2026. március 6. péntek
11 °C Budapest
3D render üres nagy kosárlabdapálya fényes fények alatt, fényes padló tükröződik, középen karika órával, és a kedvenc csapatra váró rajongók tömege. A mérkőzés, sportjátékok koncepciója.
Sport

Van olyan rekord, ami még nem az övé? Újabb mérföldkőhöz ért LeBron James az NBA-ban

Pénzcentrum
2026. március 6. 15:14

LeBron James újabb történelmi rekordot döntött meg az NBA-ben. A Los Angeles Lakers csütörtöki, Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnygólját dobó játékosainak örökranglistáján - írta a BBC.

A 41 éves James a Nuggets elleni 120–113-as vereség során 16 pontot szerzett. Ezzel már az első negyedben túlszárnyalta Abdul-Jabbar 15 837-es mezőnygól-rekordját. A mérkőzés végén karrierje során összesen 15 842 bedobott mezőnygólnál járt. Az alapszakasz pontlistáján James már 2023 februárjában átvette a vezetést Abdul-Jabbartól. Azóta elsőként lépte át az 50 000 pontos határt, ha az alapszakaszt és a rájátszást összesítjük. Jelenleg 43 127 pontnál tart kizárólag az alapszakaszban.

A különbség a két rekord között a hárompontos dobásoknak köszönhető. Ezeket ugyanis Abdul-Jabbar húszéves pályafutásának csak a felénél vezették be. Így ő az összes pontját szinte kizárólag kétpontos mezőnygólokból és büntetőkből szerezte. A hatszoros bajnok karrierje során 55,9 százalékos dobómutatóval értékesítette 28 307 kísérletét. Jamesnél ez az arány 51,6 százalék.

A példátlan, 23. NBA-szezonját játszó James egy másik mérföldkőhöz is közel áll. A csütörtöki összecsapás volt pályafutása 1606. alapszakasz-mérkőzése, így már csak öt meccs választja el Robert Parish örökrekordjától. Idén a 22. All-Star-szereplését is kiérdemelte. Ugyanakkor egyelőre nem döntötte el, hogy a következő idényben is folytatja-e a pályafutását.

A csütörtöki játéknapon a San Antonio Spurs is magabiztosan szerepelt. A Nyugati főcsoport második helyén álló texasi alakulat 121–106-ra győzte le hazai pályán a Keleti főcsoportot vezető Detroit Pistonst. Victor Wembanyama 38 ponttal és 16 lepattanóval zárt. Ezzel a Spurs a legutóbbi 14 mérkőzéséből már a tizenharmadik győzelmét aratta.
Címlapkép: Getty Images
