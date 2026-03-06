Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Látványos vízpótlás a Dunánál: árhullámmal töltik fel a tolnai holtágakat
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a friss Duna-víz bevezetésével látványos vízszint-emelkedést értek el a Tolna vármegyei holtágakban és csatornákban. A közlés szerint a munkálatokat a Szekszárdi Szakaszmérnökség irányításával hajtották végre. A cél az volt, hogy az árhullám során érkező többletvizet ne engedjék kárba veszni, hanem a környék holtágainak és csatornáinak vízpótlására használják fel.
Több százezer köbméter víz került a holtágakba
A vízpótlás egyik fontos eleme a Faddi Duna-holtág feltöltése volt. Ennek érdekében elindították a dombori szivornyát, amely egy felújított szerkezettel működik. A beavatkozás hatására a holtág vízszintje 9 centiméterrel emelkedett, ami körülbelül 225 ezer köbméter víz betározását jelentette.
- A Karaszifoki-zsilip megnyitásával vizet vezettek a Bogyiszlói-főcsatorna rendszerébe is, ahonnan a víz a Bogyiszlói-holtág felé jutott tovább. Itt mintegy 55 ezer köbméter víz beáramoltatása 11–12 centiméteres vízszintemelkedést eredményezett.
- A főcsatorna feltöltésével további 38–40 ezer köbméter víz maradt a rendszerben, ami a környező területek vízháztartását is javíthatja, mivel a víz egy része elszivárogva a talaj mélyebb rétegeit táplálja.
A Sió-csatornába is jutott a dunai árhullámból
A vízügyi szakemberek az árhullámot a Sió-árvízkapu segítségével a Sió-csatorna rendszerébe is bevezették. A tetőzés idején lezárták a zsilipet, így sikerült megtartani a magasabb vízszintet, amely jelenleg is segíti a Tolnai-Holt-Duna ágak vízpótlását a **Kutyatanyai-zsilip**en keresztül.
A beszámoló szerint március 5-én a holtágak vízszintje 449 centiméter volt, ami 18 centiméteres emelkedést jelent. Ez eddig körülbelül 450 ezer köbméter víz betározását eredményezte, a cél pedig az, hogy a vízszint elérje a 460–470 centiméter közötti üzemi tartományt.
Csatornákban is emelkedett a vízszint
A vízügy a Szekszárd–Bátai-főcsatorna dunai torkolatánál található zsilipet is megnyitotta. A friss víz bevezetése mintegy 10 kilométeres szakaszon okozott vízszint-emelkedést, ami körülbelül 50 ezer köbméter víztömeget és mintegy 80 centiméteres növekedést jelentett. Emellett az árhullám emelkedő vízszintjét kihasználva vizet engedtek a Dunakömlődi-főcsatorna alsóbb szakaszába is.
A vízpótlás nemcsak a holtágak ökológiai állapotát javíthatja, hanem a környező területek vízháztartására is kedvező hatással lehet, ami különösen fontos a szárazabb időszakok előtt.
