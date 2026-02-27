Elképesztő mértékben fogynak el a magyarok az országból: ennek nagyon szomorú vége lesz

2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2026 januárjában 6216 gyermek született és 12 061 fő halt meg Magyarországon, vagyis a természetes fogyás továbbra is jelentős maradt. A születések száma 2,8 százalékkal, a halálozásoké 7,4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a házasságkötések száma érdemben emelkedett.
A KSH közlése alapján a 6216 élveszületés 180-nal maradt el a 2025. januári adattól. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, ami enyhe, 0,6 százalékos csökkenést jelent. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34 volt, amely minimálisan alacsonyabb az egy évvel korábbi 1,35-ös szintnél.
A halálozások száma ugyanakkor mérséklődött: 12 061 fő vesztette életét, ami 962 fővel kevesebb az előző év azonos hónapjához képest. Ennek ellenére a természetes fogyás 5845 fő volt, ami bár alacsonyabb a 2025. januári 6627 fős értéknél, továbbra is jelentős népességcsökkenést jelez.
A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.
Arányszámok szerint ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, miközben az ezer lakosra jutó természetes fogyás 7,3 főre mérséklődött. A csecsemőhalálozás 4,3 volt ezer élveszületésre vetítve, ami magasabb az előző év azonos időszakánál.
A hosszabb, 12 havi adatok is kedvezőtlen demográfiai trendet mutatnak. A KSH szerint 2025 februárja és 2026 januárja között 71 820 gyermek született, ami 7,0 százalékkal kevesebb a megelőző 12 hónaphoz képest, miközben 123 238 halálozást regisztráltak, ami 4,0 százalékos csökkenést jelent. Ugyanebben az időszakban 47 097 házasságkötés történt, ami enyhe, 1,3 százalékos növekedést mutat.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon.
A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján ismét kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon.
Összesen 17,8% mínusz. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők, mint a férfi társaik. De mit mutatnak az európai adatok? Mutatjuk!
2025-ben a bruttó átlagfizetés 705 ezer volt, de a leggazdagabbak már 1,48 milliót keretnek - brutálisan nőttek a jövedelmi különbségek az év során.
A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).
A munkaerő-kölcsönzők szerint a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük a bértranszparencia-szabályok életbe lépésére.
Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
