2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ENSZ becslései szerint a világ népességének közel kétharmada olyan régióban él, ahol a termékenységi ráta a kritikus 2,1-es küszöbérték alatt van.
HRCENTRUM

Elképesztő mértékben fogynak el a magyarok az országból: ennek nagyon szomorú vége lesz

Pénzcentrum
2026. február 27. 08:30

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2026 januárjában 6216 gyermek született és 12 061 fő halt meg Magyarországon, vagyis a természetes fogyás továbbra is jelentős maradt. A születések száma 2,8 százalékkal, a halálozásoké 7,4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a házasságkötések száma érdemben emelkedett.

A KSH közlése alapján a 6216 élveszületés 180-nal maradt el a 2025. januári adattól. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, ami enyhe, 0,6 százalékos csökkenést jelent. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34 volt, amely minimálisan alacsonyabb az egy évvel korábbi 1,35-ös szintnél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A halálozások száma ugyanakkor mérséklődött: 12 061 fő vesztette életét, ami 962 fővel kevesebb az előző év azonos hónapjához képest. Ennek ellenére a természetes fogyás 5845 fő volt, ami bár alacsonyabb a 2025. januári 6627 fős értéknél, továbbra is jelentős népességcsökkenést jelez.

A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.

Kapcsolódó cikkeink:

Arányszámok szerint ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, miközben az ezer lakosra jutó természetes fogyás 7,3 főre mérséklődött. A csecsemőhalálozás 4,3 volt ezer élveszületésre vetítve, ami magasabb az előző év azonos időszakánál.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hosszabb, 12 havi adatok is kedvezőtlen demográfiai trendet mutatnak. A KSH szerint 2025 februárja és 2026 januárja között 71 820 gyermek született, ami 7,0 százalékkal kevesebb a megelőző 12 hónaphoz képest, miközben 123 238 halálozást regisztráltak, ami 4,0 százalékos csökkenést jelent. Ugyanebben az időszakban 47 097 házasságkötés történt, ami enyhe, 1,3 százalékos növekedést mutat.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #házasság #magyarország #születés #ksh #népesség #demográfia #halálozás #társadalom #népességfogyás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:41
08:30
08:30
08:22
08:03
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
2 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
4 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
1 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 08:41
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: egyre többen veszítik el az állásukat, nekik csak a munkanélküli marad
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 07:15
Ezer forintos benzin? Megszólaltak a szakértők a Barátság-vezeték ügyében
Agrárszektor  |  2026. február 27. 08:18
Őrület, ami a népszerű magyar horgásztóval történik: mi lesz ebből?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel