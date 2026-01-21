Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak

Az elmúlt évek során teljesen átalakult a magyarországi közszférában dolgozók bérrendszere: a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők bértáblája immár teljesen levált a szociális és kulturális szférában dolgozó közalkalmazottak illetményrendszeréről. A korábbi közalkalmazotti bértábla 2026-ban elvesztette létjogosultságát, a rendszerben ragadt dolgozók számára 2026-ban egy ad hoc jellegű, 15%-os béremelést, illetve a közigazgatásban dolgozók számára egy korábbi, kétlépcsős emelés második ütemeként szintén 15% béremelést állapított meg a kormány. Ezen felül új bérfeletti kompenzációs elemként megjelent a Közszolgálati Otthontámogatási Program.

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a közalkalmazotti bértábla 2026 évi alakulása kapcsán. Mutatjuk, miért és hogyan vesztette el jelentőségét az elmúlt 15 évben alkalmazott, fizetési osztályokra és fokozatokra osztott KJT közalkalmazotti bértábla és melyek a kulturális és szociális bértábla 2026-os legfontosabb tudnivalói. Hogyan számol a közalkalmazotti bértábla kalkulátor, mit ír a változásokról a hatályos közalkalmazotti törvény?

Eljárt az idő a közalkalmazotti bértábla fölött

A magyar közalkalmazottak illetményrendszerét a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (KJT) foglalja össze: a közalkalmazotti törvényben megállapított bérszámítási logika a közalkalmazottak illetményeit két fő tényezőhöz, azaz a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez (A-tól J-ig terjedő fizetési osztályok) és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati időhöz (1-től 17-ig terjedő fizetési fokozatok) köti. A közalkalmazotti bértábla ennek megfelelően összesen 170 bérbesorolást állapít meg, amelyek mind egy-egy, a központilag meghatározott illetményalaphoz tartozó szorzószám alapján számítandók.

Kik kapják fizetésüket a közalkalmazotti bértábla szerint? Míg a magyar közszféra bérezése régebben egységes logikát követett, az elmúlt évek során a szféra fragmentálttá vált. Ma már az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok illetményrendszerére, illetve a közigazgatásban dolgozó kormány- és köztisztviselők bérezésére külön illetményrendszer vonatkozik. A klasszikus értelemben vett közalkalmazotti bértábla tehát leginkább a szociális és kulturális ágazati dolgozók bérezését foglalja magában.

A közalkalmazotti bértábla kalkulátor tehát azt veszi számításba, milyen végzettséggel, hány éve dolgozik az adott dolgozó közalkalmazotti státuszban, és ennek megfelelően szorozza be a bértábla szerinti alapilletményét. A rendszer diszfunkciójának az az oka, hogy 2008 óta nem történt érdemi változás sem az illetményalap, sem a szorzók tekintetében, aminek következtében a bértábla minimumbérei a minimálbér és garantált bérminimum értékei alá zuhantak.

Elméleti szinten jelenleg is eszerint a régi rendszer szerint kalkulálják a dolgozók béreit, és a közeljövőben nem is várható változás a bértáblát illetően, azonban a gyakorlatban az illetményalap immár évek óta a hatályos magyar minimumbérektől függ. Ezt a rendszert írja felül a 2026. január 1-től hatályba lépő, a bérbesorolásoktól független közalkalmazotti béremelés, melynek részleteire a későbbiekben bővebben kitérünk.

Ha megvizsgáljuk a tavalyi évet, láthatjuk, hogy a közalkalmazotti bértábla 2025-ben már kizárólag az akkori minimálbéren és garantált bérminimumon, azaz az adott fizetési osztály esetén adható legkisebb munkabéreken alapult (A fizetési osztály esetén ez a minimálbér, B-től J-ig garantált bérminimum) – mondhatni a mindenkori minimumbérek „bekebelezték” a közalkalmazotti törvényben rögzített, elavult bértáblát. Ennek eredményeképp a pályakezdő szociális és kulturális dolgozók illetményei utolérték a tapasztalt dolgozókét (vagyis mindannyiuk fizetése egységesen a minimálbéren és a garantált bérminimumon alapul), ami jelentős bérfeszültséghez vezetett.

