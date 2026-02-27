Leépítésbe kezdett a Tesco: brutális, hogy mennyi embert fog érinteni

A Tesco anyavállalata átalakítási lépésekről döntött, amelyek a működés egyszerűsítését és a hatékonyság javítását célozzák, és ennek részeként leépítések is várhatók a szervezet egyes területein. A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.

A nemzetközi beszámolók szerint a változások több funkciót is érintenek, például a központi működést és egyes üzleti egységek szervezeti felépítését. A vállalat célja, hogy egyszerűbb, gyorsabban reagáló működési modellt alakítson ki, amely jobban illeszkedik a vásárlói igényekhez és a kiskereskedelmi verseny erősödéséhez.

A cég korábban is jelezte, hogy a hatékonyság növelése érdekében módosítja egyes folyamatait, illetve beruházásokat hajt végre a modernizáció és a technológiai fejlesztések terén. Az átalakítások részeként bizonyos pozíciók megszűnhetnek, miközben más területeken új szerepkörök is létrejöhetnek, ami a kiskereskedelmi szektorban egyre gyakoribb stratégiai lépésnek számít.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az érintett munkavállalók támogatása kiemelt szempont, és ahol lehetséges, belső áthelyezéssel vagy alternatív munkalehetőségekkel segíthetik őket. Az átalakítások mögött részben az áll, hogy a diszkontláncok erősödő versenye és a költségnyomás miatt a nagy élelmiszer-kiskereskedelmi szereplők egyre inkább a költségcsökkentésre és az operatív hatékonyság növelésére fókuszálnak.

A lépés illeszkedik a nemzetközi kiskereskedelmi trendekhez, ahol több nagy lánc is szervezeti átalakításokkal, technológiai beruházásokkal és működési racionalizálással próbál alkalmazkodni a változó fogyasztói szokásokhoz és a növekvő működési költségekhez.