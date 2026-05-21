Munkások készletet mozgatnak és teherautót rakodnak egy élelmiszer-forgalmazó raktárban
HRCENTRUM

Négyszázezer rejtett dolgozót találtak Magyarországon: ők menthetik meg a hazai munkaerőpiacot a vendégmunkás-stop után

Pénzcentrum
2026. május 21. 12:02

Miközben a magyar munkaerőpiac egyszerre küzd tízéves csúcson lévő munkanélküliséggel, a vendégmunkások korlátozásával és a bizonytalan gazdasági környezettel, egyre többen fordulnak a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatás felé. Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne ilyen típusú munkára, miközben a cégek is költségcsökkentési és alkalmazkodási lehetőséget látnak a gig economy térnyerésében.

A tízéves rekordot döntő, 4,8%-os munkanélküliség, a június 1-jén életbe lépő vendégmunkás-tilalom és az AI-vezérelt toborzási megtorpanás olyan környezetet teremt a magyar munkaerőpiacon, amelyre a hagyományos modellek már önmagukban nem adnak választ. A Gig Economy Report 2026 adatai szerint miközben a vállalati oldalon egyre nehezebb a hosszú távú elköteleződés megvalósítása, a magyar munkavállalók tömegei már a rugalmas piactér-modellben látják a biztonságot - hangsúlyozza a Giggle digitális munkaerő-platform sajtóközleménye. 

A Tisza-program 400 ezer inaktív magyar munkavállaló bevonását ígéri a távozó vendégmunkások helyett. Scharle Ágota, a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet vezető kutatója szerint a becslés önmagában nem irreális, ugyanakkor az inaktív réteg jelentős része csak hosszabb távon és komoly állami ráfordítások mellett integrálható a munkaerőpiacra. A statisztikai inaktivitás mögött ugyanis több, egymástól eltérő csoport húzódik meg.

Ide tartoznak azok, akik nem keresnek bejelentett munkát, ezért kiszorultak a hagyományos munkaerőpiacról, az inaktív nappali tagozatos diákok, háztartásbeliek és gyermeket nevelők, nyugdíj előtti inaktívak vagy az elmaradt régiókban élők. Ezen csoportok munkaerőpiaci mobilizálása hagyományos foglalkoztatási formákkal eddig nem tudott megvalósulni, azonban rugalmas műszak alapú munkarenddel lebontható több akadály.

A jelenleg is aktív munkavállalók jelentős része nyitott a mostani munkavégzésén felüli pénzkereseti lehetőségekre, azonban ehhez az értékes munkaerőpiaci kapacitáshoz kizárólag rugalmas feltételek mellett lehet hozzáférni.  A hagyományos toborzási csatornák számára ezek a csoportok tehát nehezen mozgósíthatóak, miközben a gig economy platformok képesek gyorsabban becsatornázni őket a munkaerőpiacra. 

„A magyar munkaképes lakosság legalább 20%-a szeretne rugalmas, műszakalapú munkavégzést. Ez több mint egymillió embert jelent, akik nem munkanélküliek, hanem a saját feltételeik szerint akarnak dolgozni. Mi ezt a rejtett likviditást tesszük láthatóvá és elérhetővé a gazdaság számára” - hangsúlyozta Sebestyén Ádám, a Giggle társalapítója. 

Ezért váltanak a cégek rugalmas foglalkoztatásra

A gazdasági és politikai átmenet óvatosságra inti a cégeket. A gig economy modellje ezt nem csak operatív rugalmassággal támogatja, hanem közben profitot is növel: az igény szerinti atipikus foglalkoztatás egyenlő nettó bérek mellett önmagában akár 22% költségelőnyt jelenthet az állandó állományhoz képest, amely költségtétel a vállalatok számára csak tényleges munkaerő igény esetén jelentkezik. Továbbá a foglalkoztatás teljes HR szervezési, adminisztratív és járulékos költségei is alacsonyabbak. 

A bértranszparencia szintén egyre fontosabb eleme ennek a munkaerőpiaci környezetnek. A rugalmas munkákat kínáló platformokon minden műszak előtt egyértelműen látható, mikor, hol és milyen feltételekkel történik a munkavégzés, ami csökkenti az információs aszimmetriát és erősíti a bizalmat a felek között. A 2026 júniusától várható szabályozási környezetben ez az átláthatóság még hangsúlyosabb szerepet kaphat a munkaerőpiac működésében.

Magyarország jelenleg az 5. legrosszabb helyen áll az EU-ban a részmunkaidős foglalkoztatás tekintetében (4,8%), miközben az EU-átlag 18,6 százalék, Ausztriában pedig meghaladja a 30 százalékot. A Giggle szerint a jelenlegi munkaerőpiaci sokk, vagyis a vendégmunkás-stop és kormányváltás lehet az a katalizátor, amely végre elmozdítja a magyar piacot a modern, nyugat-európai rugalmasság irányába. 