EZ IS ÉRDEKELHET Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!

A bértábla értelmezése: mit jelentenek a fizetési osztályok és fokozatok?

A közalkalmazotti bértábla kalkulátor tehát egy előre meghatározott alapilletmény-rendszerből indul ki: a táblázatot a dolgozó iskolai végzettségét jelölő, A-tól J-ig terjedő, összesen tíz fizetési osztály, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati időt jelölő, 1-től 17-ig terjedő fizetési fokozatok alkotják. Nézzük, mit jelentenek a fizetési osztályok és fokozatok, milyen elvárások tartoznak az előírt bérbesorolásokhoz!

Közalkalmazotti fizetési osztályok

A fizetési osztály - legfeljebb alapfokú végzettséget előíró munkakör – legalább a minimálbér jár;

B fizetési osztály - alapfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör – legalább a garantált bérminimum jár;

C fizetési osztály - érettségit vagy középfokú végzettséget igénylő munkakör, vagy a B fizetési osztály szakképesítésére épülő képesítést előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;

D fizetési osztály - szakképesítést meghaladó, érettségit előíró munkakör; középfokú végzettségre épülő szakképesítést előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;

E fizetési osztály - felsőfokú szakképzettséget, felsőoktatási szakképzettséget előíró munkakör (főiskolai végzettség), vagy érettségihez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést kérő munkahely – legalább a garantált bérminimum jár;

F fizetési osztály - főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet igénylő munkahely - legalább a garantált bérminimum jár;

G fizetési osztály - F osztály és azt kiegészítő, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát kérő munkahely - legalább a garantált bérminimum jár;

H fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet előíró munkakör, vagy egyetemi/főiskolai végzettség + tudományos fokozatot előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;

I fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet, jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevelet kérő munkakör, vagy egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél + 1984.09.01. előtti doktori cím, vagy ezutáni egyetemi tudományos fokozatot előíró állás - legalább a garantált bérminimum jár;

J fizetési osztály - egyetemi végzettséget, szakképzettséget és tudományos fokozatot, vagy Magyar Tudományos Akadémia tagságot, akadémiai doktori címet előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár.

Közalkalmazotti fizetési fokozatok

1-es fizetési fokozat: 0-3 év munkatapasztalat

2-es fizetési fokozat: 4-6 év munkatapasztalat

3-as fizetési fokozat: 7-9 év munkatapasztalat

4-es fizetési fokozat: 10-12 év munkatapasztalat

5-ös fizetési fokozat: 13-15 év munkatapasztalat

6-os fizetési fokozat: 16-18 év munkatapasztalat

7-es fizetési fokozat: 19-21 év munkatapasztalat

8-as fizetési fokozat: 22-24 év munkatapasztalat

9-es fizetési fokozat: 25-27 év munkatapasztalat

10-es fizetési fokozat: 28-30 év munkatapasztalat

11-es fizetési fokozat: 31-33 év munkatapasztalat

12-es fizetési fokozat: 34-36 év munkatapasztalat

13-as fizetési fokozat: 37-39 év munkatapasztalat

14-es fizetési fokozat: 40-42 év munkatapasztalat

15-ös fizetési fokozat: 43-45 év munkatapasztalat

16-os fizetési fokozat: 46-48 év munkatapasztalat

17-es fizetési fokozat: 49-51 év munkatapasztalat

Hogy nézne ki a közalkalmazotti bértábla 2026-ban?

A közalkalmazotti bértábla alapjaiban véve ez alkalommal sem változott, vagyis a közalkalmazotti bérrendszer mind az alapilletmények, mind a szorzók tekintetében maradt ugyanaz, mint ami tavaly is volt. A KJT szerinti kulturális és szociális bértábla 2026-os alapilletményeit elsősorban a 2026. január 1-től hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum emelés befolyásolta, melynek értelmében a minimálbér 11%-kal bruttó 322 800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal bruttó 373 200 Ft-ra emelkedett.

A bértábla a következőképp nézne ki, ha kizárólag a közalkalmazotti törvényben meghatározott bruttó alapilletményeket vennénk alapul (ezt a bértáblát írja felül a későbbiekben részletezett általános közalkalmazotti béremelés):

Közszférát érintő béremelések 2026-ban: mennyi a közalkalmazottak fizetésemelése?

