Hiába vagy zseni a mesterséges intelligenciában, ezen a banális dolgon bukik el a legtöbb magyar dolgozó sikere

A mesterséges intelligenciának köszönhetően a munkavállalók több mint a fele ma már olyan munkát is el tud végezni, amire egy éve még képtelen lett volna – ez derül ki a Microsoft legfrissebb Work Trend Index 2026 kutatásából. A legtudatosabb MI-használók mégis néha szándékosan dolgoznak MI nélkül. Az pedig, hogy ki mekkora értéket képes kihozni a rohamosan fejlődő technológiából, nem is annyira rajta múlik, hanem azon, hogy a szervezete mennyire támogatja őt ebben. A Magyar Telekom Magyarországon az elsők között ismerte fel, hogy a mesterséges intelligencia sikeres bevezetése és alkalmazása a technológiai megoldásokon túl szervezeti és szemléletbeli változást is igényel.

Az MI segítségével ma már az is készíthet összetett adatelemzést, aki nem adatelemző, kidolgozhat vezetői döntéselőkészítő anyagot kezdőként, vagy írhat működő programot anélkül, hogy programozó lenne. A Microsoft nemrégiben kiadott Work Trend Index 2026 kutatásában – amely a munkahelyeken zajló változásokat követi nyomon immár hatodik éve – a megkérdezettek 58%-a azt mondta, hogy jelenleg olyan munkát végez, amelyre egy évvel ezelőtt még képtelen lett volna.

A haladó MI-használók (Frontier Professionals) körében ez az arány 80% volt. A kutatás központi megállapítása szerint az MI munkahelyi kiaknázásának legnagyobb akadálya nem a technológia és nem is a munkavállalók – hanem maguk a szervezetek. A kutatás a Microsoft 365 felhasználóinak több billiónyi anonimizált produktivitás jeleire, valamint tíz országban mintegy 20 000 MI-t használó irodai dolgozó megkérdezésére épült.

Felértékelődő emberi képességek

Ahogy a korábbi kutatások, úgy a legújabb felmérés is a mesterséges intelligencia gyors munkahelyi térnyerését erősíti meg, ugyanakkor rámutat arra is, hogy a felhasználók egyre tudatosabban élnek vele. A válaszadók fele (50%) kiemelkedően fontosnak tartja az MI válaszainak gondos ellenőrzését, 46%-uk pedig a kritikus gondolkodást. A válaszadók 86%-a csupán kiindulópontként kezeli az MI által nyújtott válaszokat.

A haladó felhasználók nem hagyják leépülni a saját képességeiket: 43%-uk szándékosan végez munkát MI nélkül (átlagos felhasználóknál 30%), és 53%-uk tudatosan gondolja át, milyen feladatot bízzon a gépre, és mit tartson meg saját kézben (szemben az átlagos 33%-kal). A megkérdezettek kétharmada (66%) szerint az MI több időt hagy az értékteremtő munkára.

Jared Spataro, a Microsoft MI-munkavégzésért felelős marketingigazgatója (CMO, AI at Work) szerint az MI-vel való együttműködésnek négy szintje különböztethető meg. Az első kettő klasszikus generatív MI-használat: az ember ír és az MI segít (Author), vagy az MI készít vázlatot és az ember szerkeszt (Editor). A harmadik szinten az ember már csak specifikál, az MI önállóan végrehajtja a feladatot (Director). A negyedik szinten több MI-ügynök dolgozik párhuzamosan egy munkafolyamaton belül, az ember pedig felügyelő-irányító szerepbe kerül (Orchestrator). A vezetők feladata, hogy minden munkafolyamatot a megfelelő szinthez rendeljenek.

Az értékteremtés foka nem az egyénen, hanem a szervezeten múlik

A kutatás legfontosabb tanulsága az úgynevezett Transzformációs Paradoxon: azok az erők, amelyek az MI elterjedését hajtják, egyidejűleg fékezik is a kiteljesedését. A munkavállalók gyorsan alkalmazkodnak, miközben a szervezeti folyamatok, ösztönzők és mérőszámok nem tartanak lépést velük. Mindössze a válaszadók 13%-a mondta, hogy munkaadója jutalmazza az MI-vel való kísérletezést, és csupán 26%-uk szerint konzekvens a vezetőség MI-stratégiája. A szándék és a szervezeti valóság közötti szakadék az MI-ből származó érték jelentős részét felemészti.

