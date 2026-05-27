2026. május 27. szerda Hella
33 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
HRCENTRUM

Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet

Pénzcentrum
2026. május 27. 13:04

A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról: miközben a munkanélküliségi ráta immár négy éve stabilan 5 százalék körül mozog, és a legtöbb tagállamban alig változik, addig Finnországban tartósan két számjegyűre emelkedett a munkanélküliség. A finn gazdaság gyenge teljesítménye, a gyorsan bővülő munkaerő‑kínálat és a lassan reagáló munkaerő‑kereslet egyszerre tolja felfelé a rátát, különösen a fiatalok és a nők körében. Ezzel szemben Magyarországon évek óta feszített a munkaerőpiac: a 4 százalék körüli munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az OECD‑ben, a vállalatok pedig tartós munkaerőhiánnyal küzdenek, amelyet egyre nagyobb arányban külföldi dolgozókkal pótolnak. A két ország példája jól mutatja, mennyire eltérő okok állhatnak a magas és az alacsony munkanélküliség mögött.

Az OECD-munkanélküliségi ráta 2026 márciusában is 5,0% volt, vagyis immár négy éve gyakorlatilag változatlan. A 32 vizsgált OECD‑országból 22-ben stabil maradt, 8-ban csökkent, és csak Görögországban és Svédországban nőtt. A legalacsonyabb rátát továbbra is Izrael, Japán, Korea és Mexikó hozza (3% alatt), míg Finnország és Spanyolország két számjegyű munkanélküliséggel küzd. Az OECD-ben a munkanélküliek száma egy hónap alatt 400 ezerrel csökkent, 35 millióra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatalok (15–24 év) munkanélküliségi rátája 0,3 százalékponttal 11,2%-ra esett, de még mindig 7 százalékponttal magasabb, mint a 25 év felettieké, amely 2022 óta stabil. A G7‑országokban a fiatalok rátája 10,0%, főként a kanadai és amerikai csökkenés miatt. A korcsoportok közti különbség a legkisebb Izraelben és Japánban (2 százalékpont), míg a legnagyobb Chilében, Észtországban, Spanyolországban és Svédországban (15 százalékpont felett). A nők és férfiak munkanélküliségi rátája változatlanul 5,2% és 4,8%, a nemek közti különbség 0,4 százalékpont.

Az EU-ban (6,0%) és az eurózónában (6,2%) is stabil maradt a ráta, az eurózóna továbbra is történelmi mélyponton van. A legtöbb uniós OECD‑országban nem volt változás, 6-ban csökkent, és csak Görögországban és Svédországban nőtt, főként a 15–24 éves férfiaknál. Olaszország rekordalacsony, 5,2%-os rátát ért el, Dánia pedig 0,7 százalékpontos havi csökkenést produkált.

Finnországban egyre több a munkanélküli

Finnországban 2026 tavaszára tartósan két számjegyűre emelkedett a munkanélküliségi ráta, amely a legfrissebb adatok szerint 10–11 százalék között mozog. A Statistics Finland (Tilastokeskus) hivatalos munkaerőpiaci felmérése szerint

2025–2026 között mintegy 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, miközben 22 ezerrel csökkent a foglalkoztatottaké.

A növekedés különösen a nők és a fiatalok körében volt erős, ami tovább húzza felfelé az összmutatót - olvasható a finn statisztikai hivatal oldalán.

A finn Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium (Ministry of Economic Affairs and Employment) elemzése szerint a magas munkanélküliség mögött több, egymást erősítő tényező áll. A legfontosabb ok, hogy a munkaerő-kínálat gyorsabban nő, mint a munkaerő-kereslet: több ember lép be a munkaerőpiacra, mint amennyi új állás keletkezik. A kínálatot növeli az idősebb korosztály hosszabb munkában maradása, a korábbi bevándorlási hullámok, valamint a menekültek és átmeneti védelem alatt állók nagyobb számban történő belépése a munkaerőpiacra. 

Ezzel párhuzamosan a finn gazdaság gyenge növekedést mutat: az energiaárak, a visszafogott fogyasztás és az exportpiacok bizonytalansága miatt a vállalatok óvatosak az új munkahelyek létrehozásával. A minisztérium szerint a gazdasági élénkülés késik, így a munkaerő-kereslet sem tud lépést tartani a kínálat bővülésével. Ez a kettős hatás, a túl sok álláskereső, túl kevés új állás magyarázza, hogy Finnországban miért marad tartósan magas a munkanélküliségi ráta. 

