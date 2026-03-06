A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Van olyan rekord, ami még nem az övé? Újabb mérföldkőhöz ért LeBron James az NBA-ban
LeBron James újabb történelmi rekordot döntött meg az NBA-ben. A Los Angeles Lakers csütörtöki, Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnygólját dobó játékosainak örökranglistáján - írta a BBC.
A 41 éves James a Nuggets elleni 120–113-as vereség során 16 pontot szerzett. Ezzel már az első negyedben túlszárnyalta Abdul-Jabbar 15 837-es mezőnygól-rekordját. A mérkőzés végén karrierje során összesen 15 842 bedobott mezőnygólnál járt. Az alapszakasz pontlistáján James már 2023 februárjában átvette a vezetést Abdul-Jabbartól. Azóta elsőként lépte át az 50 000 pontos határt, ha az alapszakaszt és a rájátszást összesítjük. Jelenleg 43 127 pontnál tart kizárólag az alapszakaszban.
A különbség a két rekord között a hárompontos dobásoknak köszönhető. Ezeket ugyanis Abdul-Jabbar húszéves pályafutásának csak a felénél vezették be. Így ő az összes pontját szinte kizárólag kétpontos mezőnygólokból és büntetőkből szerezte. A hatszoros bajnok karrierje során 55,9 százalékos dobómutatóval értékesítette 28 307 kísérletét. Jamesnél ez az arány 51,6 százalék.
A példátlan, 23. NBA-szezonját játszó James egy másik mérföldkőhöz is közel áll. A csütörtöki összecsapás volt pályafutása 1606. alapszakasz-mérkőzése, így már csak öt meccs választja el Robert Parish örökrekordjától. Idén a 22. All-Star-szereplését is kiérdemelte. Ugyanakkor egyelőre nem döntötte el, hogy a következő idényben is folytatja-e a pályafutását.
A csütörtöki játéknapon a San Antonio Spurs is magabiztosan szerepelt. A Nyugati főcsoport második helyén álló texasi alakulat 121–106-ra győzte le hazai pályán a Keleti főcsoportot vezető Detroit Pistonst. Victor Wembanyama 38 ponttal és 16 lepattanóval zárt. Ezzel a Spurs a legutóbbi 14 mérkőzéséből már a tizenharmadik győzelmét aratta.
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.