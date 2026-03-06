Kemény döntést hozott a Wizz Air a közel-keleti háború miatt: kiderült, mi lesz a nyári járatokkal

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József szerint a légitársaság május végére várhatóan teljes kapacitással üzemelhet, miután a közel-keleti háború okozta pénzügyi és üzemeltetési nyomás enyhül, írja a Reuters.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója szerint a közel-keleti háború pénzügyi hatása leginkább a márciusban záruló pénzügyi évre korlátozódik. Áprilistól enyhülhet a pénzügyi nyomás, és a légitársaság a 2027-es pénzügyi évre javulást vár, mivel a kereslet várhatóan helyreáll, sőt, az európai foglalások is növekedhetnek.

Váradi hozzátette, hogy a Wizz Air addig nem terjeszkedik tovább Izraelben, amíg a helyzet nem stabilizálódik. Mivel a háború szezonon kívül kezdődött, lesz idő átcsoportosítani a kapacitást a nyári csúcsidőszakra, így május végére, június elejére a Wizz Air várhatóan teljes kapacitással működik majd.

A közel-keleti háború kezdete komoly fennakadásokat okozott a légiközlekedésben: az első napokban több ezer járatot töröltek, és az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek. A Wizz Air azonnal felfüggesztette járatait Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammanba, először március 7-ig, majd ezt március 15-ig meghosszabbította. Ugyanakkor a légitársaság sűrítette Sarm es-Sejk és Budapest közötti járatait.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír szakértője szerint a felfüggesztett közel-keleti járatok a Wizz Air heti kapacitásának 8–10 százalékát érintik. A légitársaság folyamatosan küzd a kapacitások elhelyezésével, miközben az olajár-emelkedés akár 130–150 millió eurós pluszköltséget jelenthet a következő pénzügyi évben. Ez a piaci nyomás a részvényárfolyamokra is hatással lehet, amelyek 15–20 százalékos esést is elszenvedhetnek a szakértő szerint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.