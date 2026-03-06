A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni

Előzetes információk szerint 18 pszichiáter felmondása válik véglegessé a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI). Az orvosok hetek óta követelik a főigazgató távozását a romló munkakörülmények miatt. Az egészségügyi vezetés azonban azonnali leváltás helyett egy vizsgálóbizottságot állított fel. A tömeges távozás a betegellátás összeomlásával fenyeget. Ezt a fenntartó már vidékről átvezényelt orvosokkal próbálja megelőzni - írta meg a Népszava.

Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol február végére mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas akut osztály ellátására. A felmondási hullám részleteiről egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk.

Egy tegnap éjféli határidőhöz kötött ultimátumban az orvosok Ézsi Robin főigazgató eltávolítását és a pszichiátria helyzetének javítását követelték. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azonban egyértelművé tette, hogy a vezető a helyén marad, amíg a frissen felállított bizottság le nem zárja a szakmai átvilágítást. A fenntartó addig is türelmet kér a dolgozóktól. Arra kérik őket, hogy orvosi esküjükhöz híven biztosítsák a betegek zavartalan ellátását.

A konfliktus fő oka, hogy a dolgozók szerint a főigazgató irányítása alatt drasztikusan romlottak a munkakörülmények. Az elmúlt két évben 15 szakorvos távozott, az intézmény pedig a működésképtelenség szélére sodródott. A szakemberek kifogásolják a vezetési stílust és a szakmai egyeztetések hiányát. Emellett a nemrég kiépített arcfelismerő beléptetőrendszer is komoly felháborodást váltott ki. Utóbbi kameráit a szakszervezeti nyomásnak engedve időközben már letakarták. A tiltakozókat országosan hatszáz pszichiáter biztosította a támogatásáról.

A kilátástalan helyzet miatt eredetileg 27 orvos helyezte ügyvédi letétbe a felmondását. A legfrissebb információk szerint azonban csak 18-an tartottak ki a döntésük mellett. Többen egzisztenciális okokból léptek vissza a folytatástól. A rezidensek például a szakképzési támogatás visszafizetését és a szakorvossá válás lehetőségét kockáztatták volna.

Szakmai vezetők szerint viszont 18 orvos távozása is ellehetetleníti a kórház működését. A maradó, alig több mint két tucat szakemberrel ugyanis már a biztonságos ügyeleti ellátás sem oldható meg.

A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a Nyírőbe. Közben a fenntartó által létrehozott független vizsgálóbizottság is megkezdte a munkát. Az egyetemi oktatókból és szakemberekből álló testület elindította a hivatalos adatgyűjtést és a dolgozók személyes meghallgatását.

A hazai egészségügy az évtizedek óta jól ismert körülményekhez képest is jelentős krízisbe került az elmúlt időszakban. Részleteket a Pénzcentrum előzménycikkeiben alább lehet elolvasni: