Belépés a magyarországi Barnag faluba. község utca vidék
Magyar Péter váratlan bejelentése kiverte a biztosítékot: azonnali lépést követelnek az érdekvédők

2026. május 28. 11:02

Két nagy önkormányzati érdekvédelmi szervezet is határozottan reagált a kormány legújabb terveire. Míg a TÖOSZ a polgármesteri illetmények bejelentett csökkentése ellen tiltakozik, a MÖSZ egy átfogó, húszpontos reformcsomagot nyújtott be, és azonnali, érdemi párbeszédet követel a kabinettől.

Magyar Péter egy hétvégi interjúban jelentette be, hogy a jövőben jelentősen csökkenhet a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek illetménye. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) szerint a polgármesteri javadalmazás 2024 előtti szintre történő visszaállítása átgondolatlan lépés.

Ez az intézkedés komoly bérfeszültséget okozhat, különösen az ötezer lakos alatti kistelepüléseken. Hanusi Péter, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a rendszer stabil működéséhez elengedhetetlen a kiszámítható finanszírozás és a településvezetők munkájának megbecsülése. A TÖOSZ ezért azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) egy húszpontos stratégiai javaslatcsomagot juttatott el a kormánynak, amelyet a Facebookon is közzétettek.

A szervezet pozitív lépésként értékeli az önálló önkormányzati minisztérium, valamint a témával foglalkozó parlamenti bizottság létrejöttét. Ugyanakkor jelezték, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyelőre nem reagált a megkereséseikre. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi egyeztetést, továbbá az elmúlt tizenhat évben hiányzó rendszeres párbeszéd kialakítását.

A szövetség által benyújtott reformcsomag többek között az önkormányzati autonómia alkotmányos védelmének megerősítését és a finanszírozási rendszer teljes újragondolását sürgeti. Határozottan kérik a Versenyképes Járások Program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás megszüntetését, valamint a helyi iparűzési adó felhasználására vonatkozó korlátozások eltörlését is.

A MÖSZ javaslata kitér egy állandó, a kormány és az önkormányzatok közötti érdekegyeztető fórum felállítására is. Álláspontjuk szerint a kormányzati tervek csak egy stabilan és hatékonyan működő önkormányzati rendszerrel valósíthatók meg. Éppen ezért elvárják, hogy a jövőben az érintettek bevonásával szülessenek meg a településeket érintő döntések.
