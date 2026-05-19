Parti Nóra (b1) Sheila, Balla Eszter (b2) Fay, Szabó Kimmel Tamás (b3) Richard és Hevér Gábor (b4) Jake szerepében Woody Allen Tiszta őrület című színművének próbáján a budapesti Centrál Színházban 2025. november 5-én. A darabot novem
Visszadobta a Heti Hetes első ajánlatát Hevér Gábor: így harcolt ki magának kedvezőbb gázsit

2026. május 19. 13:32

Hevér Gábor az ügynöke segítségével harcolt ki magának kedvezőbb gázsit az RTL-nél a Heti Hetes újraindításakor. A színész az "Én és a pénz" című podcastben beszélt a részletekről. Bár a pontos összeget és a kollégái fizetését nem ismeri, a bértárgyalások végül mindkét fél számára elfogadható megállapodással zárultak.

A színész elmondása szerint a csatorna első ajánlatát kevesellte, ezért volt szükség a bértárgyalásra. A folyamat a klasszikus piaci logika mentén zajlott. A műsorszolgáltató kezdetben jóval alacsonyabb összeget ajánlott annál, mint amennyit valójában hajlandó lett volna kifizetni. Ezzel szemben Hevérék az elvártnál magasabb gázsit kértek.

A többkörös egyeztetés végén végül sikerült kompromisszumra jutniuk. Hevér kiemelte: ha a felkínált összeg nem lett volna számukra megfelelő, a szerződés megkötésére sem kerül sor.

A pénzügyeit már tizenöt éve az ügynöke intézi, akinek a munkáját nagyra értékeli. Az ügynök az évek során ugyanis többször is jövedelmező megállapodásokat harcolt ki számára. Mivel a színész személyesen nem vett részt az RTL-lel folytatott egyeztetéseken, a részletekről csak utólag értesült. A végeredménnyel azonban maradéktalanul elégedett.

A saját díjazását nem hozta nyilvánosságra. Abban sem biztos, hogy a kialkudott gázsi ma kimagaslónak számít-e a televíziós piacon. A régi Heti Hetes-tagokra utalva felidézte Havas Henrik korábbi nyilatkozatát. Havas egykor büszkén mesélte, hogy annak idején adásonként 250 ezer forintot kerestek, ami abban az időben komoly összegnek számított. - számolt be a Blikk.

Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
Hevér ugyanakkor nem tudja, hogy a műsor többi jelenlegi szereplője mekkora díjazásban részesül. Bár viccesen megjegyezte, hogy akár ő is kaphatja a legkevesebbet, egy dolgot határozottan hangsúlyozott. A konkrét számok firtatása nélkül is elégedett a fizetésével, és nem szeretne kellemetlenséget okozni sem magának, sem másoknak.

Címlapkép: MTI/Hatházi Tamás
