SalsoMaggiore, Párma, Olaszország - 2011. május 11: Egy Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös emblémájának részlete az Emilia-Romagna régióban.Nagyon sekély DOF, széles rekesz.
Autó

Meglepő számok érkeztek a kecskeméti Mercedes-gyárból: kezdhetnek aggódni az ott dolgozók?

2026. május 28. 17:32

Jelentősen csökkent a kecskeméti Mercedes-Benz gyár árbevétele 2025-ben, a vállalat nyeresége azonban a visszaesés ellenére is növekedni tudott. A több mint százezer autót gyártó üzemben jelenleg is zajlik egy egymilliárd eurós beruházás. Ez a fejlesztés megalapozza az elektromos modellek és a hozzájuk tartozó akkumulátorok jövőbeli gyártását - számolt be a Portfolio.

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett éves jelentésből kiderül, hogy a vállalat nettó árbevétele a 2024-es 4,17 milliárd euróról 3,06 milliárd euróra esett vissza. A bevételkiesés szinte teljes egészében a külpiaci értékesítés csökkenéséből fakad.

Az export ugyanis 4,16 milliárdról 3,05 milliárd euróra apadt. Bár a cég nyeresége az alacsonyabb bevétel ellenére is emelkedett, a döntés értelmében a kecskeméti leányvállalat nem fizet osztalékot az anyavállalatnak. A gyár termelése az árbevétel csökkenése ellenére is stabil maradt, tavaly ismét meghaladta a százezres darabszámot.

Ezzel párhuzamosan a terveknek megfelelően haladtak a hazai autóipar egyik legjelentősebb, több mint egymilliárd eurós beruházásának építési munkálatai. Az átállás már a gyakorlatban is megindult. Az újonnan épülő akkumulátor-összeszerelő üzemben megkezdődött az elektromos GLB modellhez szükséges energiatárolók gyártásának felfutása.

Emellett 2026 második felében az elektromos C-osztály sorozatgyártása is elindulhat. Az elektromobilitásra fókuszáló kapacitásbővítéssel a kecskeméti telephely szerepe a következő években tovább erősödik a Mercedes-Benz globális termelési hálózatában.
1 HOZZÁSZÓLÁS
Felix DeSouza
30 perce
Csak olyan autókat gyártanak amiket jó ha az autóvásárlók 1%-a meg tud fizetni és horribilis a fenntartása is. Közben a kínaiak latarolják a piacot a "maradék" 99%-nak szánt megfizethető, praktikus modelljeikkel.
Likviditás
Különösen bankok esetében hangsúlyos fogalom. Egy bank fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért.

