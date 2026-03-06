Vége a macsó mítosznak a magyar utakon: a cégek 92 százaléka már meghozta ezt a váratlan döntést

Míg a magyar közúti árufuvarozási szektorban a munkaerőhiány mértéke eléri a kritikus 8000 főt, a potenciális munkavállalói bázis fele, a nők, gyakorlatilag láthatatlanok a volán mögött. A NiT Hungary friss NiT Hungary Pulse felmérése és nemzetközi összehasonlító adatai rávilágítanak: a diverzifikáció nem esélyegyenlőségi, hanem kőkemény versenyképességi kérdés. A technológiai váltás és a digitalizáció ugyanis lebontotta a belépési korlátokat, a hazai KKV-szektor 92 százaléka pedig már készen áll a paradigmaváltásra.

A magyar nemzetgazdaság egyik motorja, a fuvarozó szektor fordulóponthoz érkezett. A DigiLog és a NiT Hungary elemzései szerint a profitabilitás fenntartásához elengedhetetlen az ellátási láncok stabilitása, amelyet jelenleg a hivatásos gépjárművezetők elöregedése és a drasztikus utánpótláshiány fenyeget. Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.

A női munkavállalók aránya a nehéz-tehergépjármű-vezetésben globálisan és regionálisan is jelentős szórást mutat. Míg az Amerikai Egyesült Államokban a Women In Trucking (WIT) 2023-as indexe szerint a hivatásos sofőrök 12,1%-a nő, addig az Európai Unióban ez az arány jellemzően 2% és 7% között mozog.

Olaszország és Németország: 7%, illetve 5-7,2% közötti részesedéssel az uniós élmezőnybe tartozik.

Románia: 2-6,1% közötti becslésekkel mutat dinamikusabb elmozdulást.

Magyarország: A hazai állományon belül a nők aránya kritikusan alacsony, mindössze 1-2%, ami évi pár száz, maximum ezer főt jelent a mintegy 80 000 hivatásos sofőrből.

A NiT Hungary felmérése, amely közel 5000 tagvállalat bevonásával készült, rávilágít a piaci szándék és a realitás közötti szakadékra. Bár a válaszadó cégeknél az alkalmazott női sofőrök száma jelenleg szinte mindenhol 10% alatti, a tulajdonosi attitűd gyökeresen megváltozott. Arra a kérdésre, hogy „Alkalmazna-e női sofőrt, ha megfelelne minden előírt kritériumnak a feladatra?”, a válaszadók 92%-a igennel felelt. Ez azt jelzi, hogy a munkaerőhiány felülírta a tradicionális berögződéseket.

A „macsó-mítosz” vs. digitális realitás

Az iparági transzformáció során a kamionvezetés fizikai nehézipari munkából high-tech logisztikai feladattá vált. Az asszisztens rendszerek, az automatizált váltók és a digitális flottamenedzsment eszközök minimalizálták a fizikai igénybevételt, felértékelve a „soft skilleket”. Fábri Henrietta kamionsofőr szerint a női kognitív képességek kifejezett előnyt jelentenek:

„Szerintem a nők egyik erőssége a precizitás és a komplex figyelemmegosztás, ami ebben a szakmában elengedhetetlen. Azt is látom, hogy ma már könnyebb nőként kamionosként dolgozni, mert egyre többen elfogadják és a sofőrhiány miatt is jobban látják a nőkben rejlő lehetőséget.” Hozzáteszi: Én viszont azt gondolom, hogy kitartással és akarattal bárki meg tudja csinálni ezt a munkát, nőként is.”

A szektor presztízsének emelése kulcsfontosságú a generációváltáshoz is. Simon Zsófia megerősíti a szemléletváltás szükségességét:

„Egyébként én úgy gondolom, hogy szerintem már nem lehet ezt a munkát csak férfimunkának hívni. Úgy ahogy igazából semmilyen munkát a mai világban. Ebben nőttem fel. Édesapukám, majd később a bátyám is kamionsofőr lett, és ezáltal nekem is megtetszett. Másoknak is ezt üzeni: „Ne féljenek tőle, és csinálják, mert nőként is meg lehet csinálni.”

A HR-diverzifikáció mint kitörési pont

A gazdasági elemzések rámutatnak, hogy a diverzifikált állományú logisztikai cégek flotta-kihasználtsága és kárstatisztikája gyakran kedvezőbb. Galgóczi Gyöngyi a szakma belső motivációjáról beszél:

"Szeretek vezetni, mert az egész munka egy kaland. A függetlenség az egyik legnagyobb vonzerő: szeretek így 'szabadon' élni. Szerintem nem egy rossz döntés sofőrnek lenni, bár a felelősség óriási.”

A humánerőforrás-gazdálkodás szempontjából a nők integrációja nem csupán létszámkérdés, hanem a kompetencia-mix diverzifikálása is. Bűnös Bianka tapasztalatai szerint a női sofőrök olyan „soft skilleket” hoznak be a mindennapi operációba, mint a magasabb stressztűrő képesség és a higgadtabb helyzetértékelés.

„Semmivel nem vagyunk lemaradva a férfiaktól, merjenek nagyot álmodni és bátran vágjanak bele!” – biztatja Bianka a váltáson gondolkodókat, hangsúlyozva, hogy a technológiai fejlődés és a modern munkakörnyezet ma már mindenki számára nyitottá teszi ezt a pályát. A NiT Hungary szerint az ilyen típusú, érzelmi intelligenciára épülő munkavégzés hosszú távon a flotta hatékonyságát és biztonságát is növeli.

A NiT Hungary álláspontja szerint a kormányzati és szakmai javaslatcsomagoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a belépési korlátok csökkentésére. A jogosítvány és a GKI vizsgák közel 2 millió forintos költsége, valamint a 21 éves korhatár jelenleg gátolja az utánpótlást.

Amennyiben Magyarország képes lenne a női sofőrök arányát az amerikai 12%-os szintre emelni, az elméletileg közel 10 000 új munkavállalót jelentene, ami azonnal és tartósan orvosolná a hazai sofőrhiányt. A NiT Hungary szerint a „túlélés negyedévében” a KKV-k versenyképességének egyik legfontosabb eszköze a humántőke-menedzsment modernizálása lesz.

