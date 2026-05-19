Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?

A magyarországi IKEA-áruházakban „Ready to strike” és „Sztrájk készültség” feliratú kitűzők jelentek meg a dolgozók ruházatán, ami információink szerint a szakszervezeti bértárgyalásokhoz kapcsolódó munkavállalói véleménynyilvánítás. A vállalat szerint jelenleg is folyamatos a párbeszéd a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, ugyanakkor a konkrét tárgyalási részletekre nem tért ki.

A magyarországi IKEA-áruházakban dolgozók körében „Ready to strike” és „Sztrájk készültség” feliratú kitűzők jelentek meg a Pénzcentrum egyik olvasója szerint - úgy tudjuk, ez a szakszervezeti bértárgyalásokhoz kapcsolódó, demonstratív véleménynyilvánításként értelmezhető munkavállalói akció.

Lapunk megkereste az IKEA Magyarországot az ügyben, többek között arra kérdezve rá, hogy pontosan mit jelentenek a kitűzők, hány áruházat és dolgozót érint az akció, illetve zajlik-e hivatalos szakszervezeti kezdeményezés a háttérben, valamint hogy milyen béremelési ajánlatok szerepelnek a 2026-os bértárgyalásokon.

Az IKEA Magyarország a kérdések többségére nem adott érdemi választ, ugyanakkor hangsúlyozta: a munkatársak jólléte kiemelt fontosságú a vállalat számára.

Az IKEA-nál a munkatársaink jólléte kiemelten fontos számunkra. Az ő elkötelezettségük teszi lehetővé, hogy nap mint nap kiszolgáljuk vásárlóinkat és sikeresen működtessük vállalatunkat. Jelenleg is nyílt és folyamatos párbeszédet folytatunk munkatársainkkal és szakszervezeti képviselőikkel. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk munkatársaink jogát a szakszervezeti tevékenységekben való részvételre, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan munkahelyi környezetet biztosítsunk, ahol munkatársaink megbecsülve érzik magukat, támogatást kapnak és fejlődhetnek

- közölte Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture regionális vezetője. A vállalat válasza nem tért ki arra, hogy pontosan hány magyarországi áruházban jelent meg a kitűző, milyen munkavállalói részvétel mellett zajlik az akció, illetve arra sem, hogy a jelenlegi bértárgyalások során történt-e konkrét béremelési ajánlat.

Nem reagáltak arra a kérdésre sem, hogy mikorra várható a tárgyalások lezárása, illetve számol-e a cég további demonstrációs lépésekkel vagy esetleges munkabeszüntetéssel a jövőben. Az IKEA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elkötelezett a folyamatos párbeszéd mellett a munkavállalókkal és azok érdekképviseleteivel, és célja egy olyan munkahelyi környezet fenntartása, ahol a dolgozók megbecsülve és támogatva érzik magukat.

Egészen pontosan ezekre a kérdésekre érkezett a fenti válasz:

Mit jelent pontosan a dolgozók által viselt „Ready to strike”, illetve „Sztrájk készültség” kitűző, és a vállalat hogyan értékeli ezt a demonstratív véleménynyilvánítást az áruházakban?

A kitűzők viselése a szakszervezetek által szervezett hivatalos akció, vagy egyéni dolgozói kezdeményezés?

Hány magyarországi IKEA-áruházat érint jelenleg az akció, és a vállalat információi szerint körülbelül mekkora dolgozói részvétel mellett zajlik?

A jelenlegi szakszervezeti bértárgyalások során milyen fő kérdésekben zajlik egyeztetés a munkavállalói érdekképviseletek és az IKEA között?

Tett-e már konkrét béremelési ajánlatot az IKEA a 2026-os bértárgyalások során, és ha igen, milyen mértékű bérfejlesztésről egyeztetnek jelenleg a felek?

Van-e jelenleg kitűzött határideje a bértárgyalások lezárásának, illetve várható-e újabb tárgyalási forduló a közeljövőben?

A vállalat számol-e annak lehetőségével, hogy a jelenlegi akció további demonstratív lépésekhez vagy akár munkabeszüntetéshez vezethet?

Az IKEA biztosítja-e, hogy a dolgozókat semmilyen hátrány ne érje a „Ready to strike” vagy „Sztrájk készültség” kitűző viselése miatt?

Amennyiben az áruházlánc további részleteket közöl a bértárgyalásokról, azt új cikkben fogjuk megjelentetni.