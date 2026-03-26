Nagyon jó pénzt fizetnek ebben a hazai slágerszektorban, mégis alig van jelentkező a munkahelyekre: mi lehet a gond?

A piaci átlagnál magasabb juttatások, a kiszámítható túlórarendszer, a széles körű cafeteria- és bónuszjuttatások, illetve a rendszeres egészségügyi és prevenciós szolgáltatások hosszú ideje vonzó, magas presztízsű munkahelyekké teszik a gyógyszeripari cégeket a hazai munkavállalók körében. Ennek ellenére a szektor cégeinek egyre nagyobb kihívást jelent a szakképzett kékgalléros munkavállalók számára kínált pozícióik betöltése. E látszólagos ellentmondás főbb okait és a jövőbeli kilátásokat mutatja be a Trenkwalder most közzétett elemzése.

A hazai gyógyszeripar a magyar gazdaság egyik legstabilabb és legmagasabb hozzáadott értéket biztosító stratégiai ágazata, amely országosan több mint 30 ezer főt – közülük 10-12 ezer fő szakképzett fizikai munkaerőt – foglalkoztat. Miközben más kiemelt ágazatok (gépjárműipar, akkumulátorgyártás) keresletcsökkenéssel küzdöttek, ez a szektor a magyar gazdaság egyik fontos stabilizátorának bizonyul. Nem véletlen, hogy munkavállalók széles körében a pharma-szektor vonzerejét nem csupán a kedvező és kiszámítható juttatási csomagok és a modern technológiai környezet, hanem a biztos munkahely kilátása is számottevően erősíti.

A fentiek ellenére a pharma-szektorban folyamatosan kisebb-nagyobb hiány mutatkozik a szakképzett, speciális tudást igénylő szakemberek iránt, akik vegyipari vagy műanyagipari tapasztalatokkal rendelkeznek, illetve kifejezetten gyógyszeripari technológiákra specializálódott gépkezelői és karbantartói tudással rendelkeznek. Ezekben a pozíciókban a szűk szakemberkínálat miatti erős ipari verseny, illetve az ebből következő magas bérszintek is nehezítik a toborzást. „Az iparág cégei gyakran egymásra licitálva csábítják el egymás kulcsembereit, melynek következtében egyes pozíciókban érezhetően magasabbak a belépő fizetések” – mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

Miért nehéz mégis embert találni?

Bár jelentkezőkből nincs hiány, a gyógyszeripari gyártást számos olyan egyedi tényező jellemzi, ami az érdeklődők körét alaposan megszűri. Az egyik alapvető tényező a szigorú szabálykövetés követelménye, a termelés ugyanis olyan környezetben zajlik, ahol kiemelt követelmény a higiénia biztosítása (védőfelszerelések folyamatos viselése), a pontos dokumentáció még a fizikai területen is.

A gyors technológiai fejlődés és az automatizáció hatására a monoton, megterhelő munka átalakul, a megmaradt állások pedig egyre erősebb digitális kompetenciákat követelnek meg a gyártósorokon is.

„A kékgalléros pharma-dolgozó ma már félig fehérgalléros szakember. Ennek megfelelően a munkakörnyezetből fakadó sajátosságok nagyobb ráfordítást igényelnek: egy gyógyszeripari gépkezelő teljes betanítása hosszú hónapokig eltarthat, szemben egy átlagos fizikai dolgozó néhány napos felkészítésével” – mutat rá a Trenkwalder szakembere.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

További nehézség, hogy a gyógyszeriparban számos tevékenység folyamatos, három műszakos termelést igényel a hatóanyag-gyártóktól, a gépkezelőktől, csomagolóktól és karbantartóktól egyaránt. Bár a kapcsolódó plusz juttatások igen vonzóak (éjszakai műszakra akár 80 százalékos műszakpótlék is járhat), általános tapasztalat, hogy minél képzettebb a munkaerő, annál kevésbé vonható be éjszakai vagy hétvégi munkára.

A gyógyszeripari ágazatot érintő toborzási problémák egyre növelik annak kockázatát, hogy hosszabb távon a teljes hazai ágazat a jelenleginél is nagyobb munkaerőhiánnyal szembesül. Ezt felismerve a Trenkwalder – amely működése számos gyógyszeripari szereplő toborzási folyamatában szerzett tapasztalatokat – a szektor legnagyobb hazai és nemzetközi szereplőinek bevonásával idén átfogó munkaerőpiaci kutatást indít, melynek keretében részletesen feltérképezik a kékgalléros munkavállalók motivációit, megtartási tényezőit, toborzásuk specifikus nehézségeit a hazai pharma-szektor gyorsan változó környezetében.

Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#hrcentrum #cafetéria #munka #gazdaság #kutatás #munkaerőpiac #bérek #szakemberhiány #munkavállalók #munkaerőhiány #gyógyszeripar

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
legacykft  |  2026.03.20 19:13
Nem új tudásra van szükség, hanem új szemléletre
A tanácsadói munkánk egyik fontos tapasztalata, hogy az emberek nem elsősorban attól változnak meg,...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
1
1 hónapja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
2 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
3
3 hete
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
4
1 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
5
2 hónapja
Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:13
Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:04
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
Agrárszektor  |  2026. március 26. 15:32
Te is fával szoktál fűteni otthon? Vigyázz, erről jobb, ha tudsz 2026-ban