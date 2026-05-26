Áll a bál a budapesti taxisok körül: akkora tarifaemelést akarnak, mint a ház - melyik utas fogja ezt még kifizetni?

Jelentős, 27 százalékos taxitarifa-emelésről tárgyal a főváros, amely június 30-tól léphetne életbe Budapesten. A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság keddi ülésén azonban parázs vita alakult ki a tervezetről. A fuvarozók egy része az elszabadult költségek miatt ragaszkodik a drasztikus drágításhoz, miközben a szakmán és a politikán belül is többen a kereslet visszaesésétől tartanak. A testület végül többségi tartózkodás mellett egyelőre elutasította az áremelésről szóló rendeletmódosítási javaslatot - írta a Népszava.
A városvezetés és a taxistársaságok tárgyalásai nyomán javasolt 27 százalékos tarifaemelés elfogadása esetén az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra nőne. Emellett a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. A repülőtéri fuvaroknál mindezt további 1000 forintos pótdíjjal egészítenék ki. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) felmérése szerint a taxisok 63 százaléka ezt, vagy akár ennél is nagyobb mértékű drágítást szeretne. Benedek József, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének alelnöke azzal érvelt, hogy a tarifák 2022 óta mindössze 10 százalékkal nőttek. Ezzel szemben az önköltségek több mint 40 százalékkal emelkedtek, ráadásul jelenleg Budapesten a legmagasabbak az üzemeltetési és megélhetési kiadások.
A szakmán belül sincs azonban teljes egyetértés. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke egy enyhébb, 15 százalékos emelést tartana biztonságosnak. Kiemelte, hogy nem lenne szükség ekkora ugrásra, ha az elmúlt években folyamatos, 6-9 százalékos inflációkövető árazást alkalmaztak volna. A BKIK képviselője is arra figyelmeztetett, hogy bár az áremelés elkerülhetetlen, a túlzott drágítás elriasztaná az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fix hatósági ár kivezetését és egy sávos árazási modell bevezetését is felvetette. A taxisok azonban ragaszkodnak a jelenlegi, kiszámíthatóbb rendszerhez.
Az ülésen a tarifák mellett a piac megtisztítása is hangsúlyos szerepet kapott. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a visszaélések leginkább a flottakezelőkhöz köthetők. Ilyen probléma például az engedély nélküli szolgáltatásnyújtás vagy a túlszámlázás, ezért ezen járművekkel szemben szigorúbb szankciókat sürgetnek.
A hosszas vita végén a bizottság szavazott a javaslatokról. Az áremelésről szóló rendeletmódosítást a képviselők többségének tartózkodása miatt egyelőre elutasították. A flottakezelői piac tisztítását célzó, a kormánynak szóló felterjesztési jog gyakorlását ugyanakkor támogatta a testület.
