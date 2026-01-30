Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat

A KSH legfrissebb kereseti statisztikái alapján az életkor és a jövedelem kapcsolata nem mindig egységes a magyar munkaerőpiacon. Bár a legtöbb munkakörben az 50 év felettiek keresete jelentősen meghaladja a fiatalabbakét, vannak ágazatok, ahol épp fordított a helyzet. A tapasztalat, a rangidősség és a vezetői pozíciók sok esetben látványos bérelőnyt jelentenek, míg más szakmákban a naprakész tudás vagy a fizikai teljesítmény felértékelődése kedvez a fiataloknak. A különbségek egyes területeken több százezer, sőt akár milliós összegekre is rúgnak.

A KSH legfrissebb kereseti statisztikáit végigböngészve azonnal látszik, hogy a munkakörök zömében az 50 év feletti dolgozók átlagosan lényegesen magasabb jövedelemre számíthatnak, mint a 30 év alattiak. Ennek természetesen elsődleges oka az, hogy az idősebb munkavállalóknak általában a tapasztalata is több, valamint az életkor előrehaladtával nagyobb eséllyel töltenek be vezetői vagy speciálisabb szaktudást igénylő pozíciókat is, amelyek szintén sokszor magasabb bérezéssel járnak, emellett a hosszabb munkaviszony erősebb alkupozíciót is jelenthet.

Ugyanakkor az életkor és a jövedelem közötti különbség nem minden ágazatban azonos mértékű, sőt, vannak olyan munkakörök is, ahol a statisztikák alapján a fiatalok bére jóval magasabb, mint idősebb kollégáiké.

Több mint 223 százalékos differencia

Magyarországon a legnagyobb bérkülönbségek jellemzően ott jelennek meg, ahol a pozíció eléréséhez hosszú szakmai életút vagy speciális képzettség, jogosítványok szükségesek. A legnagyobb bérkülönbség (ha nem százalékosan, hanem forintosítva vizsgáljuk) a 30 év alattiak és az 50 év felettiek fizetésében a légijármű-vezetők és a hajózómérnökök körében figyelhető meg. Míg ezekben a pozíciókban a 30 év alattiak átlagos jövedelme 2024-ben bruttó 1 698 561 forint volt, addig az 50 év felettieké bruttó 2 909 785 forint, ami több mint 1 millió 200 ezer forintos és 71 százalékos differencia. Ez egyértelműen a tapasztalat és a rangidősség felértékelődését mutatja.

Ha viszont a százalékokat nézzük, akkor az ügyészeknél és az ügyészségi fogalmazóknál a legnagyobb a különbség a 30 év alattiak és az 50 év felettiek fizetésében. Az 50 év felettiek bére átlagosan bruttó 1 501 363 forint volt 2024-ben, a 30 év alattiaké pedig bruttó 464 729 forint, ami 1 036 634 forintos és 223 százalékos differencia. Sok esetben ennek oka, hogy a jogi pályán a legjobban fizetett pozíciók gyakorlatilag elérhetetlenek fiatalon, viszont a türelem, kitartás és tapasztalan rendkívül kifizetődik. Azok számára ugyanakkor, akik gyors anyagi előrelépést szeretnének, nem feltétlenül ideális választások ezek a munkakörök.

Az orvosoknál is hatalmasak a bérkülönbségek

Az egészségügyben is markáns eltérések rajzolódnak ki a 30 év alattiak és az 50 év felettiek fizetésében, különösen a szakorvosok esetében. Náluk a fiatalabbak 2024-ben átlagosan bruttó 1 262 278 forintot kerestek, míg idősebb kollégáik átlagosan bruttó 2 232 067 forintot, ami 969 789 forintos és 77 százalékos különbség. A fogorvosok és fogszakorvosok esetében is meglehetősen nagy a differencia, ezekben a munkakörökben a 30 év alattiak átlagosan bruttó 688 098 forintot kerestek 2024-ben, míg az 50 év felettiek átlagosan bruttó 1 205 294 forintot, ez pedig 517 196 forintos és 75 százalékos különbség. Egy fiatal orvos jövedelme tehát bár magasnak számít az országos átlaghoz képest, messze elmarad az idősebb kollégákétól. A fizetéseket a szektorban elsősorban a bértábla határozza meg, melyet az utóbbi években drasztikusan átalakítottak.

