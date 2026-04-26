Mako, Hungary. Town in Csongrad county. Town Hall and Kossuth monument (Hungarian national hero).
HRCENTRUM

Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?

MTI
2026. április 26. 14:08

Bővíti munkavállalói létszámát a közelmúltban megvásárolt makói gyáregységében a fenntartható alumíniumcsomagolásokat világszerte gyártó Ball Corporation - közölte a cég kommunikációs partnere. A közlemény szerint a Ball Italcsomagoló Magyarország Kft. az első ütemben több mint negyven új munkatársat tervez felvenni, akiket további szakemberek követnek majd az év során. A toborzás azt is jelzi, hogy a Ball hosszú távon elkötelezett makói gyára iránt, és további növekedésre számít a fenntartható csomagolások piacán.

A korábban a Benepack tulajdonában álló üzemben a Ball különös hangsúlyt fektet arra, hogy a felelősségvállalást és a kiválóságot középpontba helyező munkahelyi kultúrát építsen ki. A makói üzemben gyártástechnológus, ipari villanyszerelő, valamint gépészeti és villamosipari felügyelő munkakörökbe várják a jelentkezőket.

A közlemény idézte Dejan Jovanovic-ot, a Ball Corporation regionális gyártási igazgatóját, aki hangsúlyozta, hosszú távú karriert kínálnak a jelentkezők számára, fontosnak tartják a képzést, és különösen várják a műszaki beállítottságú, tanulni vágyó munkatársakat.

Az újrahasznosítható alumíniumdobozok iránt folyamatosan növekszik a kereslet, mivel a fogyasztók és a márkák egyre inkább környezetbarát csomagolási megoldásokat keresnek. Európában az alumíniumdobozok piacának növekedési üteme az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is meghaladta a teljes piacét. A Ball a piaci növekedés élenjáró szereplője, és a makói bővítés is fontos szerepet játszik abban, hogy meg tudjanak felelni a felelősségteljes és fenntartható csomagolási technológiák iránti kereslet növekedésének - írták.

A kínai COFCO Packaging leánycége, a Benepack 65 millió eurós (23,813 milliárd forintos) beruházással alakította ki makói üzemét, melyben évente akár egymilliárd darab alumíniumdoboz állítható elő. A Ball Corporation tavaly decemberben jelentette be, hogy - mintegy 184 millió euróért (67,333 milliárd forint) - 80 százalékos részesedést vásárol a Benepack európai italdoboz-gyártó üzletágában, amely a makói mellett egy belgiumi gyártóüzemből áll. A fennmaradó 20 százalékos részesedést továbbra is a Benepack meglévő részvényesei birtokolják.

A New York-i tőzsdén jegyzett, 1880-ban alapított Ball Corporation a fenntartható alumínium csomagolási megoldások globális piacvezetője, amely az ital-, testápolási és háztartási cikkek iparágában működő széles körű ügyfélkörnek nyújt csomagolástechnológiai szolgáltatásokat. A világszerte több mint 70 gyártóüzemben és telephelyen 16 ezer alkalmazottat foglalkoztató Ball tavalyi 13,161 milliárd dolláros nettó árbevétele 11,5 százalékkal haladta meg az előző évit. A vállalkozás 2024-ben 535 millió, tavaly 1,128 milliárd dollár adózás előtti eredményt ért el.
#hrcentrum #gyár #beruházás #munka #munkaerő #állás #fenntarthatóság #gyártás #toborzás #újrahasznosítás #környezetbarát

