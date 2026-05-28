Komoly bajba kerültek a magyar dolgozók: tízezrek estek ki a munkaerőpiacról, itt a friss jelentés

2026 áprilisában 4 millió 619 ezer főt tett ki a foglalkoztatottak létszáma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt. Az év negyedik hónapjában összesen 216 ezren voltak munka nélkül - közölte a KSH.

A február és április közötti időszakot vizsgálva a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 618 ezer fő volt. Ez 55 ezer fős visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatás csökkenése mindkét nemet érintette. A férfi foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2 millió 464 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám 37 ezerrel, 2 millió 154 ezerre esett vissza. A 15–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája ezzel 74,7 százalékra csökkent. A férfiaknál ez az arány 78,8, a nőknél pedig 70,5 százalék volt.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezren dolgoztak, ami 72 ezer fős elmaradást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest. Közfoglalkoztatásban 68 ezren vettek részt, míg külföldön 120 ezer magyar vállalt munkát.

A február–áprilisi háromhavi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer fő volt. A munkanélküliségi ráta a férfiak és a nők körében egyaránt 4,5 százalékot tett ki. Számszerűsítve ez 116 ezer munkanélküli férfit és 102 ezer nőt jelentett.

Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel, a munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónap volt. Jelentősen visszaesett a gyorsan munkát találók aránya: a munkanélkülieknek már csak 33,3 százaléka keresett állást három hónapnál rövidebb ideje.

Ezzel párhuzamosan megnőtt a tartósabban elhelyezkedni próbálók tábora. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 30,6 százalékra, a tartósan, vagyis több mint egy éve állástalanoké pedig 36,1 százalékra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint április végén 221 ezer nyilvántartott álláskeresőt tartottak számon. Ez mintegy 3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.