A kutatás két tengelyen értékelte a szervezetek MI-érettségét: a felhasználó saját MI-készségei, valamint a szervezet felkészültsége alapján. Ez utóbbi több tényezőt is takar: mennyire támogatja a szervezet a kísérletezést, vannak-e világos szabályok az MI használatára vonatkozóan, a vezetők mutatnak-e példát, a teljesítményértékelés és a vállalati KPI-ok számolnak-e az MI munkahelyi jelenlétével.

A szervezetek 31%-ánál aszimmetria áll fenn: vagy az egyén jár előrébb, vagy a szervezet. Csupán minden ötödik ember dolgozik olyan környezetben, ahol a kettő összhangban van. Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert a kutatás szerint a szervezeti tényezők – kultúra, vezetői támogatás, tehetségmenedzsment – az MI-ből származó értékteremtés 67%-áért felelősek, míg az egyéni gondolkodásmód és viselkedés csupán 32%-ot tesz ki. Vagyis hiába motivált és felkészült a munkavállaló, ha a szervezet nem segíti: ahol a szervezeti háttér erős, ott a dolgozók jellemzően több értéket teremtenek az MI segítségével – függetlenül az egyéni felkészültségüktől.

A Work Trend Index kutatás a Frontier Firm fogalmával írja le azokat a vállalatokat, ahol az MI használata az egyén, a vezető és a szervezet szintjén összhangban van. Az egyének az ilyen vállalatnál nemcsak promptolnak, hanem ügynökökre bíznak többlépéses munkafolyamatokat; a vezetők nem egyszerűen bevezetik az MI-t, hanem újratervezik a munkavégzés módját; a szervezet pedig szisztematikusan tanul a saját tapasztalataiból és visszaforgatja azokat a mindennapi működésébe.

Jó példa erre Magyarországon a Magyar Telekom, ahol korán felismerték annak jelentőségét, hogy a mesterséges intelligencia sikeres alkalmazása túlmutat a technológiai kérdéseken.

Abban hiszünk, hogy az MI-t leginkább a használat során tanulják meg a kollégák, nem elsősorban tréningeken. Ezért minden egyes kollégánk számára elérhető egy kimondottan biztonságos, körbebástyázott MI platform, amellyel szabadon kísérletezhetnek, könnyíthetik a saját munkájukat, és ezzel kompetenciát építhetnek. Emellett már két éve MI képzéseket is nyújtunk kollégáinknak a Digital Hero programunk keretében, és a tapasztalat mértékétől függően egészen eltérő tanulási utak közül választhatnak a munkatársak. Nagyon tudatosan teszünk azért, hogy egyetlen kollégánk se érezze úgy, hogy lemarad és kimarad. Emellett az MI-vel kapcsolatos irányok a stratégiai céljaink között is megjelennek, jónéhány sikeres MI alapú üzleti megoldásunk van, és az agentic MI működéssel is kísérletezünk

– mondta el Tóth Zsuzsa, a Magyar Telekom Chief People Officer-e. „Nagy hangsúlyt fektetünk az MI-transzformáció során a tudatos változáskezelésre, illetve az emberi tényezőre, hiszen a kollégák attitűdje határozza meg leginkább, hogy sikeres-e az adaptációnk” – tette hozzá a vezető.

Az új WTI kutatás bevezeti az Owned Intelligence fogalmát: az adott cég munkafolyamataiból, hibáiból és sikeres megoldásaiból kristályosodó egyedi, nem másolható tudást. A haladó felhasználóknál a többi megkérdezetthez képest kétszer-háromszor nagyobb eséllyel fordul elő, hogy a csapatuk közösen elemzi az MI nyújtotta előnyöket, megosztja a tanulságokat és a hibákat, és dokumentálja az ügynöki munkafolyamatokat.

Ez is azt bizonyítja, hogy nem pusztán egyéni képességekről, felkészültségről van szó az esetükben, hanem szervezeti szintű tanulási folyamatról.