Ahogy a korábbiakban említettük, az elmúlt évek során fragmentálódott a magyar közszféra, így a klasszikus értelemben vett közalkalmazotti bértábla alatt leginkább a kulturális és szociális dolgozók bértábláját értjük. A kormány rájuk vonatkozóan a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) kormányrendeletben törvénybe iktatta a

2026. január 1-től hatályba lépő 15%-os, eseti jellegű általános közalkalmazotti béremelést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vonatkozó jogszabály szerint a fizetésemelést a 2025. november 30-án fennálló alapbér, az egyedi alapon meghatározott bérpótlékok és egyéb bérelemek együttes bruttó összegének, továbbá az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres kereset-kiegészítést – bruttó összegének alapulvételével kell megállapítani (vagyis a teljes havi bruttó bérre vonatkozóan).

Mindez azt jelenti, hogy a közalkalmazotti fizetések emelése a tavaly novemberi bruttó havi illetmény összegére érvényes, nem pedig a 2026-os, minimálbér- és garantált bérminimum-emelésen átesett minimumbérekre vonatkozik. Tehát: ha egy közalkalmazott tavaly november 30-án a 2025-ös minimálbért vagy garantált bérminimumot kereste, arra kell rászámolni 15%-ot. A jogszabály alapján kiszámoltuk, hogy a következőképp alakul a dolgozó bruttófizetése, ha a fizetési fokozata és osztálya szerint adható legkisebb bért kereste:

A közalkalmazottakon túl a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők a tervezett kétlépcsős béremelésük 2. elemeként szintén 15% emelést kaptak a bérfeszültségek enyhítésére. Az egészségügyi dolgozók ez alkalommal nem kaptak általános, %-os mértékű béremelést, a pedagógusok esetében pedig átlagosan 10%-ot nőttek az illetmények.

EZ IS ÉRDEKELHET Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?

Közszolgálati Otthontámogatási Program 2026

A közszférában az említett béremeléseken felül megjelent egy új bérfeletti juttatás is, mégpedig a Közszolgálati Otthontámogatási Program formájában, melynek szabályait az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet mutatja be. Az új támogatás az immár széttagolt közszféra dolgozóit egységesen megilleti, ágazati jogállástól függetlenül: megkaphatják a kormányzati, rendvédelmi és honvédelmi szervek dolgozói, a közszolgáltatási oktatási intézmények dolgozói, állami és egyházi dolgozók, egészségügyi dolgozók és egyéb közszférában foglalkoztatottak is (kivétel: miniszterek, államtitkárok).

A program 2026. január 1-től indul, a jogosultak évi nettó 1 000 000 Ft értékben használhatják fel a támogatást meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerőjének kifizetéséhez.

Mik a jövőbeli kilátások?

A magyar közszféra a következő évek során előreláthatólag tovább fragmentálódik, egységes bérezés helyett egyre inkább az ágazati (oktatási, egészségügyi, közszolgálati, szociális és kulturális) bértáblák illetményrendszerei dominálnak, melyeket egymástól függetlenül, eltérő mértékű béremelés érint. A béren felüli, bérfeszültség-csökkentő juttatások tekintetében viszont egységes intézkedések várhatók (ilyen kezdeményezés a Közszolgálati Otthontámogatási Program is).

A közalkalmazotti törvényben meghatározott bértáblától való eltávolodás és a kulturális és szociális bértábla 2026 évi illetményit érintő 15%-os általános béremelés mindössze átmeneti enyhülést hoznak az ágazati dolgozóknak, ugyanis továbbra sincsenek megoldva az illetményrendszerüket érintő alapvető strukturális problémák. A több éves tapasztalattal rendelkező, magasabb végzettségű dolgozók illetményei az emelés hatására sem (vagy csak alig) magasabbak a pályakezdőkénél, ami a későbbiekben is komoly bérfeszültség forrása lehet – nem beszélve arról, hogy a közszolgálati, pedagógusi és egészségügyi bértáblák juttatásai jelentősen magasabbak a szociális és kulturális dolgozókénál.