Több százezres különbségek a felsővezetőknél is

A vezetői és felsővezetői pozíciókban is szinte kivétel nélkül az idősebb korosztály fizetése a jóval magasabb. A személyzeti vezetők, a reklám-, a marketing- és értékesítési vezetők, valamint a gazdasági és üzleti igazgatók esetében 500–850 ezer forintos különbségek figyelhetők meg. Ehhez társulhat még az is, hogy az 50 év feletti vezetők nemcsak magasabb havi jövedelmet realizálhatnak, hanem kiszámíthatóbb és stabilabb juttatási csomaggal is rendelkezhetnek, ami tovább növelheti a tényleges differenciát. A vállalati kultúrában ráadásul sokszor még mindig erősen él az a szemlélet, hogy a stratégiai döntések meghozatala érettséget, tapasztalatot igényel, amit a munkaadók gyakran az életkorral azonosítanak.

A természettudományos kutatói pályák egy részén szintén jelentős jövedelmi különbségek rajzolódnak ki az életkor függvényében, amit jól mutat a geológusok és a biológus, botanikus, zoológus végzettségű szakemberek bérezése. A geológusok esetében az 50 év felettiek átlagosan bruttó 1 160 455 forintot kerestek 2024-ben, míg a 30 év alattiak bruttó 636 212 forintot, ami több mint félmillió forintos és 82 százalékos különbség. A biológiai és rokon tudományterületeken dolgozóknál közel 445 ezer forintos eltérés volt megfigyelhető a bérekben. Ezekben a szakmákban a tapasztalat különösen nagy értéket képvisel, mivel az idősebb munkavállalók gyakran komplexebb projektekért és kutatási programokért felelnek. A hosszabb szakmai múlt nemcsak mélyebb szaktudást, hanem kiterjedtebb intézményi és nemzetközi kapcsolatrendszert is jelent, ami szintén befolyásolhatja a bérszintet.

Majdnem milliós differencia a fiatalok javára

Vannak olyan foglalkozások is, ahol gyakorlatilag eltűnik az életkor szerinti bérkülönbség, és egészen más munkaerőpiaci logika érvényesül. Az egyszerű szolgáltatási és szállítási munkakörökben, az autóbuszvezetőknél vagy a villamosberendezés-összeszerelőknél a fiatalabb és az idősebb munkavállalók keresete között mindössze néhány ezer forintos eltérés látható, ami statisztikai értelemben gyakorlatilag irreleváns. A webes rendszerek technikusainál hasonló a helyzet, ahol a folyamatos technológiai frissülés miatt a naprakész tudás sokszor fontosabb lehet, mint a hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalat. Figyelemre méltó, hogy a humánpolitikai adminisztrátoroknál és a vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetőinél már minimálisan a fiatalabbak javára.

Külön figyelmet érdemelnek azok a szakmák, ahol a fiatalok átlagosan jelentősen magasabb bérre számíthatnak, mint az idősebbeknél. A 30 év alatti energetikusok, üzletpolitikai elemzők, szervezők és nyelvészek, fordítók, tolmácsok a statisztikák szerint 100–200 ezer forinttal keresnek többet, mint 50 év feletti kollégáik. A nyelvészek, fordítók, tolmácsok esetében ez 25 százalékos differenciát jelent, hiszen 2024-ben a 30 év alattiak ezekben a munkakörökben átlagosan bruttó 789 646 forintot kerestek, míg az 50 év felettiek bruttó 591 122 forintot. Jelentősek a különbségek a fiatalok és idősebbek fizetésében még a szemétgyűjtők, utcaseprők, kubikosok, kazángépkezelők, utaskísérők és az egyéb számviteli foglalkozásúak körében. Ezekben a munkakörökben jellemzően 11–16 százalékos differenciáról beszélhetünk a bérekben, ami például az utaskísérők esetében több mint 95 ezer forintot jelent.

A sportolók esete külön kategóriát képvisel, hiszen itt extrém mértékű, több mint 900 ezer forintos különbség látható a bérekben. 2024-ben a 30 év alattiak bruttó 1 502 895 forintot kerestek, míg az 50 év felettiek bruttó 602 054 forintot, ami 60 százalékos különbség. A fizikai teljesítőképesség romlása, vagy a sérülések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősebb sportolók keresete drasztikusan visszaesik.

A magyar béradatok azt mutatják, hogy az életkor hatása egyenlőtlenül oszlik meg a különböző szakmák között. A fiatalok munkavállalók előnye jellemzően ott jelenik meg, ahol a tudás gyorsan változik, vagy ahol a fizikai teljesítmény dominál. A pályaválasztás és a karriertervezés szempontjából kulcsfontosságú, hogy ki melyik szakmában, milyen időtávon számol anyagi előrelépéssel.