2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
23 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Angry male employee confused working at computer, solve business problems on phone, mad worker talk on cell arguing with client or customer, man busy at pc having serious conversation on cellphone
HRCENTRUM

Komoly bajba kerültek a magyar dolgozók: tízezrek estek ki a munkaerőpiacról, itt a friss jelentés

Pénzcentrum
2026. május 28. 08:30

2026 áprilisában 4 millió 619 ezer főt tett ki a foglalkoztatottak létszáma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt. Az év negyedik hónapjában összesen 216 ezren voltak munka nélkül - közölte a KSH.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A február és április közötti időszakot vizsgálva a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 618 ezer fő volt. Ez 55 ezer fős visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatás csökkenése mindkét nemet érintette. A férfi foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2 millió 464 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám 37 ezerrel, 2 millió 154 ezerre esett vissza. A 15–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája ezzel 74,7 százalékra csökkent. A férfiaknál ez az arány 78,8, a nőknél pedig 70,5 százalék volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezren dolgoztak, ami 72 ezer fős elmaradást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest. Közfoglalkoztatásban 68 ezren vettek részt, míg külföldön 120 ezer magyar vállalt munkát.

A február–áprilisi háromhavi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta a férfiak és a nők körében egyaránt 4,5 százalékot tett ki. Számszerűsítve ez 116 ezer munkanélküli férfit és 102 ezer nőt jelentett.

Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel, a munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónap volt. Jelentősen visszaesett a gyorsan munkát találók aránya: a munkanélkülieknek már csak 33,3 százaléka keresett állást három hónapnál rövidebb ideje.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan megnőtt a tartósabban elhelyezkedni próbálók tábora. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 30,6 százalékra, a tartósan, vagyis több mint egy éve állástalanoké pedig 36,1 százalékra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint április végén 221 ezer nyilvántartott álláskeresőt tartottak számon. Ez mintegy 3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkanélküli #magyarország #munka #foglalkoztatás #gazdaság #munkaerő #munkanélküliség #munkaerőpiac #statisztika #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:52
08:45
08:30
08:30
07:45
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 06:27
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 05:32
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Agrárszektor  |  2026. május 28. 08:18
Kamerát szereltek fel sok magyar állattelepnél: váratlan dolgot rögzítettek