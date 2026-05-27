Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet

A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról: miközben a munkanélküliségi ráta immár négy éve stabilan 5 százalék körül mozog, és a legtöbb tagállamban alig változik, addig Finnországban tartósan két számjegyűre emelkedett a munkanélküliség. A finn gazdaság gyenge teljesítménye, a gyorsan bővülő munkaerő‑kínálat és a lassan reagáló munkaerő‑kereslet egyszerre tolja felfelé a rátát, különösen a fiatalok és a nők körében. Ezzel szemben Magyarországon évek óta feszített a munkaerőpiac: a 4 százalék körüli munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az OECD‑ben, a vállalatok pedig tartós munkaerőhiánnyal küzdenek, amelyet egyre nagyobb arányban külföldi dolgozókkal pótolnak. A két ország példája jól mutatja, mennyire eltérő okok állhatnak a magas és az alacsony munkanélküliség mögött.

Az OECD-munkanélküliségi ráta 2026 márciusában is 5,0% volt, vagyis immár négy éve gyakorlatilag változatlan. A 32 vizsgált OECD‑országból 22-ben stabil maradt, 8-ban csökkent, és csak Görögországban és Svédországban nőtt. A legalacsonyabb rátát továbbra is Izrael, Japán, Korea és Mexikó hozza (3% alatt), míg Finnország és Spanyolország két számjegyű munkanélküliséggel küzd. Az OECD-ben a munkanélküliek száma egy hónap alatt 400 ezerrel csökkent, 35 millióra.

A fiatalok (15–24 év) munkanélküliségi rátája 0,3 százalékponttal 11,2%-ra esett, de még mindig 7 százalékponttal magasabb, mint a 25 év felettieké, amely 2022 óta stabil. A G7‑országokban a fiatalok rátája 10,0%, főként a kanadai és amerikai csökkenés miatt. A korcsoportok közti különbség a legkisebb Izraelben és Japánban (2 százalékpont), míg a legnagyobb Chilében, Észtországban, Spanyolországban és Svédországban (15 százalékpont felett). A nők és férfiak munkanélküliségi rátája változatlanul 5,2% és 4,8%, a nemek közti különbség 0,4 százalékpont.

Az EU-ban (6,0%) és az eurózónában (6,2%) is stabil maradt a ráta, az eurózóna továbbra is történelmi mélyponton van. A legtöbb uniós OECD‑országban nem volt változás, 6-ban csökkent, és csak Görögországban és Svédországban nőtt, főként a 15–24 éves férfiaknál. Olaszország rekordalacsony, 5,2%-os rátát ért el, Dánia pedig 0,7 százalékpontos havi csökkenést produkált.

Finnországban egyre több a munkanélküli

Finnországban 2026 tavaszára tartósan két számjegyűre emelkedett a munkanélküliségi ráta, amely a legfrissebb adatok szerint 10–11 százalék között mozog. A Statistics Finland (Tilastokeskus) hivatalos munkaerőpiaci felmérése szerint

2025–2026 között mintegy 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, miközben 22 ezerrel csökkent a foglalkoztatottaké.

A növekedés különösen a nők és a fiatalok körében volt erős, ami tovább húzza felfelé az összmutatót - olvasható a finn statisztikai hivatal oldalán.

A finn Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Ministry of Economic Affairs and Employment) elemzése szerint a magas munkanélküliség mögött több, egymást erősítő tényező áll. A legfontosabb ok, hogy a munkaerő-kínálat gyorsabban nő, mint a munkaerő-kereslet: több ember lép be a munkaerőpiacra, mint amennyi új állás keletkezik. A kínálatot növeli az idősebb korosztály hosszabb munkában maradása, a korábbi bevándorlási hullámok, valamint a menekültek és átmeneti védelem alatt állók nagyobb számban történő belépése a munkaerőpiacra.

