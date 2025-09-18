2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Gyógyszerész kezében gyógyszeres doboz és kapszulacsomagolás a gyógyszertárban.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 16:05

Magyarország gyógyszeripara az egyik legnagyobb és legsokoldalúbb munkaadó szektor: a hazánkban működő nagyvállalatok, mint az Egis, Richter, Teva, Sanofi, EUROAPI vagy a Hungaropharma, lefedik a teljes folyamatot a kutatás-fejlesztéstől és a hatóanyaggyártástól kezdve a csomagoláson, minőségellenőrzésen és szabályozási ügyeken át egészen az értékesítésig és logisztikáig. Az ágazatban a magasan képzett szakemberek, mint a gyógyszerészek, vegyészek, mérnökök mellett jelentős számban dolgoznak technikai és fizikai területen tevékenykedő munkatársak is, például gépkezelők, karbantartók vagy operátorok. Míg az egyetemi végzettséget igénylő munkakörök nagyobb felelősséggel és magasabb bérekkel járnak, addig a fizikai feladatoknál a műszakpótlékok és juttatások teszik vonzóbbá a pozíciókat, így a gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget.

Magyarországon több jelentős gyógyszergyár működik, mint az Egis Gyógyszergyár Zrt., Richter, Teva, Sanofi, EUROAPI, Hungaropharma, stb. Ezek cégek lefedik a kutatás‐fejlesztést (R&D), hatóanyag‐gyártást, késztermék‐gyártást, csomagolást, minőségellenőrzést (QC), szabályozási ügyeket (Regulatory Affairs), klinikai vizsgálatokat, értékesítést / marketinget, logisztikát és műszaki/villamos/karbantartó tevékenységeket is. 

A gyógyszeripar gyakran multinacionális jellegű, magas követelményekkel, különösen a minőség, biztonság, dokumentálás terén, ami azt jelenti, hogy sok munkakör megkövetel egyetemi vagy felsőfokú végzettséget (pl. vegyész, biológus, gyógyszerész, mérnökök, laboránsok szakirányon). Más feladatok inkább technikai jellegűek, mint a gépkezelés, karbantartás, műszerész munka, operátori munka. A fizikai/technikai munkák általában műszakos munkarendben, változó beosztással dolgoznak, míg a szakmai/egyetemi végzettséget igénylő feladatok jellemzően napi „irodai”, labor‐ vagy fejlesztési/koordinációs jellegűek.

Fizetések, juttatások

2025 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700 Ft, nettó 479 500 Ft volt. A gyógyszeripari munkakörök bérei ettől jelentősen eltérhetnek. Ilyenek a végzettség, tapasztalat, régió, műszakosság, vállalat mérete. A következő táblában összeszedtünk pár információt és megjegyzést a különböző végzettséget igénylő pozíciók esetén.

Az álláshirdető oldalak adatai szerint a gyógyszeriparban dolgozók átlag-(bruttó) bérsávja kb 502 933 Ft–1 266 199 Ft/hó között van, 80%-uk ebben a tartományban keres. Egy konkrét példában az Egisnél gépkezelői (gyártó gépkezelő) pozícióban 580 000 Ft bruttó/hó az ajánlott fizetés. A gyógyszertári szakasszisztens (amely közelebb áll az egészségügy-kiskereskedelmi feladatokhoz).

A KSH-átlagnál (693 700 Ft bruttó) a gépkezelői 580 000 Ft kevesebb, tehát alacsonyabb átlagos szint, de mivel ide műszak, pótlékok jöhetnek, a nettó jövedelem ennél közelebb lehet. A szakasszisztens bér is alatta marad a KSH-átlagnak (bruttó), de bizonyos helyeken, ha plusz feladatok vannak, közelíthet.

Juttatások tekintetében gyakori elemek:

  • Műszakpótlékok: délutáni / éjszakai / hétvégi pótlék. 
  • Cafeteria: éves cafeteria összeggel dolgoznak sok helyen. Egis-állásnál például éves bruttó 580 000 Ft cafeteria. 
  • 13. havi fizetés: sok cég ezt is biztosítja. 
  • Egészségbiztosítás, élet- és balesetbiztosítás: előfordul. 
  • Utazási támogatás: vidékről bejáróknak. 
  • Vállalati étkezdék / étkezési támogatás: több helyen.
Előnyök és hátrányok az adott munkaköröknek

Fizikai/technikai dolgozóként dolgozni előny lehet, hogy stabil, viszonylag biztos munkarend, ha vállalat jól működik; sok helyen jól látható, kézzelfogható eredménye van a munkádnak; ha vállalod a műszakosságot, jó pótlékok; ha középfokú végzettséged van, relatíve gyorsan el lehet indulni. Hátrány ugyanakkor, hogy a fizikai igénybevétel, műszakos munkarend (éjszaka, hétvége), kevesebb rugalmas időbeosztás, előrelépési lehetőség korlátozottabb diploma nélkül.

Egyetemi / labor / fejlesztési / szabályozási területeken dolgozni előnyként hozza a szakmai megbecsülést, karrierutak lehetőségét (vezető pozíciók, kutatás, fejlesztés), sokszor jobb munkakörnyezet, lehet konferenciákon részt venni, szakmai fejlődés. Hátrány lehet, hogy a magasabb nyomás, gyakran nagy felelősség, szoros szabályok, precizitás követelmény, adminisztratív terhek, sokszor irodai munkákhoz kötött, kevesebb fizikai mozgás.

Konkrét jelenleg meghirdetett állások

Néhány példa 2025 őszéről, amit az interneten találtunk:

  • Gyógyszergyártó gépkezelő (Egis Gyógyszergyár Zrt.): Budapest XVI. kerület. Bruttó 580 000 Ft/hó + éves bruttó 580 000 Ft cafeteria, 13. havi fizetés, műszakpótlékok (délután, éjszaka). Munkakör: gépek és gépsorok kezelése, por alapanyagok megmunkálása, gépek tisztítása. Középfokú végzettség és előnyös a gyártó vagy vegyipari tapasztalat. 
  • Karbantartó műszerész (szintén Egis): Bruttó 580 000 Ft (hasonló juttatásokkal, műszakosság, műszakpótlék). Feladat: gyártósorok karbantartása, hibakeresés, gépátállások.
  • Gyógyszertári szakasszisztens, gyógyszertárban, két műszakos munkarendben. Nettó 450 000-500 000 Ft alapfizetés ajánlott.

Összefoglalva, tehát a hazai gyógyszeripar nagyon sokféle munkakört kínál, a teljesen fizikai, gépkezelői és technikai szerepektől egészen az egyetemi végzettséget igénylő R&D, szabályozási, laborvezető és klinikai vizsgálatszervező pozíciókig. A fizikai/operátori munkák fizetése gyakran alatta marad a KSH-átlagnak, de a pótlékok, cafeteriák és juttatások révén közelíthető, viszont nagyobb igénybevétellel, műszakokkal. Az egyetemi végzettséget igénylő feladatok jellemzően jobban fizetnek és nagyobb szakmai kihívást jelentenek, de több felelősséggel is járnak.
