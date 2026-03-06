2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
duna, hajóbaleset
HelloVidék

Látványos vízpótlás a Dunánál: árhullámmal töltik fel a tolnai holtágakat

HelloVidék
2026. március 6. 14:43

Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék. 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a friss Duna-víz bevezetésével látványos vízszint-emelkedést értek el a Tolna vármegyei holtágakban és csatornákban. A közlés szerint a munkálatokat a Szekszárdi Szakaszmérnökség irányításával hajtották végre. A cél az volt, hogy az árhullám során érkező többletvizet ne engedjék kárba veszni, hanem a környék holtágainak és csatornáinak vízpótlására használják fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Több százezer köbméter víz került a holtágakba

A vízpótlás egyik fontos eleme a Faddi Duna-holtág feltöltése volt. Ennek érdekében elindították a dombori szivornyát, amely egy felújított szerkezettel működik. A beavatkozás hatására a holtág vízszintje 9 centiméterrel emelkedett, ami körülbelül 225 ezer köbméter víz betározását jelentette.

  • A Karaszifoki-zsilip megnyitásával vizet vezettek a Bogyiszlói-főcsatorna rendszerébe is, ahonnan a víz a Bogyiszlói-holtág felé jutott tovább. Itt mintegy 55 ezer köbméter víz beáramoltatása 11–12 centiméteres vízszintemelkedést eredményezett.
  • A főcsatorna feltöltésével további 38–40 ezer köbméter víz maradt a rendszerben, ami a környező területek vízháztartását is javíthatja, mivel a víz egy része elszivárogva a talaj mélyebb rétegeit táplálja.

A Sió-csatornába is jutott a dunai árhullámból

A vízügyi szakemberek az árhullámot a Sió-árvízkapu segítségével a Sió-csatorna rendszerébe is bevezették. A tetőzés idején lezárták a zsilipet, így sikerült megtartani a magasabb vízszintet, amely jelenleg is segíti a Tolnai-Holt-Duna ágak vízpótlását a **Kutyatanyai-zsilip**en keresztül.

A beszámoló szerint március 5-én a holtágak vízszintje 449 centiméter volt, ami 18 centiméteres emelkedést jelent. Ez eddig körülbelül 450 ezer köbméter víz betározását eredményezte, a cél pedig az, hogy a vízszint elérje a 460–470 centiméter közötti üzemi tartományt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Csatornákban is emelkedett a vízszint

A vízügy a Szekszárd–Bátai-főcsatorna dunai torkolatánál található zsilipet is megnyitotta. A friss víz bevezetése mintegy 10 kilométeres szakaszon okozott vízszint-emelkedést, ami körülbelül 50 ezer köbméter víztömeget és mintegy 80 centiméteres növekedést jelentett. Emellett az árhullám emelkedő vízszintjét kihasználva vizet engedtek a Dunakömlődi-főcsatorna alsóbb szakaszába is.

A vízpótlás nemcsak a holtágak ökológiai állapotát javíthatja, hanem a környező területek vízháztartására is kedvező hatással lehet, ami különösen fontos a szárazabb időszakok előtt.
Címlapkép: Getty Images
#víz #duna #árvíz #környezet #vízügy #folyó #tolna megye #természet #szárazság #hellovidék #ökológia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:06
14:43
14:29
14:06
Pénzcentrum
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
1 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 13:35
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 13:05
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 6. 14:32
Az EU hadat üzent a műhúsnak