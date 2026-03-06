Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
Előzetes információk szerint 18 pszichiáter felmondása válik véglegessé a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI). Az orvosok hetek óta követelik a főigazgató távozását a romló munkakörülmények miatt. Az egészségügyi vezetés azonban azonnali leváltás helyett egy vizsgálóbizottságot állított fel. A tömeges távozás a betegellátás összeomlásával fenyeget. Ezt a fenntartó már vidékről átvezényelt orvosokkal próbálja megelőzni - írta meg a Népszava.
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol február végére mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas akut osztály ellátására. A felmondási hullám részleteiről egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk.
Egy tegnap éjféli határidőhöz kötött ultimátumban az orvosok Ézsi Robin főigazgató eltávolítását és a pszichiátria helyzetének javítását követelték. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azonban egyértelművé tette, hogy a vezető a helyén marad, amíg a frissen felállított bizottság le nem zárja a szakmai átvilágítást. A fenntartó addig is türelmet kér a dolgozóktól. Arra kérik őket, hogy orvosi esküjükhöz híven biztosítsák a betegek zavartalan ellátását.
A konfliktus fő oka, hogy a dolgozók szerint a főigazgató irányítása alatt drasztikusan romlottak a munkakörülmények. Az elmúlt két évben 15 szakorvos távozott, az intézmény pedig a működésképtelenség szélére sodródott. A szakemberek kifogásolják a vezetési stílust és a szakmai egyeztetések hiányát. Emellett a nemrég kiépített arcfelismerő beléptetőrendszer is komoly felháborodást váltott ki. Utóbbi kameráit a szakszervezeti nyomásnak engedve időközben már letakarták. A tiltakozókat országosan hatszáz pszichiáter biztosította a támogatásáról.
A kilátástalan helyzet miatt eredetileg 27 orvos helyezte ügyvédi letétbe a felmondását. A legfrissebb információk szerint azonban csak 18-an tartottak ki a döntésük mellett. Többen egzisztenciális okokból léptek vissza a folytatástól. A rezidensek például a szakképzési támogatás visszafizetését és a szakorvossá válás lehetőségét kockáztatták volna.
Szakmai vezetők szerint viszont 18 orvos távozása is ellehetetleníti a kórház működését. A maradó, alig több mint két tucat szakemberrel ugyanis már a biztonságos ügyeleti ellátás sem oldható meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a Nyírőbe. Közben a fenntartó által létrehozott független vizsgálóbizottság is megkezdte a munkát. Az egyetemi oktatókból és szakemberekből álló testület elindította a hivatalos adatgyűjtést és a dolgozók személyes meghallgatását.
A hazai egészségügy az évtizedek óta jól ismert körülményekhez képest is jelentős krízisbe került az elmúlt időszakban. Részleteket a Pénzcentrum előzménycikkeiben alább lehet elolvasni:
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.