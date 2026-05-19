Szarmata kori település nyomai, török kori pénzérmék és egy épen maradt ágyúgolyó is előkerült az elmúlt időszak régészeti feltárásain Baján és Vaskúton.
Visszadobta a Heti Hetes első ajánlatát Hevér Gábor: így harcolt ki magának kedvezőbb gázsit
Hevér Gábor az ügynöke segítségével harcolt ki magának kedvezőbb gázsit az RTL-nél a Heti Hetes újraindításakor. A színész az "Én és a pénz" című podcastben beszélt a részletekről. Bár a pontos összeget és a kollégái fizetését nem ismeri, a bértárgyalások végül mindkét fél számára elfogadható megállapodással zárultak.
A színész elmondása szerint a csatorna első ajánlatát kevesellte, ezért volt szükség a bértárgyalásra. A folyamat a klasszikus piaci logika mentén zajlott. A műsorszolgáltató kezdetben jóval alacsonyabb összeget ajánlott annál, mint amennyit valójában hajlandó lett volna kifizetni. Ezzel szemben Hevérék az elvártnál magasabb gázsit kértek.
A többkörös egyeztetés végén végül sikerült kompromisszumra jutniuk. Hevér kiemelte: ha a felkínált összeg nem lett volna számukra megfelelő, a szerződés megkötésére sem kerül sor.
A pénzügyeit már tizenöt éve az ügynöke intézi, akinek a munkáját nagyra értékeli. Az ügynök az évek során ugyanis többször is jövedelmező megállapodásokat harcolt ki számára. Mivel a színész személyesen nem vett részt az RTL-lel folytatott egyeztetéseken, a részletekről csak utólag értesült. A végeredménnyel azonban maradéktalanul elégedett.
A saját díjazását nem hozta nyilvánosságra. Abban sem biztos, hogy a kialkudott gázsi ma kimagaslónak számít-e a televíziós piacon. A régi Heti Hetes-tagokra utalva felidézte Havas Henrik korábbi nyilatkozatát. Havas egykor büszkén mesélte, hogy annak idején adásonként 250 ezer forintot kerestek, ami abban az időben komoly összegnek számított. - számolt be a Blikk.
Hevér ugyanakkor nem tudja, hogy a műsor többi jelenlegi szereplője mekkora díjazásban részesül. Bár viccesen megjegyezte, hogy akár ő is kaphatja a legkevesebbet, egy dolgot határozottan hangsúlyozott. A konkrét számok firtatása nélkül is elégedett a fizetésével, és nem szeretne kellemetlenséget okozni sem magának, sem másoknak.
