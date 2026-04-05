Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
Mennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban? Az átlagbérek növekedésével idén is automatikusan emelkedik a hazai politikusok bére, így a magyar miniszterelnök havi juttatása idén átlépi a nyolcmillió forintos lélektani határt. Cikkünkben megmutatjuk, pontosan miből is áll össze Orbán Viktor havi fizetése, és azt is górcső alá vettük, ehhez a kiemelkedő jövedelemhez képest mit mutat a kormányfő legfrissebb vagyonnyilatkozata.
Mennyit keres Orbán Viktor 2026-ban?
A miniszterelnök fizetés Magyarországon két forrásból tevődik össze: az országgyűlési képviselői tiszteletdíjból és a kormányfői bérből. A 2018 óta hatályos jogszabályok értelmében mindkét tételt az előző évi, KSH által mért bruttó átlagkeresethez kötik.
Ennek köszönhető, hogy sem a képviselői sem a miniszterelnöki juttatások emeléséről nem szükséges évente dönteni, hanem ezek automatikusan lekövetik a bérezési trendek alakulását.
- Képviselői alapbér: Az előző évi átlagbér háromszorosa. 2026. márciustól bruttó 2,12 millió forintra emelkedik.
- Miniszterelnöki tiszteletdíj: A képviselői alapbér 2,7-szerese. A kormányfői bér 2026-ban 5,71 millió forint.
Ha a két összeget összeadjuk, kiszámolható, hogy Orbán fizetése 2026-ban ezek alapján havi bruttó 7,83 millió forint. Ez a hazai bruttó átlagkereset több mint tízszerese.
Mekkora Orbán Viktor vagyona 2026-ban?
Bár a kormányfő fizetése kiemelkedő (2025-ben 7 millió forintot is meghaladta havonta), a közzétett hivatalos vagyonnyilatkozata ennél jóval szerényebb képet fest. A 2026 elején leadott dokumentumok alapján Orbán Viktor vagyona kis mértékben még csökkent is a korábbi évekhez képest.
A miniszterelnök továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti ingatlannak, emellett a felcsúti, 2013-ban épült háza is stabilan szerepel a bevallásban. Nagy értékű ingóságokat (például saját autót, hajót vagy repülőt) hivatalosan továbbra sem birtokol.
A nyilatkozat szerint jelentős banki megtakarítással sem rendelkezik, mindössze 5,065 millió forint van feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján – ez hétszázezerrel kevesebb, mint az előző évi nyilatkozatában szerepel.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
