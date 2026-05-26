Hidegzuhany a külföldön dolgozó magyarok számára: aggasztó adatok érkeztek a kedvenc célországból, egyre többen kerülnek bajba

A téli szezon lecsengésével több mint hatezerrel csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma áprilisban. Bár a külföldi munkavállalók között továbbra is a magyarok munkanélküliségi rátája a legkedvezőbb, a fokozódó nemzetközi feszültségek és a romló osztrák gazdasági kilátások már éreztetik hatásukat az osztrák munkaerőpiacon.

A téli főszezon lezárultával átmeneti időszak köszöntött be az osztrák turizmusban. Ez a kint dolgozó hazai munkavállalók adatain is egyértelműen tükröződik. Az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS) adatai szerint áprilisban 123 656 magyar dolgozott hagyományos munkaszerződéssel a szomszédos országban.

Ez márciushoz képest 5,2 százalékos visszaesést jelent, ami nagyrészt a síszezon végét követő megszokott szezonalitásnak tudható be. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, hiszen közel egy százalékkal többen dolgoztak kint, mint egy évvel korábban. Az atipikus foglalkoztatási formákat – például a részmunkaidőt, a szabadúszó státuszt vagy az önfoglalkoztatást – is beleszámítva az Ausztriában dolgozó magyarok száma jelenleg is 140 ezer fő körül mozog - írja a Privátbankár.

Az osztrák munkaerőpiacon eközben megtorpant a munkanélküliség csökkenése. A ráta áprilisban az előző havival megegyezően 7,5 százalékon állt. Bár a regisztrált munkanélküliek száma egy hónap alatt enyhén, 320 ezer fő környékére csökkent, a tartósan állástalanok száma drasztikusan, több mint 13 százalékkal nőtt. A munkanélküliség átlagos időtartama eközben 134 napra nyúlt. Johannes Kopf, az AMS vezetője szerint a közel-keleti feszültségek és az emelkedő olajárak már közvetlenül rontják a foglalkoztatási kilátásokat. Emiatt idén a munkanélküliség további növekedésére számítanak.

A borúlátó várakozásokat támasztja alá az UniCredit Bank Austria hathavi mélypontra eső áprilisi konjunktúramutatója is. A szakértők szerint a nemzetközi konfliktusok hatására jelentősen romlott a hangulat a szolgáltató szektorban és az építőiparban. Emellett a fogyasztói bizalom is visszaesett, ami a következő hónapokra meglehetősen mérsékelt növekedést vetít előre.

A romló gazdasági környezet és a szezonális hatások együttesen a magyar munkavállalókat is elérték. A kint dolgozó honfitársaink munkanélküliségi rátája egy hónap alatt 0,8 százalékponttal, 6,1 százalékra emelkedett. Ez a növekedés azonban nem ad okot aggodalomra, hiszen elsősorban a turizmusban és a vendéglátásban dolgozók szezonális leállása magyarázza. Emellett a legfontosabb küldőországok viszonylatában továbbra is a magyar adat a legkedvezőbb. Az ausztriai munkaerőpiacon a külföldiek közötti rangsor változatlan maradt: jelenleg is a magyarok és a németek alkotják a két legnagyobb munkavállalói csoportot.

