HRCENTRUM
HRCENTRUM

Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak

Pénzcentrum
2026. január 21. 05:03

Az elmúlt évek során teljesen átalakult a magyarországi közszférában dolgozók bérrendszere: a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők bértáblája immár teljesen levált a szociális és kulturális szférában dolgozó közalkalmazottak illetményrendszeréről. A korábbi közalkalmazotti bértábla 2026-ban elvesztette létjogosultságát, a rendszerben ragadt dolgozók számára 2026-ban egy ad hoc jellegű, 15%-os béremelést, illetve a közigazgatásban dolgozók számára egy korábbi, kétlépcsős emelés második ütemeként szintén 15% béremelést állapított meg a kormány. Ezen felül új bérfeletti kompenzációs elemként megjelent a Közszolgálati Otthontámogatási Program.

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a közalkalmazotti bértábla 2026 évi alakulása kapcsán. Mutatjuk, miért és hogyan vesztette el jelentőségét az elmúlt 15 évben alkalmazott, fizetési osztályokra és fokozatokra osztott KJT közalkalmazotti bértábla és melyek a kulturális és szociális bértábla 2026-os legfontosabb tudnivalói. Hogyan számol a közalkalmazotti bértábla kalkulátor, mit ír a változásokról a hatályos közalkalmazotti törvény?

Eljárt az idő a közalkalmazotti bértábla fölött

A magyar közalkalmazottak illetményrendszerét a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (KJT) foglalja össze: a közalkalmazotti törvényben megállapított bérszámítási logika a közalkalmazottak illetményeit két fő tényezőhöz, azaz a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez (A-tól J-ig terjedő fizetési osztályok) és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati időhöz (1-től 17-ig terjedő fizetési fokozatok) köti. A közalkalmazotti bértábla ennek megfelelően összesen 170 bérbesorolást állapít meg, amelyek mind egy-egy, a központilag meghatározott illetményalaphoz tartozó szorzószám alapján számítandók.

A közalkalmazotti bértábla kalkulátor tehát azt veszi számításba, milyen végzettséggel, hány éve dolgozik az adott dolgozó közalkalmazotti státuszban, és ennek megfelelően szorozza be a bértábla szerinti alapilletményét. A rendszer diszfunkciójának az az oka, hogy 2008 óta nem történt érdemi változás sem az illetményalap, sem a szorzók tekintetében, aminek következtében a bértábla minimumbérei a minimálbér és garantált bérminimum értékei alá zuhantak.

Elméleti szinten jelenleg is eszerint a régi rendszer szerint kalkulálják a dolgozók béreit, és a közeljövőben nem is várható változás a bértáblát illetően, azonban a gyakorlatban az illetményalap immár évek óta a hatályos magyar minimumbérektől függ. Ezt a rendszert írja felül a 2026. január 1-től hatályba lépő, a bérbesorolásoktól független közalkalmazotti béremelés, melynek részleteire a későbbiekben bővebben kitérünk.

Ha megvizsgáljuk a tavalyi évet, láthatjuk, hogy a közalkalmazotti bértábla 2025-ben már kizárólag az akkori minimálbéren és garantált bérminimumon, azaz az adott fizetési osztály esetén adható legkisebb munkabéreken alapult (A fizetési osztály esetén ez a minimálbér, B-től J-ig garantált bérminimum) – mondhatni a mindenkori minimumbérek „bekebelezték” a közalkalmazotti törvényben rögzített, elavult bértáblát. Ennek eredményeképp a pályakezdő szociális és kulturális dolgozók illetményei utolérték a tapasztalt dolgozókét (vagyis mindannyiuk fizetése egységesen a minimálbéren és a garantált bérminimumon alapul), ami jelentős bérfeszültséghez vezetett.

A bértábla értelmezése: mit jelentenek a fizetési osztályok és fokozatok?

