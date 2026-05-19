2026. május 19. kedd Ivó, Milán
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
IKEA óriásplakát a saját háztartási gépek kiskereskedése előtt. Az IKEA egy nemzetközi lakberendezési termékeket gyártó vállalat, amely összeszerelésre kész bútorokat tervez és értékesít.
HRCENTRUM

Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?

Pénzcentrum
2026. május 19. 19:03

A magyarországi IKEA-áruházakban „Ready to strike” és „Sztrájk készültség” feliratú kitűzők jelentek meg a dolgozók ruházatán, ami információink szerint a szakszervezeti bértárgyalásokhoz kapcsolódó munkavállalói véleménynyilvánítás. A vállalat szerint jelenleg is folyamatos a párbeszéd a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, ugyanakkor a konkrét tárgyalási részletekre nem tért ki.

A magyarországi IKEA-áruházakban dolgozók körében „Ready to strike” és „Sztrájk készültség” feliratú kitűzők jelentek meg a Pénzcentrum egyik olvasója szerint - úgy tudjuk, ez a szakszervezeti bértárgyalásokhoz kapcsolódó, demonstratív véleménynyilvánításként értelmezhető munkavállalói akció.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lapunk megkereste az IKEA Magyarországot az ügyben, többek között arra kérdezve rá, hogy pontosan mit jelentenek a kitűzők, hány áruházat és dolgozót érint az akció, illetve zajlik-e hivatalos szakszervezeti kezdeményezés a háttérben, valamint hogy milyen béremelési ajánlatok szerepelnek a 2026-os bértárgyalásokon.

Kapcsolódó cikkeink:

Az IKEA Magyarország a kérdések többségére nem adott érdemi választ, ugyanakkor hangsúlyozta: a munkatársak jólléte kiemelt fontosságú a vállalat számára.

Az IKEA-nál a munkatársaink jólléte kiemelten fontos számunkra. Az ő elkötelezettségük teszi lehetővé, hogy nap mint nap kiszolgáljuk vásárlóinkat és sikeresen működtessük vállalatunkat. Jelenleg is nyílt és folyamatos párbeszédet folytatunk munkatársainkkal és szakszervezeti képviselőikkel. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk munkatársaink jogát a szakszervezeti tevékenységekben való részvételre, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan munkahelyi környezetet biztosítsunk, ahol munkatársaink megbecsülve érzik magukat, támogatást kapnak és fejlődhetnek

- közölte Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture regionális vezetője. A vállalat válasza nem tért ki arra, hogy pontosan hány magyarországi áruházban jelent meg a kitűző, milyen munkavállalói részvétel mellett zajlik az akció, illetve arra sem, hogy a jelenlegi bértárgyalások során történt-e konkrét béremelési ajánlat.

Nem reagáltak arra a kérdésre sem, hogy mikorra várható a tárgyalások lezárása, illetve számol-e a cég további demonstrációs lépésekkel vagy esetleges munkabeszüntetéssel a jövőben. Az IKEA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elkötelezett a folyamatos párbeszéd mellett a munkavállalókkal és azok érdekképviseleteivel, és célja egy olyan munkahelyi környezet fenntartása, ahol a dolgozók megbecsülve és támogatva érzik magukat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egészen pontosan ezekre a kérdésekre érkezett a fenti válasz:

  • Mit jelent pontosan a dolgozók által viselt „Ready to strike”, illetve „Sztrájk készültség” kitűző, és a vállalat hogyan értékeli ezt a demonstratív véleménynyilvánítást az áruházakban?
  • A kitűzők viselése a szakszervezetek által szervezett hivatalos akció, vagy egyéni dolgozói kezdeményezés?
  • Hány magyarországi IKEA-áruházat érint jelenleg az akció, és a vállalat információi szerint körülbelül mekkora dolgozói részvétel mellett zajlik?
  • A jelenlegi szakszervezeti bértárgyalások során milyen fő kérdésekben zajlik egyeztetés a munkavállalói érdekképviseletek és az IKEA között?
  • Tett-e már konkrét béremelési ajánlatot az IKEA a 2026-os bértárgyalások során, és ha igen, milyen mértékű bérfejlesztésről egyeztetnek jelenleg a felek?
  • Van-e jelenleg kitűzött határideje a bértárgyalások lezárásának, illetve várható-e újabb tárgyalási forduló a közeljövőben?
  • A vállalat számol-e annak lehetőségével, hogy a jelenlegi akció további demonstratív lépésekhez vagy akár munkabeszüntetéshez vezethet?
  • Az IKEA biztosítja-e, hogy a dolgozókat semmilyen hátrány ne érje a „Ready to strike” vagy „Sztrájk készültség” kitűző viselése miatt?

Amennyiben az áruházlánc további részleteket közöl a bértárgyalásokról, azt új cikkben fogjuk megjelentetni.

 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #vásárlás #bér #sztrájk #IKEA #béremelés #magyarország #munka #szakszervezet #dolgozók #vállalat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:45
18:40
18:33
18:23
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
1 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
4 hete
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
1 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 18:18
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 17:58
Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
Agrárszektor  |  2026. május 19. 18:26
Különleges állat bukkanhat fel a magyar utakon: ezt csináld, ha látod
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!