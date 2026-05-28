Magyar Péter váratlan bejelentése kiverte a biztosítékot: azonnali lépést követelnek az érdekvédők

Két nagy önkormányzati érdekvédelmi szervezet is határozottan reagált a kormány legújabb terveire. Míg a TÖOSZ a polgármesteri illetmények bejelentett csökkentése ellen tiltakozik, a MÖSZ egy átfogó, húszpontos reformcsomagot nyújtott be, és azonnali, érdemi párbeszédet követel a kabinettől.

Magyar Péter egy hétvégi interjúban jelentette be, hogy a jövőben jelentősen csökkenhet a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek illetménye. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) szerint a polgármesteri javadalmazás 2024 előtti szintre történő visszaállítása átgondolatlan lépés.

Ez az intézkedés komoly bérfeszültséget okozhat, különösen az ötezer lakos alatti kistelepüléseken. Hanusi Péter, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a rendszer stabil működéséhez elengedhetetlen a kiszámítható finanszírozás és a településvezetők munkájának megbecsülése. A TÖOSZ ezért azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) egy húszpontos stratégiai javaslatcsomagot juttatott el a kormánynak, amelyet a Facebookon is közzétettek.

A szervezet pozitív lépésként értékeli az önálló önkormányzati minisztérium, valamint a témával foglalkozó parlamenti bizottság létrejöttét. Ugyanakkor jelezték, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyelőre nem reagált a megkereséseikre. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi egyeztetést, továbbá az elmúlt tizenhat évben hiányzó rendszeres párbeszéd kialakítását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szövetség által benyújtott reformcsomag többek között az önkormányzati autonómia alkotmányos védelmének megerősítését és a finanszírozási rendszer teljes újragondolását sürgeti. Határozottan kérik a Versenyképes Járások Program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás megszüntetését, valamint a helyi iparűzési adó felhasználására vonatkozó korlátozások eltörlését is.

A MÖSZ javaslata kitér egy állandó, a kormány és az önkormányzatok közötti érdekegyeztető fórum felállítására is. Álláspontjuk szerint a kormányzati tervek csak egy stabilan és hatékonyan működő önkormányzati rendszerrel valósíthatók meg. Éppen ezért elvárják, hogy a jövőben az érintettek bevonásával szülessenek meg a településeket érintő döntések.