Elképesztő mértékben fogynak el a magyarok az országból: ennek nagyon szomorú vége lesz

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2026 januárjában 6216 gyermek született és 12 061 fő halt meg Magyarországon, vagyis a természetes fogyás továbbra is jelentős maradt. A születések száma 2,8 százalékkal, a halálozásoké 7,4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a házasságkötések száma érdemben emelkedett.

A KSH közlése alapján a 6216 élveszületés 180-nal maradt el a 2025. januári adattól. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, ami enyhe, 0,6 százalékos csökkenést jelent. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34 volt, amely minimálisan alacsonyabb az egy évvel korábbi 1,35-ös szintnél.

A halálozások száma ugyanakkor mérséklődött: 12 061 fő vesztette életét, ami 962 fővel kevesebb az előző év azonos hónapjához képest. Ennek ellenére a természetes fogyás 5845 fő volt, ami bár alacsonyabb a 2025. januári 6627 fős értéknél, továbbra is jelentős népességcsökkenést jelez.

A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.

Arányszámok szerint ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, miközben az ezer lakosra jutó természetes fogyás 7,3 főre mérséklődött. A csecsemőhalálozás 4,3 volt ezer élveszületésre vetítve, ami magasabb az előző év azonos időszakánál.

A hosszabb, 12 havi adatok is kedvezőtlen demográfiai trendet mutatnak. A KSH szerint 2025 februárja és 2026 januárja között 71 820 gyermek született, ami 7,0 százalékkal kevesebb a megelőző 12 hónaphoz képest, miközben 123 238 halálozást regisztráltak, ami 4,0 százalékos csökkenést jelent. Ugyanebben az időszakban 47 097 házasságkötés történt, ami enyhe, 1,3 százalékos növekedést mutat.