Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta

Mennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban? Az átlagbérek növekedésével idén is automatikusan emelkedik a hazai politikusok bére, így a magyar miniszterelnök havi juttatása idén átlépi a nyolcmillió forintos lélektani határt. Cikkünkben megmutatjuk, pontosan miből is áll össze Orbán Viktor havi fizetése, és azt is górcső alá vettük, ehhez a kiemelkedő jövedelemhez képest mit mutat a kormányfő legfrissebb vagyonnyilatkozata.

Mennyit keres Orbán Viktor 2026-ban?

A miniszterelnök fizetés Magyarországon két forrásból tevődik össze: az országgyűlési képviselői tiszteletdíjból és a kormányfői bérből. A 2018 óta hatályos jogszabályok értelmében mindkét tételt az előző évi, KSH által mért bruttó átlagkeresethez kötik.

Ennek köszönhető, hogy sem a képviselői sem a miniszterelnöki juttatások emeléséről nem szükséges évente dönteni, hanem ezek automatikusan lekövetik a bérezési trendek alakulását.

Képviselői alapbér: Az előző évi átlagbér háromszorosa. 2026. márciustól bruttó 2,12 millió forintra emelkedik.

Az előző évi átlagbér háromszorosa. 2026. márciustól bruttó 2,12 millió forintra emelkedik. Miniszterelnöki tiszteletdíj: A képviselői alapbér 2,7-szerese. A kormányfői bér 2026-ban 5,71 millió forint.

Ha a két összeget összeadjuk, kiszámolható, hogy Orbán fizetése 2026-ban ezek alapján havi bruttó 7,83 millió forint. Ez a hazai bruttó átlagkereset több mint tízszerese.

Mekkora Orbán Viktor vagyona 2026-ban?

Bár a kormányfő fizetése kiemelkedő (2025-ben 7 millió forintot is meghaladta havonta), a közzétett hivatalos vagyonnyilatkozata ennél jóval szerényebb képet fest. A 2026 elején leadott dokumentumok alapján Orbán Viktor vagyona kis mértékben még csökkent is a korábbi évekhez képest.

A miniszterelnök továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti ingatlannak, emellett a felcsúti, 2013-ban épült háza is stabilan szerepel a bevallásban. Nagy értékű ingóságokat (például saját autót, hajót vagy repülőt) hivatalosan továbbra sem birtokol.

A nyilatkozat szerint jelentős banki megtakarítással sem rendelkezik, mindössze 5,065 millió forint van feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján – ez hétszázezerrel kevesebb, mint az előző évi nyilatkozatában szerepel.

