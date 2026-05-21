Sok diák számára aranybánya lehet az idei nyár: ezek a munkák fizetnek a legjobban

A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac: számos szezonális lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt, ugyanakkor egyre több munkáltató nemcsak a nyári hónapokra, hanem szeptembertől is tervez a diákokkal. 2026-ban az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Így egy diák havi keresete a munkakörtől, a képzettségtől és a vállalt óraszámtól függően néhány százezer forinttól akár félmillió forint fölé is emelkedhet.

A diákmunka órabére 2026-ban sem lehet alacsonyabb a minimálbérnél, amely bruttó 1856 forintos órabért jelent. Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum az irányadó, ennek órabére bruttó 2145 forint. A 25 év alatti diákoknál a bruttó bér sok esetben közel megegyezik a kézhez kapott összeggel, mivel havi bruttó 715 765 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A Mind-Diák Szövetkezet sajtóközleménye szerint ugyanakkor a nyári szezonban a legtöbb diákmunka már a minimálbérnél magasabb bérszinten érhető el: az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak. A béreket azonban a munkakör mellett a földrajzi elhelyezkedés is befolyásolja. Az ország délkeleti régióiban a diák-órabérek többnyire bruttó 2000-2200 forint között érhetők el. Észak-Magyarországon és Észak-Dunántúlon ennél valamivel magasabb, 2200 forint körüli átlagok jellemzőek, míg a fővárosi és Pest megyei pozíciók továbbra is kiemelkednek: itt az átlagos bruttó órabér megközelíti a 2450 forintot.

A könnyen betanítható, szezonális munkák jellemzően a 2000-2200 forintos sávban mozognak, míg a nyelvtudást vagy más szakmai ismereteket igénylő gyakornoki pozíciók bruttó 2300-3000 forintos órabért kínálnak. A mérnöki és pénzügyi területeken általában 2500-3200 forintos óradíjak jellemzőek, míg az IT-szektorban nem ritkák a 3000-3500 forintos vagy akár ennél magasabb bérek sem.

A cégek hosszú távú utánpótlásként tekintenek a fiatalokra

A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területén találhatóak: pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyorséttermi dolgozókra, fagyi- és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra idén is nagy igény lehet. A klasszikusnak számító nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget.

A diákmunkásokat közvetítő cég tapasztalatai szerint ugyanakkor egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól.

A cégek közül sokan már eleve úgy terveznek, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárják, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben.

A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy míg korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltatóközpontok indítottak gyakornoki programokat, ma már a kkv-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyféltámogatási feladatokba. A gyakornoki munka sok fiatal számára vonzóbb alternatívát jelenthet a klasszikus nyári diákmunkánál: év közben is rendszeres jövedelmet adhat, rugalmasan igazítható a tanulmányokhoz, és akár későbbi főállású elhelyezkedés alapja is lehet.

Sok szülő saját munkahelyén keres állást gyerekének

A szakértő szerint a diákmunkapiac másik fontos trendje, hogy egyre több szülő maga is aktívan keresi annak lehetőségét, hogy gyermeke munkát találjon a nyári szünetben, és erre sok esetben a saját munkahelyén talál megoldást.

Ez biztonságérzetet ad a fiatal számára, hiszen így ismerős közegben találkozhat először a munka világával, miközben egyszerű, könnyen betanítható feladatokba kapcsolódhat be – például adatrögzítésbe, iratrendezésbe, csomagolási vagy egyéb kisegítő feladatokba.

„A dolgozók gyermekeinek nyári foglalkoztatása ma már nemcsak a szabadságolások miatt leterhelt csapatok támogatását jelenti, hanem egyfajta munkáltatói gesztusként is értelmezhető. A munkaadók számára ez egy kedvező foglalkoztatási forma, hiszen diákszövetkezeti keretek között kizárólag a ledolgozott órák után fizetnek, miközben teljes szociális hozzájárulási adómentességet élveznek” – hangsúlyozza Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője.

A HR szakember szerint mindez az utánpótlás-nevelés szempontjából is komoly lehetőség: a cégek akár egyetlen nyár alatt olyan fiatalokat ismerhetnek meg, akikkel később gyakornokként vagy főállású munkavállalóként is számolhatnak.