A magyar gazdaság ellenben munkaerőhiányos

Magyarországon a munkanélküliségi ráta továbbra is az egyik legalacsonyabb az OECD-ben, 4% körüli szinten mozog, és évek óta feszített munkaerőpiac jellemzi az országot. A KSH és az OECD adatai szerint a foglalkoztatás gyakorlatilag a teljes kapacitás közelében van, ami azt jelenti, hogy

a vállalatok többsége nem talál elegendő hazai munkaerőt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ez a helyzet már a 2010-es évek közepén kialakult, majd 2021 után újra felerősödött, és mára odáig jutott, hogy a gazdaság számos ágazata, az autóipartól a logisztikán át a vendéglátásig külföldi munkavállalók bevonására kényszerül.

A magyar munkaerőpiac sajátossága, hogy a demográfiai trendek, alacsony születésszám, elöregedő társadalom, a 2010-es években jelentős kivándorlás miatt évről évre 30–40 ezer fővel csökken a rendelkezésre álló hazai munkaerő - erről legutóbb Göltl Viktor, a WHC ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.

Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
EZ IS ÉRDEKELHET
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
A magyar munkaerőpiac ma már nem tudja kitermelni azt a létszámot, amelyre a gazdaságnak szüksége lenne.

Az interjúban kitért arra is, hogy ezt a hiányt a vállalatok egy része korábban a környező országokból, Szerbából, Ukrajnából érkező dolgozókkal pótolta, majd 2022 után egyre nagyobb arányban harmadik országbeli munkavállalókkal, főként a Fülöp-szigetekről. A munkaerőhiányt tovább súlyosbítja, hogy a magyar gazdaság szerkezete erősen munkaintenzív, különösen az autóipari és összeszerelő kapacitások miatt, ahol a termelés bővítése csak újabb dolgozókkal lehetséges.

Ezért vált a külföldi munkaerő bevonása nemcsak lehetőséggé, hanem gazdasági szükségletté. A vállalatok szerint enélkül nem tudnák fenntartani a termelést, nem tudnának bővülni, és a hazai dolgozók munkahelyei is veszélybe kerülnének.

A magyar munkaerőpiac tehát egyszerre erős és sérülékeny: erős, mert magas a foglalkoztatás és alacsony a munkanélküliség, és sérülékeny, mert a demográfiai trendek és a gazdaság szerkezete miatt tartósan külső munkaerőre szorul. Ez a kettősség magyarázza, miért teljesen más a magyar és a finn modell: míg Finnországban a kihívás a túl nagy kínálat, addig Magyarországon a tartós hiány.

Ebbe a helyzetbe érkezett Magyar Péter kijelentése, miszerint felülvizsgálnák a külföldi munkaerő-behozatal gyakorlatát. A kijelentés több munkaerőkölcsönző és iparági szereplő szerint bizonytalanságot keltett, mert a jelenlegi rendszer nélkül számos ágazat nem tudná fenntartani a működését. Több cég és szakmai szervezet jelezte, baj lehet.

A tiltakozások lényege nem politikai, hanem gazdasági: a munkaerőkölcsönzők és nagyvállalatok szerint a magyar munkaerőpiac jelenlegi állapotában nem létezik olyan hazai tartalék, amely kiválthatná a külföldi munkaerőt. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy a külföldi dolgozók nem „elveszik” a magyarok munkáját, hanem olyan pozíciókat töltenek be, amelyekre nincs jelentkező, és amelyek nélkül a magyar dolgozók által végzett magasabb hozzáadott értékű munkák is veszélybe kerülnének.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #magyarország #gazdaság #munkanélküliség #munkaerőpiac #migráció #demográfia #munkaerőhiány #finnország #bevándorlás #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:20
13:15
13:07
13:04
12:32
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Tömegek cserlik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 11:45
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 11:33
650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta
Agrárszektor  |  2026. május 27. 12:27
Riasztó jövőképet vázoltak fel a klímakutatók: durva hozamkiesés vár a magyar termelőkre