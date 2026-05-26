Jelentős, 27 százalékos taxitarifa-emelésről tárgyal a főváros, amely június 30-tól léphetne életbe Budapesten.
Hidegzuhany a külföldön dolgozó magyarok számára: aggasztó adatok érkeztek a kedvenc célországból, egyre többen kerülnek bajba
A téli szezon lecsengésével több mint hatezerrel csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma áprilisban. Bár a külföldi munkavállalók között továbbra is a magyarok munkanélküliségi rátája a legkedvezőbb, a fokozódó nemzetközi feszültségek és a romló osztrák gazdasági kilátások már éreztetik hatásukat az osztrák munkaerőpiacon.
A téli főszezon lezárultával átmeneti időszak köszöntött be az osztrák turizmusban. Ez a kint dolgozó hazai munkavállalók adatain is egyértelműen tükröződik. Az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS) adatai szerint áprilisban 123 656 magyar dolgozott hagyományos munkaszerződéssel a szomszédos országban.
Ez márciushoz képest 5,2 százalékos visszaesést jelent, ami nagyrészt a síszezon végét követő megszokott szezonalitásnak tudható be. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, hiszen közel egy százalékkal többen dolgoztak kint, mint egy évvel korábban. Az atipikus foglalkoztatási formákat – például a részmunkaidőt, a szabadúszó státuszt vagy az önfoglalkoztatást – is beleszámítva az Ausztriában dolgozó magyarok száma jelenleg is 140 ezer fő körül mozog - írja a Privátbankár.
Az osztrák munkaerőpiacon eközben megtorpant a munkanélküliség csökkenése. A ráta áprilisban az előző havival megegyezően 7,5 százalékon állt. Bár a regisztrált munkanélküliek száma egy hónap alatt enyhén, 320 ezer fő környékére csökkent, a tartósan állástalanok száma drasztikusan, több mint 13 százalékkal nőtt. A munkanélküliség átlagos időtartama eközben 134 napra nyúlt. Johannes Kopf, az AMS vezetője szerint a közel-keleti feszültségek és az emelkedő olajárak már közvetlenül rontják a foglalkoztatási kilátásokat. Emiatt idén a munkanélküliség további növekedésére számítanak.
A borúlátó várakozásokat támasztja alá az UniCredit Bank Austria hathavi mélypontra eső áprilisi konjunktúramutatója is. A szakértők szerint a nemzetközi konfliktusok hatására jelentősen romlott a hangulat a szolgáltató szektorban és az építőiparban. Emellett a fogyasztói bizalom is visszaesett, ami a következő hónapokra meglehetősen mérsékelt növekedést vetít előre.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A romló gazdasági környezet és a szezonális hatások együttesen a magyar munkavállalókat is elérték. A kint dolgozó honfitársaink munkanélküliségi rátája egy hónap alatt 0,8 százalékponttal, 6,1 százalékra emelkedett. Ez a növekedés azonban nem ad okot aggodalomra, hiszen elsősorban a turizmusban és a vendéglátásban dolgozók szezonális leállása magyarázza. Emellett a legfontosabb küldőországok viszonylatában továbbra is a magyar adat a legkedvezőbb. Az ausztriai munkaerőpiacon a külföldiek közötti rangsor változatlan maradt: jelenleg is a magyarok és a németek alkotják a két legnagyobb munkavállalói csoportot.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
A vagyonadó bevezetése rengeteg kérdést vet fel az adószakértő szerint, de a kata visszahozása sem lenne problémamentes.
Kifakadtak a rendvédelmi dolgozók: tömegesen keresik a másodállásokat, lehetetlen megélni a rendőri fizetésből
A hivatalos kommunikáció szerint a rendőrség állományának feltöltöttsége közel százszázalékos.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
A burkoló szakma azon kevés területek közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia várhatóan még jó hosszú ideig nem tud kiváltani.
A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac, idén az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak.
Négyszázezer rejtett dolgozót találtak Magyarországon: ők menthetik meg a hazai munkaerőpiacot a vendégmunkás-stop után
Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatásra.
A Pénzcentrum interjút készített Szerémi Péter kommunikációs trénerrel, előadóval.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
A magyar munkaerőpiac ma már nem tudja kitermelni azt a létszámot, amelyre a gazdaságnak szüksége lenne.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
A vállalat szerint jelenleg is folyamatos a párbeszéd a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, ugyanakkor a konkrét tárgyalási részletekre nem tért ki.
Hevér Gábor az ügynöke segítségével harcolt ki magának kedvezőbb gázsit az RTL-nél a Heti Hetes újraindításakor.
Soron kívül lépett Magyar Péter kormánya: mentőövet dobnak a végveszélybe került legendás magyar gyárnak
A kormány döntött a dunaújvárosi vasmű, a Dunaferr lejáró közszolgáltatási szerződésének átmeneti meghosszabbításáról.
Vége a kivételezésnek a fizetéseknél: mindent a feje tetejére állít egy új előírás, amire már most lépniük kell a hazai munkahelyeknek
Az új uniós bérátláthatósági irányelv alapjaiban rajzolja át a munkahelyi bérezést: kötelezővé teszi az egyenlő munkáért járó egyenlő bér elvének gyakorlati alkalmazását.
Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat
A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
Súlyos munkaerőhiány fenyegeti az ágazatot, a szakma szerint nem csoda, hogy külföldi munkavállalókban kell gondolkozni.
A mesterséges intelligencia térnyerésével a fizikai és műszaki munkakörök egyre értékesebbé válnak, a Z-generáció azonban továbbra is alig képviselteti magát ezeken a területeken.
Így láncolják magukhoz a dolgozókat 2026-ban a legélelmesebb munkahelyek: 10-ből 8 embernél azonnal beválik a módszer
A kutatás alapján a munkavállalók számára egyre fontosabb, hogy a cégek rugalmasan kezeljék a nemzetközi munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat és adminisztrációt.
Máris távozik egy régi motoros a parlamentből: pályázatot írnak ki a helyére, várják a jelentkezőket
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának 2013 óta hivatalban lévő főigazgatója.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.
Európa társadalma egyre öregszik, ami komoly terhet ró a munkaerőpiacra és az ellátórendszerekre.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.