A közalkalmazotti bértábla kalkulátor tehát egy előre meghatározott alapilletmény-rendszerből indul ki: a táblázatot a dolgozó iskolai végzettségét jelölő, A-tól J-ig terjedő, összesen tíz fizetési osztály, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati időt jelölő, 1-től 17-ig terjedő fizetési fokozatok alkotják. Nézzük, mit jelentenek a fizetési osztályok és fokozatok, milyen elvárások tartoznak az előírt bérbesorolásokhoz!

Közalkalmazotti fizetési osztályok

  • A fizetési osztály - legfeljebb alapfokú végzettséget előíró munkakör – legalább a minimálbér jár;
  • B fizetési osztály - alapfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör – legalább a garantált bérminimum jár;
  • C fizetési osztály - érettségit vagy középfokú végzettséget igénylő munkakör, vagy a B fizetési osztály szakképesítésére épülő képesítést előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;
  • D fizetési osztály - szakképesítést meghaladó, érettségit előíró munkakör; középfokú végzettségre épülő szakképesítést előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;
  • E fizetési osztály - felsőfokú szakképzettséget, felsőoktatási szakképzettséget előíró munkakör (főiskolai végzettség), vagy érettségihez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést kérő munkahely – legalább a garantált bérminimum jár;
  • F fizetési osztály - főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet igénylő munkahely - legalább a garantált bérminimum jár;
  • G fizetési osztály - F osztály és azt kiegészítő, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát kérő munkahely - legalább a garantált bérminimum jár;
  • H fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet előíró munkakör, vagy egyetemi/főiskolai végzettség + tudományos fokozatot előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár;
  • I fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet, jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevelet kérő munkakör, vagy egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél + 1984.09.01. előtti doktori cím, vagy ezutáni egyetemi tudományos fokozatot előíró állás - legalább a garantált bérminimum jár;
  • J fizetési osztály - egyetemi végzettséget, szakképzettséget és tudományos fokozatot, vagy Magyar Tudományos Akadémia tagságot, akadémiai doktori címet előíró munkakör - legalább a garantált bérminimum jár.

Közalkalmazotti fizetési fokozatok

  • 1-es fizetési fokozat: 0-3 év munkatapasztalat
  • 2-es fizetési fokozat: 4-6 év munkatapasztalat
  • 3-as fizetési fokozat: 7-9 év munkatapasztalat
  • 4-es fizetési fokozat: 10-12 év munkatapasztalat
  • 5-ös fizetési fokozat: 13-15 év munkatapasztalat
  • 6-os fizetési fokozat: 16-18 év munkatapasztalat
  • 7-es fizetési fokozat: 19-21 év munkatapasztalat
  • 8-as fizetési fokozat: 22-24 év munkatapasztalat
  • 9-es fizetési fokozat: 25-27 év munkatapasztalat
  • 10-es fizetési fokozat: 28-30 év munkatapasztalat
  • 11-es fizetési fokozat: 31-33 év munkatapasztalat
  • 12-es fizetési fokozat: 34-36 év munkatapasztalat
  • 13-as fizetési fokozat: 37-39 év munkatapasztalat
  • 14-es fizetési fokozat: 40-42 év munkatapasztalat
  • 15-ös fizetési fokozat: 43-45 év munkatapasztalat
  • 16-os fizetési fokozat: 46-48 év munkatapasztalat
  • 17-es fizetési fokozat: 49-51 év munkatapasztalat

Hogy nézne ki a közalkalmazotti bértábla 2026-ban?

A közalkalmazotti bértábla alapjaiban véve ez alkalommal sem változott, vagyis a közalkalmazotti bérrendszer mind az alapilletmények, mind a szorzók tekintetében maradt ugyanaz, mint ami tavaly is volt. A KJT szerinti kulturális és szociális bértábla 2026-os alapilletményeit elsősorban a 2026. január 1-től hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum emelés befolyásolta, melynek értelmében a minimálbér 11%-kal bruttó 322 800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal bruttó 373 200 Ft-ra emelkedett.

A bértábla a következőképp nézne ki, ha kizárólag a közalkalmazotti törvényben meghatározott bruttó alapilletményeket vennénk alapul (ezt a bértáblát írja felül a későbbiekben részletezett általános közalkalmazotti béremelés):

Közszférát érintő béremelések 2026-ban: mennyi a közalkalmazottak fizetésemelése?

