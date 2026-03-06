2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egészségügy, pszichiátria, öngyilkosság, statisztika
Egészség

A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni

Pénzcentrum
2026. március 6. 09:08

Előzetes információk szerint 18 pszichiáter felmondása válik véglegessé a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI). Az orvosok hetek óta követelik a főigazgató távozását a romló munkakörülmények miatt. Az egészségügyi vezetés azonban azonnali leváltás helyett egy vizsgálóbizottságot állított fel. A tömeges távozás a betegellátás összeomlásával fenyeget. Ezt a fenntartó már vidékről átvezényelt orvosokkal próbálja megelőzni - írta meg a Népszava.

Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, ahol február végére mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas akut osztály ellátására. A felmondási hullám részleteiről egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy tegnap éjféli határidőhöz kötött ultimátumban az orvosok Ézsi Robin főigazgató eltávolítását és a pszichiátria helyzetének javítását követelték. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azonban egyértelművé tette, hogy a vezető a helyén marad, amíg a frissen felállított bizottság le nem zárja a szakmai átvilágítást. A fenntartó addig is türelmet kér a dolgozóktól. Arra kérik őket, hogy orvosi esküjükhöz híven biztosítsák a betegek zavartalan ellátását.

A konfliktus fő oka, hogy a dolgozók szerint a főigazgató irányítása alatt drasztikusan romlottak a munkakörülmények. Az elmúlt két évben 15 szakorvos távozott, az intézmény pedig a működésképtelenség szélére sodródott. A szakemberek kifogásolják a vezetési stílust és a szakmai egyeztetések hiányát. Emellett a nemrég kiépített arcfelismerő beléptetőrendszer is komoly felháborodást váltott ki. Utóbbi kameráit a szakszervezeti nyomásnak engedve időközben már letakarták. A tiltakozókat országosan hatszáz pszichiáter biztosította a támogatásáról.

A kilátástalan helyzet miatt eredetileg 27 orvos helyezte ügyvédi letétbe a felmondását. A legfrissebb információk szerint azonban csak 18-an tartottak ki a döntésük mellett. Többen egzisztenciális okokból léptek vissza a folytatástól. A rezidensek például a szakképzési támogatás visszafizetését és a szakorvossá válás lehetőségét kockáztatták volna.

Szakmai vezetők szerint viszont 18 orvos távozása is ellehetetleníti a kórház működését. A maradó, alig több mint két tucat szakemberrel ugyanis már a biztonságos ügyeleti ellátás sem oldható meg.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a Nyírőbe. Közben a fenntartó által létrehozott független vizsgálóbizottság is megkezdte a munkát. Az egyetemi oktatókból és szakemberekből álló testület elindította a hivatalos adatgyűjtést és a dolgozók személyes meghallgatását.

A hazai egészségügy az évtizedek óta jól ismert körülményekhez képest is jelentős krízisbe került az elmúlt időszakban. Részleteket a Pénzcentrum előzménycikkeiben alább lehet elolvasni:

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #egészségügy #válság #szakemberhiány #munkaerőhiány #betegellátás #egészségügyi dolgozók #orvosok #kórházi ellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:31
09:15
09:11
09:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
3 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
2 napja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
4
1 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
5
2 hete
Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:57
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:31
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Agrárszektor  |  2026. március 6. 09:42
Váratlan kinevezés: új miniszteri biztost kapnak a magyar termelők
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel