a versenyt látják, de szerinted mi a legnehezebb része operatív szempontból egy ekkora eseménynek?

Az emberek motiválása és összetartása, főleg a sportszakmai stáb esetében. Gondoljunk abba bele, hogy a sportbírók hajnalban kimennek a pályára, egész nap tűző napon dolgoznak vagy ronggyá áznak, és van, hogy ez egész napos folyamatos meló. Van, aki kipróbálja egyszer és azt mondja, köszönöm, ennyi elég volt, más meg annyira megszereti, hogy évekig visszajár.

Nekünk az a feladatunk, hogy olyan közösséget építsünk, ahol az emberek jól érzik magukat és büszkék arra, amit csinálnak. Nagyon sok tapasztalt magyar sportbírónk van, akik már a kisujjukból kirázzák ezeket a helyzeteket, és melléjük lehet odatenni az újakat. Ebben szerintem a magyarok nagyon jók. Gyorsan alkalmazkodunk, kreatívak vagyunk, és kevés idő alatt is át tudunk látni bonyolult helyzeteket.

fotó: Murányi Gábor, Balaton Park Circuit

Más nemzet fiai máshogy állnak hozzá ehhez a feladathoz?

Németországban a helyi sportbírók és szervezők, rendezők a legutolsó betűig ragaszkodnak minden egyes szabályhoz és előíráshoz: ami le van írva, az úgy van és kész, vitának nincs helye. Mediterrán országokban ugyanakkor sokkal lazábbak: ha nyolcra van megbeszélve a feladatkiosztás, akkor ők kilenc körül meg is szoktak érkezni...

Szerinted megállja még a helyét, hogy a magyar sportbarátok kifejezetten nagy számban szeretik, követik az autó- és motorsportokat?

A Forma-1 1986 óta, vagyis negyven éve itt van megszakítás nélkül, ez pedig generációkon átívelő kötődést alakított ki. Az embereknek emlékei vannak Sennáról, Schumacherről, most már Verstappenről vagy Hamiltonról, amit átadnak a fiatalabb generációnak is.

A Netflix-sorozat is rengeteget segített a Forma-1 népszerűségén. Az autó vagy a motor pedig közelebb áll az emberek hétköznapi életéhez, mint sok más sport. Van egy autójuk, motorjuk, el tudják képzelni, milyen lehet vezetni, van kapcsolódási pont. És szerintem az is nagyon fontos, hogy legyenek olyan pályák, ahol biztonságos körülmények között próbálhatják ki magukat az emberek, ne közúton.

Ha csak annyit elérünk, hogy valaki nem az utcán csapódik villanyoszlopnak vagy okoz száguldozás közben halálos balesetet, hanem egy bukótérben esik el és kisebb sérüléssel megússza, akkor már megérte.

Ha előre nézel néhány évet, mivel lennél elégedett? Mit szeretnél, mit mondjanak a Balaton Parkkal kapcsolatban nemzetközi szinten?

Azt, hogy szeretnek visszajönni hozzánk. Nekem, nekünk ez a legfontosabb. Hogy azt mondják: jó hely, jó a hangulat, segítőkészek az emberek, minden működik, jól éreztük magunkat. Ha ezt elérjük, akkor szerintem már nagyon sokat tettünk hozzá a nemzetközi motorsporthoz.

címlapkép: Berecz Valter