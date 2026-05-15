Hallani sem akarnak a fiatalok ezekről a munkákról: ki fogja helyettük elvégezni?

A mesterséges intelligencia térnyerésével a fizikai és műszaki munkakörök egyre értékesebbé válnak, a Z-generáció azonban továbbra is alig képviselteti magát ezeken a területeken.

Egy HR-szakértő szerint a demográfiai okok mellett a munkáltatók elavult kommunikációja is hátráltatja az utánpótlást. A fiatalok megnyeréséhez ma már nem elég a stabil állás ígérete. Bérátláthatóságra, gyors visszajelzésekre, jó közösségre és rugalmas feltételekre van szükség ahhoz, hogy a fizikai munka vonzó alternatíva legyen a fiatalok számára.

Napjainkban is kifejezetten nagy a kereslet a termelésben, a gyártásban és a logisztikában dolgozó szakemberekre. A gépkezelői, karbantartói és targoncavezetői munkakörök tartósan hiányszakmának számítanak. Ugyanez igaz a hagyományos szakmunkákra és a mérnöki pozíciókra is.

Bár a jól teljesítő munkavállalók előtt vonzó anyagi és szakmai lehetőségek állnak, ezekben a munkakörökben továbbra is kevés a fiatal. Ennek részben egyszerű demográfiai oka van. A statisztikák szerint ma Magyarországon jóval kevesebb a húszéves, mint az ötvenéves. Így eleve szűkebb az a réteg, ahonnan az utánpótlás érkezhet.

A probléma azonban nem írható pusztán a népességfogyás számlájára. Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Kft. vezetője szerint a cégeknek fel kell ismerniük egy fontos változást. A digitális világban felnőtt huszonévesek számára elengedhetetlen az átláthatóság, a gyors toborzási folyamat és a jól felépített betanítás. Kiemelten fontos a bérek nyílt kommunikációja. Azok az álláshirdetések, amelyek pontosan megjelölik a várható jövedelmet, harmadával több jelentkezőt vonzanak. Emellett a munkahely a fiatalok számára egyfajta közösségi tér is. Itt sokat nyom a latban a jó csapat, a partneri viszony és a megfelelő mentorálás.

Sokan még a korábbi generációk tapasztalatai alapján ítélik meg a fizikai munkát. A valóságban azonban ezek a pozíciók ma már modern eszközökkel és digitalizált folyamatokkal működnek. A mesterséges intelligencia előretörésével ráadásul éppen azok a szakmák értékelődnek fel, amelyek kézügyességet és fizikai jelenlétet igényelnek. Az információval túltelített mindennapokban kifejezetten vonzó lehet egy olyan feladat, amelynek az eredménye azonnal kézzelfogható. A fizikai munkának megvan az a komoly előnye is, hogy a műszak végén a feladat valóban lezárul. Így a dolgozó nem viszi haza a megoldandó problémákat.

A Z generáció tagjai is vágynak a biztonságra, de számukra a stabilitás már nem a több évtizedes céghűséget jelenti. Tudatosan építik a karrierjüket, igénylik a rugalmasságot, és szívesen próbálják ki magukat különböző területeken, akár projektalapon is. A szakértő szerint a jövőben azok a vállalatok kerülhetnek lépéselőnybe, amelyek már a diákévek alatt megszólítják a fiatalokat. A jól felépített diákmunka és a gyakornoki programok kiváló lehetőséget adnak a pályakezdőknek. Így rugalmas keretek között szerezhetnek tapasztalatot, a cégek pedig időben kinevelhetik a saját, megbízható utánpótlásukat.