Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért

Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Északkelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust Magazine 2026-os Travel Green List válogatásába Miskolc és Tokaj-hegyalja is bekerült. A világ egyik legismertebb utazási magazinja minden évben azokat az úti célokat emeli ki, amelyek fenntartható, helyi közösségekre épülő és hiteles turisztikai kezdeményezéseikkel mutatnak példát nemzetközi szinten.

Miskolc az Ehető erdő és Erdei Gasztroexpressz program révén szerepel a listán. A Bükk erdeire és a helyi gasztronómiára épülő kezdeményezés az elmúlt hónapokban több jelentős nemzetközi elismerést is kapott. A projekt idén elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése díjat a Green Destinations TOP100 globális versenyének Virágzó Közösségek kategóriájában az ITB Berlin szakkiállításon, emellett bekerült az Európai Unió kiemelt turisztikai jó gyakorlatai közé is.

A Wanderlust ajánlása szerint a program különlegessége, hogy a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a Bükk élővilágával és gasztronómiai hagyományaival. Az élmény a lillafüredi kisvasút egy ritkán bejárható útvonalán indul, majd vezetett erdei túrával folytatódik, végül helyi alapanyagokra épülő fogásokkal zárul fine bistro minőségben a Végállomás Étteremben, illetve szállóvendégek számára a Hotel Palota Lillafüredben, akik az Év Kastélyszállója díjas hotel saját szervezésében vehetnek részt az élményprogramon.

A Green List másik magyar szereplője Tokaj-hegyalja lett, ahol a bodrogkeresztúri "Fülöp, a gólya" gólyavédelmi projekt nyerte el a szakmai grémium elismerését. A kezdeményezés a természetvédelem, a helyi közösségi összefogás és a fenntartható turizmus összekapcsolásával vált nemzetközileg is figyelemre méltóvá.

Miskolc és Tokaj egymást erősítő úti célként jelenhet meg a nemzetközi térben. Tokaj alig több mint fél órás távolságra található Miskolctól, így a borvidék könnyen elérhető egynapos kirándulásként a Bükk városából.

Miskolc az elmúlt években tudatosan építette fel azt a turisztikai stratégiát, amely a természetközeli élményeket, a gasztronómiát, a kulturális kínálatot és a fenntarthatóságot kapcsolja össze. A város emellett ideális kiindulópont csillagtúrákhoz is, hiszen Tokaj, Eger, Kassa és a Zemplén is könnyen elérhető távolságban található. A nyaralási helyet kereső számára különösen érdekessé teszi Miskolcot, hogy helyben az Ellipsum Élményfürdő, városi élmények, míg a környéken túralehetőségek teszik teljessé a hosszabb tartózkodást is.

Különösen fontos visszajelzés számunkra, hogy egy olyan nemzetközi szakmai lista is felfigyelt Miskolcra, amely a fenntartható és helyi értékekre épülő turizmust helyezi a középpontba. Az pedig külön jelentőséggel bír, hogy Tokajjal együtt jelenhet meg a régió a nemzetközi figyelemben, mert ez hosszú távon az egész térség láthatóságát és versenyképességét erősítheti.

- mondta Kassay Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs- és marketingvezetője.

A Wanderlust Green List újabb visszaigazolása annak, hogy Miskolc és a tágabb északkelet-magyarországi régió olyan hiteles és különleges élményeket kínál, amelyek iránt nemzetközi szinten is egyre nagyobb az érdeklődés.