Ezzel párhuzamosan a finn gazdaság gyenge növekedést mutat: az energiaárak, a visszafogott fogyasztás és az exportpiacok bizonytalansága miatt a vállalatok óvatosak az új munkahelyek létrehozásával. A minisztérium szerint a gazdasági élénkülés késik, így a munkaerő-kereslet sem tud lépést tartani a kínálat bővülésével. Ez a kettős hatás, a túl sok álláskereső, túl kevés új állás magyarázza, hogy Finnországban miért marad tartósan magas a munkanélküliségi ráta.

A magyar gazdaság ellenben munkaerőhiányos

Magyarországon a munkanélküliségi ráta továbbra is az egyik legalacsonyabb az OECD-ben, 4% körüli szinten mozog, és évek óta feszített munkaerőpiac jellemzi az országot. A KSH és az OECD adatai szerint a foglalkoztatás gyakorlatilag a teljes kapacitás közelében van, ami azt jelenti, hogy

a vállalatok többsége nem talál elegendő hazai munkaerőt.

Ez a helyzet már a 2010-es évek közepén kialakult, majd 2021 után újra felerősödött, és mára odáig jutott, hogy a gazdaság számos ágazata, az autóipartól a logisztikán át a vendéglátásig külföldi munkavállalók bevonására kényszerül.

A magyar munkaerőpiac sajátossága, hogy a demográfiai trendek, alacsony születésszám, elöregedő társadalom, a 2010-es években jelentős kivándorlás miatt évről évre 30–40 ezer fővel csökken a rendelkezésre álló hazai munkaerő - erről legutóbb Göltl Viktor, a WHC ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.

Az interjúban kitért arra is, hogy ezt a hiányt a vállalatok egy része korábban a környező országokból, Szerbából, Ukrajnából érkező dolgozókkal pótolta, majd 2022 után egyre nagyobb arányban harmadik országbeli munkavállalókkal, főként a Fülöp-szigetekről. A munkaerőhiányt tovább súlyosbítja, hogy a magyar gazdaság szerkezete erősen munkaintenzív, különösen az autóipari és összeszerelő kapacitások miatt, ahol a termelés bővítése csak újabb dolgozókkal lehetséges.

Ezért vált a külföldi munkaerő bevonása nemcsak lehetőséggé, hanem gazdasági szükségletté. A vállalatok szerint enélkül nem tudnák fenntartani a termelést, nem tudnának bővülni, és a hazai dolgozók munkahelyei is veszélybe kerülnének.

A magyar munkaerőpiac tehát egyszerre erős és sérülékeny: erős, mert magas a foglalkoztatás és alacsony a munkanélküliség, és sérülékeny, mert a demográfiai trendek és a gazdaság szerkezete miatt tartósan külső munkaerőre szorul. Ez a kettősség magyarázza, miért teljesen más a magyar és a finn modell: míg Finnországban a kihívás a túl nagy kínálat, addig Magyarországon a tartós hiány.

Ebbe a helyzetbe érkezett Magyar Péter kijelentése, miszerint felülvizsgálnák a külföldi munkaerő-behozatal gyakorlatát. A kijelentés több munkaerőkölcsönző és iparági szereplő szerint bizonytalanságot keltett, mert a jelenlegi rendszer nélkül számos ágazat nem tudná fenntartani a működését. Több cég és szakmai szervezet jelezte, baj lehet.

A tiltakozások lényege nem politikai, hanem gazdasági: a munkaerőkölcsönzők és nagyvállalatok szerint a magyar munkaerőpiac jelenlegi állapotában nem létezik olyan hazai tartalék, amely kiválthatná a külföldi munkaerőt. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy a külföldi dolgozók nem „elveszik” a magyarok munkáját, hanem olyan pozíciókat töltenek be, amelyekre nincs jelentkező, és amelyek nélkül a magyar dolgozók által végzett magasabb hozzáadott értékű munkák is veszélybe kerülnének.