Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá

2026. január 1-től tovább bővült a gyermekeket nevelő családokat megillető támogatások köre, emelkedett a családi adókedvezmény összege, emellett csökkentek a támogatásokat igénybe vevők adminisztratív terhei. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az újonnan bevezetett adókedvezményekről és mennyi a családi adókedvezmény 2026 évében! Hogyan zajlik a családi adókedvezmény igénylése az új összevont nyilatkozat leadásával, hogyan tudjuk kombinálni a különböző adó- és járulékkedvezményekkel, például az anyák szja mentességével és a családi pótlékkal?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a családi kedvezmény 2026 évi juttatásával kapcsolatban: tudd meg, hogyan változik az szja családi adókedvezmény összege és hogyan számíthatjuk ki egy bérkalkulátor segítségével, hogy hány gyermek után, mennyi extra megtakarításra számíthatnak a magyar családok! Mutatjuk, milyen családi adókedvezmény nyilatkozat leadása szükséges a kedvezmény érvényesítéséhez, mire figyeljünk, ha más járulékkedvezményekkel együttesen szeretnénk érvényesíteni azt!

Mi a családi adókedvezmény és ki veheti igénybe?

A családi adókedvezmény egy olyan havi rendszerességű családtámogatás, amelyet az összevont adóalapból (az szja alapjából, nem pedig az szja-ból) lehet érvényesíteni. A juttatás számítása során az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számát veszik alapul: minél több ilyen személy van a családban, annál magasabb összegű kedvezményre jogosult az eltartó (tipikusan a szülő kapja gyermekei után).

A családi adókedvezmény annak a személynek jár, aki a családi pótlék 2026 évi juttatására is jogosult. Megkaphatja továbbá:

a családi pótlék jogosultjával közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs;

a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;

és azok a szülők, akik gyermeküket egyezség, közös nyilatkozat (vagy jogerős bírósági döntés) alapján megosztva nevelik.

Az adókedvezményre jogosult lehet mindemellett a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is. Azok a magánszemélyek is érvényesíthetik az adókedvezményt, akik bármelyik külföldi állam hazainak megfeleltethető jogszabályai alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra (vagy más, az említett juttatásokhoz hasonló ellátásra, kedvezményre) jogosultak, feltéve, ha megfelelnek a családi adókedvezmény feltételeknek.

A családi adókedvezmény meddig jár, kikre vehető igénybe?

A családi adókedvezmény összegét a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak után lehet igénybe venni:

kedvezményezett eltartottak: azok a személyek, akik után ténylegesen jár a családi pótlék (pl. megfelelő korú gyermek, 91+ napos magzat, saját jogán családi pótlékra jogosult vagy rokkantsági járadékban részesülő személy);

azok a személyek, akik után ténylegesen jár a családi pótlék (pl. megfelelő korú gyermek, 91+ napos magzat, saját jogán családi pótlékra jogosult vagy rokkantsági járadékban részesülő személy); eltartottak: a családi pótlék megállapítása szempontjából figyelembe vehető személyek, azokat is beleértve, akik figyelembe vehetők lennének, de nem állapították meg számukra a családi pótlékot (pl. nappali tagozatos egyetemista gyermek).

A családi adókedvezmény általános szabály szerint legkorábban a még meg nem született, 91 napos kort elért magzatra vehető igénybe és a gyermek 16. évének betöltéséig jár. 16 éves kor után az adókedvezmény mindaddig jár a szülőnek, amíg gyermeke nappali tagozatos oktatási intézményben tanul és le nem érettségizik (ők a kedvezményezett eltartottak). Ha az ennél idősebb gyermeknek van olyan fiatalabb testvére, aki a családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezettnek minősül, továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért is kisebb kedvezmények igénybevételére (ők az eltartottak).

Amit a családi pótlékról tudni érdemes A családi pótlék 2026-ban a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll, havi rendszerességgel folyósítják. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére, az iskoláztatási támogatás pedig a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Utóbbi a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét) betölti.

