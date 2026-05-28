A német ipar, és különösen az autógyártás elhúzódó gyengélkedése hatalmas nyomást helyez az európai ellátási láncokra.
Meglepő számok érkeztek a kecskeméti Mercedes-gyárból: kezdhetnek aggódni az ott dolgozók?
Jelentősen csökkent a kecskeméti Mercedes-Benz gyár árbevétele 2025-ben, a vállalat nyeresége azonban a visszaesés ellenére is növekedni tudott. A több mint százezer autót gyártó üzemben jelenleg is zajlik egy egymilliárd eurós beruházás. Ez a fejlesztés megalapozza az elektromos modellek és a hozzájuk tartozó akkumulátorok jövőbeli gyártását - számolt be a Portfolio.
A Budapesti Értéktőzsdén közzétett éves jelentésből kiderül, hogy a vállalat nettó árbevétele a 2024-es 4,17 milliárd euróról 3,06 milliárd euróra esett vissza. A bevételkiesés szinte teljes egészében a külpiaci értékesítés csökkenéséből fakad.
Az export ugyanis 4,16 milliárdról 3,05 milliárd euróra apadt. Bár a cég nyeresége az alacsonyabb bevétel ellenére is emelkedett, a döntés értelmében a kecskeméti leányvállalat nem fizet osztalékot az anyavállalatnak. A gyár termelése az árbevétel csökkenése ellenére is stabil maradt, tavaly ismét meghaladta a százezres darabszámot.
Ezzel párhuzamosan a terveknek megfelelően haladtak a hazai autóipar egyik legjelentősebb, több mint egymilliárd eurós beruházásának építési munkálatai. Az átállás már a gyakorlatban is megindult. Az újonnan épülő akkumulátor-összeszerelő üzemben megkezdődött az elektromos GLB modellhez szükséges energiatárolók gyártásának felfutása.
Emellett 2026 második felében az elektromos C-osztály sorozatgyártása is elindulhat. Az elektromobilitásra fókuszáló kapacitásbővítéssel a kecskeméti telephely szerepe a következő években tovább erősödik a Mercedes-Benz globális termelési hálózatában.
