A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról:
Hiába a kiemelkedő fizetés, teljesen kiürült ez a régió: lassan nem marad, aki elvégezze a munkát ezeknél a cégeknél
Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőkínálat pedig rohamosan szűkül, emiatt a hagyományos toborzási módszerek mára elégtelenné váltak.
A Prohuman Győr-Moson-Sopron megyében tartott munkaerőpiaci fórumán elhangzott, hogy régióban a két százalék körüli munkanélküliség és az országosan is kiemelkedő átlagbérek miatt a cégek egyre nehezebben találnak munkaerőt. Egy betanított munkatárs felvétele a korábbi 3-5 napról 8-12 napra nőtt, míg a szakképzett pozíciók betöltése akár egy hónapra is kitolódhat.
A helyzetet tovább súlyosbítja a hazai népességfogyás, amelynek következtében évente ötvenezerrel csökken az aktív munkavállalók száma. Emellett az osztrák határ közelsége intenzív bérversenyt teremt, amelyet pusztán anyagi eszközökkel szinte lehetetlen megnyerni. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a munkaerőhiány ma már nem csupán HR-probléma, sokkal inkább a cégek túlélését meghatározó versenyképességi kérdés, hiszen lassan nem lesz kivel elvégeztetni a munkát.
A globális és technológiai trendek ráadásul azonnali alkalmazkodást követelnek meg. A digitalizáció térnyerése miatt egy-egy szakmai ismeret elévülési ideje napjainkra öt évre csökkent. Emellett a jövő munkaköreinek jelentős része ma még nem is létezik.
A megoldást a kompetenciaalapú megközelítés jelenti. A vállalatoknak immár nem konkrét pozíciókat kell betölteniük, hanem komplex kompetenciaprofilokban érdemes gondolkodniuk. Fontos, hogy egy szervezet adatalapon, pontosan lássa a munkatársak képességeit. Így sokkal gyorsabban tud reagálni a technológiai váltásokra, és hatékonyabban dönthet az átképzésekről vagy a belső mobilitásról. Aki ezzel a stratégiai szintű fejlesztéssel, valamint a mesterséges intelligencia HR-célú alkalmazásával késlekedik, behozhatatlan hátrányba kerül.
A tapasztalt szakemberek mellett a pályakezdőkért is éles küzdelem zajlik. Sikeres integrációjukhoz azonban elengedhetetlen egy jól felépített, valós feladatokra épülő gyakornoki program. A Z generációs fiatalok gyakran olyan friss technológiai és digitális tudással érkeznek, amellyel felülmúlják a tapasztaltabb kollégákat. Ezzel komoly értéket és új szemléletet adhatnak a vállalatoknak.
Megtartásuk kulcsa a folyamatos, akár kétheti rendszerességű visszajelzés, mivel a hagyományos éves teljesítményértékelés számukra már nem motiváló. Ebben a folyamatban az egyetemek is kiemelt szerepet játszanak. A célzott egyetemi karriertámogatás révén ugyanis elérhető, hogy a hallgatók a diplomaszerzés után ne csupán pályakezdőként, hanem azonnal értéket teremtő munkavállalóként lépjenek a piacra.
A munkaerőigények kielégítésének fontos pillérét jelentik a harmadik országbeli munkavállalók is. Bár a foglalkoztatásukat érintő jogszabályi környezet folyamatosan változik, a hatóságok partnerként kezelik az átláthatóan működő cégeket. A tapasztalatok egyértelműen megmutatják, hogy ha egy felelős munkáltató megfelelő, emberséges körülményeket és elszállásolást biztosít a külföldi dolgozóknak, az esetlegesen felmerülő problémák túlnyomó többsége már a kezdetekkor megelőzhető.
