A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
Kemény döntést hozott a Wizz Air a közel-keleti háború miatt: kiderült, mi lesz a nyári járatokkal
A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József szerint a légitársaság május végére várhatóan teljes kapacitással üzemelhet, miután a közel-keleti háború okozta pénzügyi és üzemeltetési nyomás enyhül, írja a Reuters.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója szerint a közel-keleti háború pénzügyi hatása leginkább a márciusban záruló pénzügyi évre korlátozódik. Áprilistól enyhülhet a pénzügyi nyomás, és a légitársaság a 2027-es pénzügyi évre javulást vár, mivel a kereslet várhatóan helyreáll, sőt, az európai foglalások is növekedhetnek.
Váradi hozzátette, hogy a Wizz Air addig nem terjeszkedik tovább Izraelben, amíg a helyzet nem stabilizálódik. Mivel a háború szezonon kívül kezdődött, lesz idő átcsoportosítani a kapacitást a nyári csúcsidőszakra, így május végére, június elejére a Wizz Air várhatóan teljes kapacitással működik majd.
A közel-keleti háború kezdete komoly fennakadásokat okozott a légiközlekedésben: az első napokban több ezer járatot töröltek, és az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek. A Wizz Air azonnal felfüggesztette járatait Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammanba, először március 7-ig, majd ezt március 15-ig meghosszabbította. Ugyanakkor a légitársaság sűrítette Sarm es-Sejk és Budapest közötti járatait.
Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír szakértője szerint a felfüggesztett közel-keleti járatok a Wizz Air heti kapacitásának 8–10 százalékát érintik. A légitársaság folyamatosan küzd a kapacitások elhelyezésével, miközben az olajár-emelkedés akár 130–150 millió eurós pluszköltséget jelenthet a következő pénzügyi évben. Ez a piaci nyomás a részvényárfolyamokra is hatással lehet, amelyek 15–20 százalékos esést is elszenvedhetnek a szakértő szerint.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