Családi adókedvezmény kalkulátor: így történik a családi kedvezmény számítása

A családi adókedvezmény egy fix mértékű támogatás, amely az összevont adóalapot csökkenti az eltartottak, kedvezményezett eltartottak száma alapján. Az összevont adóalapra vonatkozóan állapítják meg a 15% mértékű szja-t, illetve a 18,5% mértékű TB-járulékot – ez gyakorlatilag a bérkalkulátor szerinti bruttó és nettó fizetés közötti különbség. A családi adókedvezmény lényege tehát az, hogy minél több az eltartott a családban, annál kisebb lesz az összevont adóalap, így annál kevesebb szja-t és TB-járulékot fizetünk bruttó bérünk után (a kedvezmény összegével nő a nettó fizetés).

Mennyi a családi adókedvezmény összege 2026-ban?

2026. január 1-től a következőképp alakul a családi adókedvezmény nettó összege:

1 gyermek után havonta 20 000 Ft (66 670 Ft adóalap kedvezmény);

2 gyermek után gyermekenként 40 000 Ft, összesen 80 000 Ft (133 330 Ft adóalap kedvezmény);

3 vagy több gyermek után gyermekenként 66 000 Ft - 3 gyermekre összesen tehát 198 000 Ft, (3 gyermeknél 220 000 Ft adóalap kedvezmény), 4 gyermekre 264 000 Ft, 5 gyermekre 330 000 Ft;

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után pedig havi nettó 20 000 Ft (66 670 Ft adóalap kedvezmény) jár az arra jogosult családoknak.

A családi adókedvezmény 2025 első felében az idei juttatás 50%-ának, 2025. július 1-től pedig a 75%-ának felelt meg. A kétlépcsős emelés előtt tehát 1 gyermekre nettó 10 000 Ft, 2 gyermekre gyermekenként 20 000 Ft, 3 vagy több gyermekre pedig gyermekenként 33 000 Ft kedvezmény járt. 2025. júliusától a juttatás összege 1 gyermekre nettó 15 000 Ft, 2 gyermekre gyermekenként 30 000 Ft, 3 vagy több gyermekre pedig gyermekenként 49 500 Ft volt.

Hogyan változtak az igénybe vehető adó- és járulékkedvezmények?

2026-ban több fontos változás is érinti a gyermekeket nevelő családokat azon felül, hogy 2025. januárjához képest két lépcsőben megduplázódott a családi adókedvezmény összege:

2026. január 1-től lépett életbe a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége: az szja kedvezmény már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető; a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

2026-ban lépcsőzetesen bővül az anyák szja mentessége, így arra jogosultságot szereznek a háromgyermekesek mellett immár a kétgyermekes anyák is: 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

egyszerűsödött az adókedvezmények igénylésének a menete az ún. ANYACSKA nevű összevont nyilatkozat bevezetésével, amelyben a különböző anyasági kedvezményeket, illetve a családi adó- és járulékkedvezményeket egyszerre lehet érvényesíteni.

Az igénybe vehető adókedvezmények sorrendje

Az új kedvezmények életbelépése miatt az összevont adóalapból vagy a szja-ból érvényesíthető adókedvezmények meghatározott sorrendje megváltozott. 2025. október 1-je óta a következő sorrend érvényes:

négy vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye; két- és háromgyermekes anyák kedvezménye (2025-től elérhető a három gyermekes anyák szja mentessége, 2026-tól pedig lépcsőzetesen a két gyermekes anyák teljes szja mentessége is); CSED, GYED és örökbefogadói díj kedvezménye (2025. július 1-től léptek életbe a juttatásokat érintő szja mentességre vonatkozó szabályok); 25 év alatti fiatalok kedvezménye (2026-ban havonta maximum 715 765 Ft adóalap kedvezmény, ami 107 365 Ft adómegtakarításnak felel meg); 30 év alatti anyák kedvezménye (2026-tól teljes szja mentesség jár számukra); személyi kedvezmény (a személyi kedvezmény 2026-ban súlyos fogyatékossággal élőknek, rokkantsági járadékra vagy fogyatékossági támogatásra jogosultaknak jár); első házasok kedvezménye (havi 33 335 forint adóalap-csökkentés, ami nettó havi 5 000 Ft megtakarításnak felel meg); családi adókedvezmény.

Hogyan történik a családi adókedvezmény igénylése?

A családi kedvezmény 2026 évi érvényesítését a munkáltatónál vagy a kifizetőnél kell kérelmezni, a juttatás folyósítása két lehetőségünk van:

a családi adókedvezmény havi rendszerességű folyósítása: ehhez szükséges a családi adókedvezmény nyilatkozat kitöltése és leadása a munkáltatónál/kifizetőnél (ebben vagy a gyermekek számát, vagy a kedvezmény összegét kell megadni);

ehhez szükséges a családi adókedvezmény nyilatkozat kitöltése és leadása a munkáltatónál/kifizetőnél (ebben vagy a gyermekek számát, vagy a kedvezmény összegét kell megadni); a családi adókedvezmény visszaigénylése egy összegben: az éves személyi jövedelemadó bevallásban kell jelezni az erre vonatkozó igényünket (a következő adóbevallás 2026. május 20-áig kell, hogy leadásra kerüljön, ennek a tárgya a 2025-ös adóévben szerzett szja-alapot képző jövedelmek összessége).

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a jogosultak nem érvényesítették a járulékkedvezményt, az elmaradt családi adókedvezmény visszamenőleg 5 évre is megigényelhető. Ilyen esetben mindig az elmaradás évében adóalapot képező jövedelem alapján számítják ki a kedvezmény összegét, azaz egy későbbi, magasabb összegű fizetés nem írja felül a juttatás mértékét.

A családi adókedvezmény megosztása

Abban az esetben, ha több személy is jogosult a családi adókedvezményre (pl. az apa és az anya összevont adóalapjából is érvényesíthető), a kedvezmény érvényesítéséről közösen kell nyilatkozniuk, akkor is, ha az összes kedvezményt egy ember érvényesíti és akkor is, ha megosztják azt. A családi adókedvezmény megosztása azoknak a pároknak jelent hasznos megoldást, akik alacsonyabb fizetésük miatt egy személyben nem tudnák érvényesíteni az összes kedvezményt. Az elvált vagy különélő szülők esetében a felváltva gondozott gyermekek után a családi adókedvezményt 50-50%-ban meg lehet osztani.

ONYA családi adókedvezmény nyilatkozat VS papíralapú nyomtatvány

A legegyszerűbb megoldás a családi adókedvezmény 2026 online megigénylése: az Ügyfélkapu családi adókedvezmény nyilatkozat kitöltése az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával történik. Az ONYA használatához Ügyfélkapu Plusz belépés vagy DÁP azonosítás szükséges. Az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok és a kedvezményeket illető részletes tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján érhetők el az „Anyák kedvezménye” menüpontban (itt található az családi adókedvezmény nyilatkozat és az új, ANYACSKA nevű összevont nyilatkozat is).

A családi adókedvezmény online leadható nyilatkozatának egyes sorait a NAV már előzetesen kitölti, így a családi adókedvezmény nyomtatvány mindössze néhány perc alatt elkészíthető. A véglegesített és beadott nyilatkozatot a NAV elektronikus formában továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. Az fentiekben említett kedvezmények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat a munkáltató/kifizető 2026-tól folytatólagosan figyelembe veszi, vagyis az idei évtől már nem kell azokat évente, a januári adónyilatkozatban kérelmezni (a tavalyi évközi nyilatkozat is folytatólagosnak minősül).

A családi adókedvezmény nyomtatvány leadása nem csak digitális formában, hanem papíralapon, személyesen is történhet. Ehhez mindössze annyit kell tennünk, hogy kinyomtatjuk a NAV oldaláról letölthető nyilatkozatot, kitöltjük azt, majd leadjuk a munkáltatónál vagy kifizetőnél. Ha nem az ONYA családi adókedvezmény nyomtatványt választjuk, hanem a nyomtatottat, fontos, hogy két példányban készítsük el a dokumentumot: az egyiket adjuk le, a másikat őrizzük meg.