Ahogy a korábbiakban említettük, az elmúlt évek során fragmentálódott a magyar közszféra, így a klasszikus értelemben vett közalkalmazotti bértábla alatt leginkább a kulturális és szociális dolgozók bértábláját értjük. A kormány rájuk vonatkozóan a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) kormányrendeletben törvénybe iktatta a

2026. január 1-től hatályba lépő 15%-os, eseti jellegű általános közalkalmazotti béremelést.

A vonatkozó jogszabály szerint a fizetésemelést a 2025. november 30-án fennálló alapbér, az egyedi alapon meghatározott bérpótlékok és egyéb bérelemek együttes bruttó összegének, továbbá az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres kereset-kiegészítést – bruttó összegének alapulvételével kell megállapítani (vagyis a teljes havi bruttó bérre vonatkozóan).

Mindez azt jelenti, hogy a közalkalmazotti fizetések emelése a tavaly novemberi bruttó havi illetmény összegére érvényes, nem pedig a 2026-os, minimálbér- és garantált bérminimum-emelésen átesett minimumbérekre vonatkozik. Tehát: ha egy közalkalmazott tavaly november 30-án a 2025-ös minimálbért vagy garantált bérminimumot kereste, arra kell rászámolni 15%-ot. A jogszabály alapján kiszámoltuk, hogy a következőképp alakul a dolgozó bruttófizetése, ha a fizetési fokozata és osztálya szerint adható legkisebb bért kereste:

  A közalkalmazottakon túl a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők a tervezett kétlépcsős béremelésük 2. elemeként szintén 15% emelést kaptak a bérfeszültségek enyhítésére. Az egészségügyi dolgozók ez alkalommal nem kaptak általános, %-os mértékű béremelést, a pedagógusok esetében pedig átlagosan 10%-ot nőttek az illetmények.

Közszolgálati Otthontámogatási Program 2026

A közszférában az említett béremeléseken felül megjelent egy új bérfeletti juttatás is, mégpedig a Közszolgálati Otthontámogatási Program formájában, melynek szabályait az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet mutatja be. Az új támogatás az immár széttagolt közszféra dolgozóit egységesen megilleti, ágazati jogállástól függetlenül: megkaphatják a kormányzati, rendvédelmi és honvédelmi szervek dolgozói, a közszolgáltatási oktatási intézmények dolgozói, állami és egyházi dolgozók, egészségügyi dolgozók és egyéb közszférában foglalkoztatottak is (kivétel: miniszterek, államtitkárok).

A program 2026. január 1-től indul, a jogosultak évi nettó 1 000 000 Ft értékben használhatják fel a támogatást meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerőjének kifizetéséhez.

Mik a jövőbeli kilátások?

A magyar közszféra a következő évek során előreláthatólag tovább fragmentálódik, egységes bérezés helyett egyre inkább az ágazati (oktatási, egészségügyi, közszolgálati, szociális és kulturális) bértáblák illetményrendszerei dominálnak, melyeket egymástól függetlenül, eltérő mértékű béremelés érint. A béren felüli, bérfeszültség-csökkentő juttatások tekintetében viszont egységes intézkedések várhatók (ilyen kezdeményezés a Közszolgálati Otthontámogatási Program is).

A közalkalmazotti törvényben meghatározott bértáblától való eltávolodás és a kulturális és szociális bértábla 2026 évi illetményit érintő 15%-os általános béremelés mindössze átmeneti enyhülést hoznak az ágazati dolgozóknak, ugyanis továbbra sincsenek megoldva az illetményrendszerüket érintő alapvető strukturális problémák. A több éves tapasztalattal rendelkező, magasabb végzettségű dolgozók illetményei az emelés hatására sem (vagy csak alig) magasabbak a pályakezdőkénél, ami a későbbiekben is komoly bérfeszültség forrása lehet – nem beszélve arról, hogy a közszolgálati, pedagógusi és egészségügyi bértáblák juttatásai jelentősen magasabbak a szociális és kulturális dolgozókénál.
