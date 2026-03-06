2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
élelmiszer, élelmiszerár, drágulás
Vásárlás

Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felül írhat

Biró Attila
2026. március 6. 13:05

Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet. A FAO friss előrejelzése szerint egyes országokban két számjegyű drágulás várható, miközben máshol akár árcsökkenés is jöhet. Az előrejelzés alapján például Iránban közel 56 százalékkal emelkedhetnek az élelmiszerárak, miközben több afrikai gazdaságban szintén kétszámjegyű infláció fenyeget. A nemzetközi trendekhez képest azonban Magyarország most különleges helyzetbe kerülhet: a prognózisok szerint akár a csökkenő élelmiszerárú országok közé is bekerülhet, ami részben a korábbi drasztikus drágulás bázishatásával, részben a hazai szabályozási környezettel magyarázható. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci kockázatok még átírhatják a képet.

Az élelmiszerárak változása továbbra is komoly terhet jelent a háztartásoknak világszerte. És bár 2026-ban globálisan mérséklődhet az infláció, a kép rendkívül egyenetlen, hiszen egyes országokban továbbra is két számjegyű drágulás várható, míg máshol alig változnak az árak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) friss előrejelzése szerint 2026-ban 160 országban jelentős különbségek alakulhatnak ki az élelmiszer-inflációban. Becslések szerint a globális átlagos élelmiszerár-emelkedés 3,2 százalék körül alakulhat, de egyes gazdaságokban ennél jóval erősebb drágulásra kell számítani.

Itt drágulhat a legjobban az élelmiszer

A lista élén Irán áll, ahol az élelmiszerárak várhatóan 55,9 százalékkal emelkednek éves alapon. Az országban az elmúlt években is rendkívül magas infláció sújtotta a háztartásokat, amit a valuta gyengülése és a gazdasági instabilitás tovább erősített.

A rangsor élmezőnyében egyébként több szubszaharai afrikai gazdaság is szerepel. Nigériában 17,1 százalékos, Angolában 14,8 százalékos, Zambiában 10,8 százalékos, Etiópiában pedig 10,1 százalékos élelmiszer-inflációt vetítenek előre. Ezekben az országokban a drágulást elsősorban az importfüggőség, az árfolyam-ingadozás és az ellátási zavarok hajtják.

Óriási regionális különbségek rajzolódnak ki

Az adatokból látszik az is, hogy a régiók között is jelentős eltérések várhatók. A Közel-Kelet és Észak-Afrika kiemelkedik a mezőnyből, ahol az élelmiszer-infláció átlagosan közel háromszorosa lehet a globális átlagnak.

Észak-Amerika ezzel szemben a középmezőnyben helyezkedik el: az élelmiszerárak átlagosan 4,3 százalékkal emelkedhetnek. Az Egyesült Államokban 2,7 százalékos drágulást várnak, míg Kanadában ennél jóval gyorsabb ütemű áremelkedésre számítanak.

A legmérsékeltebb árnövekedést az ázsiai és csendes-óceáni térség több országában prognosztizálják, ahol a stabilabb devizák és az erősebb mezőgazdasági kínálat tompíthatja az inflációs nyomást. Érdekes helyzetben lehet azonban Magyarország.

Ahogy látjuk, az ENSZ előrejelzése szerint az elmúlt évek brutális inflációs válsága után, Magyarországon 2026-ban csökkenhet az élelmiszerek ára. Ezzel pedig Magyarország abszolút a top áresők sorába kerülne, hiszen a 160 országból mindössze 7 országban lenne a miénknél nagyobb ármérséklődés. 

Mi okozhatja a hazai élelmiszerár-csökkenést?

Adódik a kérdés, hogyha 2026-ban élelmiszerár terén tényleg a csökkenők elitklubjába kerülünk, az hogyan sikerülhet ilyen viszontagságos évek után:

A hazai előrejelzések alapvetően abból indulnak ki, hogy a bázishatás érvényesül az élelmiszer-kereskedelemben. A 2025 év elején tapasztalt, váratlanul magas szintű infláció - azon belül pedig az általános drágulást meghaladó mértékű élelmiszerár-emelkedés - után a bázishatás miatt idén már csak mérsékelt emelkedés várható

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- mondta el a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A szakértő hozzátette, ezt erősíti az is, hogy a makacsul fennmaradó árrésstop továbbra sem engedi emelkedni az árakat a kereskedelem szintjén, igaz, a beszállító ettől még árat emelhet, ami tovább gyűrűzik a késztermék árába is. Ez azonban például a sertéshús és a tejtermékek esetében sem valószínű, hiszen mindkét termékpályán igazi árválság alakult ki az elmúlt hónapokban, ahol meredeken estek a felvásárlási árak - ez pedig olcsóbb beszerzést jelent a feldolgozóknak is.

Braunmüller Lajos kiemelte azt is, hogy az iráni háború és az ezzel összefüggésben álló forintgyengülés azért még árnyalhatja a 2026-os képet. 

A háború - különösen, ha elhúzódik - növelheti az üzemanyag-árakat, amelyek mind az agrártermelést, mind az élelmiszer-feldolgozást megdrágítja, nőhetnek a logisztikai költségek is. A gáz árának emelkedésével drágulhat a műtrágya is, mint fontos termelési tényező

- figyelmeztet a szakértő. Ezen felül a közel-keleti konfliktus jelentősen megnehezíti, így megdrágítja a nemzetközi kereskedelmet is, ami természetesen az agrártermékek forgalmára is vonatkozik. A háború gyors lezárása esetén ezek a hatások gyorsan megszűnhetnek, de ha a konfliktus hosszú hetekig, esetleg hónapokig tart, valamint eszkalálódik,

az okozhat még a hazai élelmiszerárakban is kellemetlen meglepetést. 

A globális átlag csalóka lehet

Bár világszinten az élelmiszer-infláció várhatóan egy számjegyű marad 2026-ban, a regionális különbségek azt mutatják, hogy a háztartások terhei nagyon eltérően alakulhatnak.

A magas inflációval küzdő országokban a bevásárlás továbbra is az egyik legnagyobb gazdasági nyomást jelentheti a családok számára a következő évben is.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #magyarország #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #élelmiszerárak #agrárszektor #háború #Közel-Kelet #energiaárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:31
12:13
12:05
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
7 napja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
6 napja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
5
3 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 11:43
Nem csitul a háború zaja a Közel-Keleten: még csak most jön az igazi rakétazápor?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 10:01
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. március 6. 12:29
Újabb sokk a kasszáknál: ismét drágul a hús és a pékáruk alapanyaga
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel