Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta

2026. április 5. 12:02

Mennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban? Az átlagbérek növekedésével idén is automatikusan emelkedik a hazai politikusok bére, így a magyar miniszterelnök havi juttatása idén átlépi a nyolcmillió forintos lélektani határt. Cikkünkben megmutatjuk, pontosan miből is áll össze Orbán Viktor havi fizetése, és azt is górcső alá vettük, ehhez a kiemelkedő jövedelemhez képest mit mutat a kormányfő legfrissebb vagyonnyilatkozata.

Mennyit keres Orbán Viktor 2026-ban?

A miniszterelnök fizetés Magyarországon két forrásból tevődik össze: az országgyűlési képviselői tiszteletdíjból és a kormányfői bérből. A 2018 óta hatályos jogszabályok értelmében mindkét tételt az előző évi, KSH által mért bruttó átlagkeresethez kötik.

Ennek köszönhető, hogy sem a képviselői sem a miniszterelnöki juttatások emeléséről nem szükséges évente dönteni, hanem ezek automatikusan lekövetik a bérezési trendek alakulását.

  • Képviselői alapbér: Az előző évi átlagbér háromszorosa. 2026. márciustól bruttó 2,12 millió forintra emelkedik.
  • Miniszterelnöki tiszteletdíj: A képviselői alapbér 2,7-szerese. A kormányfői bér 2026-ban 5,71 millió forint.

Ha a két összeget összeadjuk, kiszámolható, hogy Orbán fizetése 2026-ban ezek alapján havi bruttó 7,83 millió forint. Ez a hazai bruttó átlagkereset több mint tízszerese.

Mekkora Orbán Viktor vagyona 2026-ban?

Bár a kormányfő fizetése kiemelkedő (2025-ben 7 millió forintot is meghaladta havonta), a közzétett hivatalos vagyonnyilatkozata ennél jóval szerényebb képet fest. A 2026 elején leadott dokumentumok alapján Orbán Viktor vagyona kis mértékben még csökkent is a korábbi évekhez képest.

A miniszterelnök továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti ingatlannak, emellett a felcsúti, 2013-ban épült háza is stabilan szerepel a bevallásban. Nagy értékű ingóságokat (például saját autót, hajót vagy repülőt) hivatalosan továbbra sem birtokol.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyilatkozat szerint jelentős banki megtakarítással sem rendelkezik, mindössze 5,065 millió forint van feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján – ez hétszázezerrel kevesebb, mint az előző évi nyilatkozatában szerepel.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.30 18:35
Készséghiány, vagy idegrendszeri túlterheltség?
Válaszolj magadnak őszintén! – Tudod, hogyan kellene reagálnod egy helyzetben, mégsem azt teszed? –...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
1 hónapja
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
3
1 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
4
2 hete
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
5
1 hónapja
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben